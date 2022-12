Cancillería califica de injerencia inaceptable las declaraciones de Gustavo Petro sobre gobierno de Dina Boluarte

Cancillería respondió a los comentarios de Gustavo Petro.

La relación entre Perú y Colombia atraviesa uno de sus momentos más ásperos tras la juramentación de Dina Boluarte como presidenta de la República y los cuestionamientos vertidos por el presidenta colombiano Gustavo Petro. Sus comentarios han provocado que la Cancillería cita el representante de dicho país en nuestro territorio, sino que ha enviado una nota diplomática para expresar malestar por lo ocurrido recientemente.

“En la fecha el Ministerio de Relaciones Exteriores entregó a la Embajada de la República de Colombia una nota diplomática mediante la cual se transmite el profundo malestar del Gobierno del Perú ante las reiteradas declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la situación política en el país”, señala el comunicado difundido por la Cancillería.

Dicha cartera considera como una “injerencia inaceptable” lo dicho por el presidente Petro sobre la situación de Pedro Castillo y los hechos que motivaron su salida del poder. La Cancillería calificó de la actitud del mandatario no es “consistente con las tradicionales relaciones de respeto mutuo, amistad, cooperación y voluntad de integración que une a ambos estados y pueblos”.

“Yo no tengo elementos para decir si es corrupto, lo que se ve hoy es que no está procesado por corrupción, está procesado por rebelión, es un presidente que no está condenado por eso. Yo lo siento como una víctima, lo que está pasando es una cosa que está matando a gente, un presidente elegido popularmente que ningún juez ha condenado, y que es capturado por su propia escolta, la policía y lo ponen preso”, indicó Petro recientemente en una entrevista.

Cabe recordar que al ser preguntado si reconoce a Dina Boluarte como presidente del Perú, Gustavo Petro evitó dar una respuesta y solo señaló que no ha conversado con el nuevo gobierno.

Critica comentarios

La integrante de la bancada de Acción Popular, María del Carmen Alva, calificó de “sesgadas y ofensivas” las declaraciones de Petro en una reciente entrevista. El presidente de Colombia vinculó la salida de Castillo del poder a los orígenes del expresidente. Mencionó que en el Perú existe una fractura social que viene reforzándose desde hace años y que separa a aquellos que viven en Lima con los que habitan otras regiones.

María del Carmen Alva considera ofensivos comentarios de Gustavo Petro sobre crisis política peruana.

“Rechazo las declaraciones sesgadas y ofensivas al Perú del presidente [Gustavo] Petro. No se trata solo de desconocimiento de la realidad, sino de una ideologizada defensa política de [Pedro] Castillo, quien fue detenido en flagrancia por dar un golpe de Estado y cometer graves actos de corrupción”, fueron las palabras de María del Carmen Alva tras lo difundido por el mandatario sudamericano.

Tras la vacancia de Pedro Castillo el último 7 de diciembre, el presidente de Colombia calificó como derrota lo sucedido. “Lo que significa separarse del pueblo: la derrota. Una transformación democrática de un país implica la plena movilidad de su sociedad. Separarse del pueblo y pensar el gobierno como un simple ejercicio tecnoburocrático, no lleva sino a la derrota histórica”, aseveró el jefe de Estado.

“Pedro Castillo por ser profesor de la Sierra y presidente de elección popular fue arrinconado desde el primer dia. No logró la movilización del pueblo que lo eligió, se dejó llevar a un suicidio político y democrático”, escribió Petro desde su cuenta de Twitter para posteriormente enfrentarse a una ola de críticas que han provocado la respuesta de la Cancillería y el anuncio de la presidenta Boluarte de que se comunicará con este.

SEGUIR LEYENDO