Papá de Mario Hart minimiza conciertos de rock de Leslie Shaw: “Éramos cinco y diez gatos más”

Papá de Mario Hart se enfrenta a Leslie Shaw. (Instagram)

Leslie Shaw se encuentra en el Perú promocionando su nuevo tema musical, por lo que ha visitado diferentes programas de televisión. Durante su paso por el magazine ‘D’Mañana’, la cantante aseguró sentirse profundamente arrepentida de haber estado con todas sus exparejas.

“¿Te arrepientes de haber estado con alguno de tus ex?”, fue la consulta que le hizo el polémico ‘Metiche’. “Verdad. Me arrepiento de todos, de absolutamente todos. Me han hecho perder mi tiempo”, respondió.

Asimismo, Leslie Shaw indicó que la única excepción fue el tatuador Stefano Alcántara, pues este último le realizó varios trabajos gratis. Con (Stefano Alcántara) no perdí el tiempo porque me tatuó gratis. Es que (con los otros) no gané nada”, agregó.

Las palabras de la cantante causaron revuelo, provocando que los diferentes medios de comunicación relacionen sus declaraciones con el nombre de Mario Hart, la expareja más mediática que tuvo aquí en el Perú y quien le fue infiel con la modelo Olinda Castañeda.

A raíz de ello, el papá del piloto de carreras, Mario Hart Potesta, salió al frente para sacar cara por su hijo y minimizar los inicios de Leslie Shaw, recordándole que cuando cantaba rock nadie la seguía.

Incluso, el señor señaló que en una ocasión, cuando fueron a uno de los conciertos de la cantante, solo habían 10 personas que la fueron a ver, por lo que le recomendaron que mejor incursione en el género urbano.

El consejo que le habrían dado en su momento finalmente provocó que ella decida dejar el rock, uniendo su voz con el de Mario Hart para dar vida al tema ‘Tal para cual’.

“¡Qué conchuda! Una vez nos invitó a su concierto de rock. Éramos nosotros 5 y 10 gatos más. Nos dio pena. Le sugerimos hacer música urbana junto con Mario Hart. Hicieron ‘Tal para cual’ y así empezó su despegue. Que canta, canta... pero que perdió el tiempo, ya pues”, escribió en sus redes sociales.

Minutos más tarde, el papá de Mario Hart decidió eliminar su comentario debido a las fuertes críticas que recibió. Además, Leslie Shaw al enterarse de esta publicación no dudó en enviarle un indirecta. “De tal palo tal astilla”, comentó.

Papá de Mario Hart arremete contra Leslie Shaw. (Twitter)

Leslie Shaw no puede ir a discotecas con su pareja

Para nadie es un secreto que Leslie Shaw actualmente se encuentra radicando en Miami, Estados Unidos. Ella vive al lado de su pareja, ‘El Prefe’, quien es menor que ella por 13 años.

Durante un enlace con el programa ‘Amor y Fuego’, el músico reveló que recientemente había cumplido 20 años, sorprendiendo a Gigi Mitre. La conductora destacó que ellos no podrían ir a discotecas juntos, pues el cantante no tiene 21 años para ingresar a establecimientos nocturnos de dicho país.

