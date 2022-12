Marco Romero lanzará canción con Yahaira Plasencia: “Tiene barrio, talento y es perfecta para un festejo potente”

Marco Romero lanzará festejo moderno con Yahaira Plasencia. Instagram

Marco Romero es un cantautor del género de la música criolla que tiene más 20 años de carrera artística y que no se duerme en sus laureles. Siempre incluye la música peruana en cada producción que lanza, las cuales sobresalen por la innovación y talento.

El productor musical brindó una entrevista a Infobae y contó que para su nuevo disco ‘Mi lugar bendito’ ha convocado talentos ya conocidos para el Perú, como a Yahaira Plasencia, con quien ha grabado un festejo moderno llamado ‘Noche de Luna’ y lo lanzará a inicios del siguiente año.

También cuenta con la participación de Susan Ochoa, con quien ha producido un vals criollo llamado ‘Me he dado cuenta’. Además, confesó cuál es el origen de su tema emblemático ‘Porque yo creo en ti’, que nunca falta cuando juega la ‘Blanquirroja’ o cuando se celebra ‘Fiestas Patrias’.

Marco Romero y Yahaira Plasencia

¿Qué tipo de canción grabarás con Yahaira Plasencia?

Ya hemos grabado un festejo power, contemporáneo y urbano. Muy sabroso y estoy seguro de que la gente se lo va a pasar muy bien. Tenemos pendiente hacer el videoclip.

¿Cuándo piensan estrenarlo?

Pensamos sacarlo la primera semana de enero del 2023. Se llama ‘Noche de Luna’.

¿Qué te animó a buscar a Yahaira Plasencia?

Ella es del Rímac como yo, conozco a sus tíos, tiene esquina, barrio, talento y considero que es la persona ideal para poder hacer un festejo potente.

¿No te preocupa que a veces haya sido vinculada en escándalos con sus exparejas?

No me preocupa, me parece que son exageraciones, siempre le ven lo malo y nunca lo bueno. La gente es mala onda con ella, todo lo que hace, al toque le sacan lo malo. Hay mucha gente que le tiene envidia y mala vibra. Me parece que a nivel artístico ha evolucionado un montón, está cantando muy bien y tiene un show lindo, es joven y tiene un gran equipo de trabajo.

Marco Romero y Yahaira Plasencia. Instagram.

Marco Romero y Susan Ochoa

Marco has lanzado el tema ‘Me he dado cuenta’ con la colaboración de Susan Ochoa. ¿Quién hizo la letra y en quién está inspirada?

Es una canción que tengo hace 15 años y necesitaba alguien con una voz muy fuerte y con temperamento, por eso pensé en Susan.

¿Por qué pensaste en ella para esta colaboración?

Decidimos con mi productor Paulo Morales buscar una voz de ese tipo, pensamos en Susan, inmediatamente nos dijo que sí. Además, la canción se presta para ella, la voz potente que tiene y ahí se ven los resultados. Pronto llegará a 100 mil vistas en YouTube y seguirá avanzando. El vals tiene su ritmo de maduración.

Marco Romero y Susan Ochoa. Instagram

¿Conocías la carrera de Susan Ochoa? ¿Qué te parece como cantante?

Es una persona que admiro, sé de su trabajo, trayectoria y sé que no ha sido nada sencillo, como todos lo que hacemos las cosas por el camino correcto.

¿Qué nos cuenta la canción?

Es parte de la vida de mucha gente, a veces hay relaciones que no caminan y no te hacen feliz. Por eso el título dice ‘Me he dado cuenta de que el cariño ha terminado’, que no avanzo y por más que intente esto no funciona y hay que tomar decisiones. Es duro, pero hay que hacerlo, para eso hay que tener madurez y desarrollar tu vida.

¿Te ha tocado vivir una experiencia similar?

No necesariamente, tengo un matrimonio de 15 años, pero hay momentos que he tenido altos y bajos. Sin embargo, también en la vida diaria hay relaciones que no funcionan como en lo laboral y familiar.

Coméntame acerca de tu nuevo disco ‘Mi lugar bendito’ el cual estás lanzando por temas, ¿el de Susan es el número cuatro?

El primero fue ‘Mi lugar bendito’ con Renata Flores. El segundo es ‘Me enamoré’ con César Vega, el tercero es un tema mío ‘Que me lleve el viento’. Y el cuarto tema es con Susan Ochoa.

¿Tienes pensado invitar a otros cantantes y qué género musical tocarán?

Hay un par de colaboraciones como Desire Mandrile y Lucho Quequezana, con quien tengo pensando hacer un ballenato y lo quiero lanzar antes de junio del próximo año, tiempo en que más o menos tengo programado lanzar oficialmente el disco.

Estilo Musical

¿Consideras que tu música es fusión o está dentro de la categoría de la música criolla?

Yo no vengo desde mi raíz de la música criolla, si bien es cierto la escuché desde pequeño en la casa de mis abuelos en el Rímac, lo amo y lo tomo como mi género primario, pero inicialmente yo tocaba rock en castellano y escuchaba salsa.

¿Y cómo así llegaste a la música criolla?

Ingresé a las peñas y a la producción de música criolla y en mi cabeza ya estaba la música peruana pero fusionada. Por eso cuando hago festejo viene con fusión y con algo tradicional. Es como algo muy natural y nada forzado. Pero considero que mi música está en el género criollo.

Experiencia en Qatar 2022

¿Qué tal la experiencia de haber ido a Qatar para la fecha de repechaje?

Linda experiencia, pero el desenlace no fue muy bueno. Me encontré con gente de todo el mundo que conocía mi música, eso fue muy bonito. Me fui por 12 días, estuve por Marruecos, España y Qatar.

Marco Romero en Qatar. Instagram

¿Alguna anécdota que recuerdes?

Jugamos una ‘pichanguita’ con amigos cataríes. Hice cantar a un catarí los temas ‘Porque yo creo en ti’ y ‘Vamos, Perú’, en un buen español. Lo hizo espectacularmente bien, a ritmo y todo. El video se hizo viral.

Marco Romero en Qatar. Instagram

¿Te hubiera gustado estar allá, en los partidos del mundial?

Sí, es una fiesta importante. Estar con gente de otros países, todo lo que hacen es increíble, es un intercambio cultural maravilloso que no tiene precio. El próximo mundial, que será más cerca, iré de todas maneras porque será en Canadá, México y Estados Unidos.

¿Cómo nació la canción ‘Porque yo creo en ti’?

Nace en el 2013 con una visita a la Videna y con la participación de Don Óscar Avilés, hizo unos guapeos hermosos para el tema. Sirvió para que la gente tenga un himno de esperanza y en el 2015, con la participación de la selección peruana en la Copa América, la canción comenzó a crecer y ahí fue imparable.

¿Quién te lo pidió?

Me la pidió un amigo porque íbamos a ir a la Federación Peruana de Fútbol, de un día para otro. La grabamos en una noche y al día siguiente la estrenamos. Nació pensando en Don Óscar, nunca he conocido a alguien que ame tanto a su país. Para él primero es Dios, luego la Patria y después la familia. Fue como un homenaje para él.

¿Y cuál es el origen de la frase ‘Porque yo creo en ti’?

‘Cuando es para ti, es para ti’. Era para mí componer esa canción, era para mí pensar en ese lema, quizás varios lo tenían en la mente, pero nadie había pensado en ese lema porque una cosa es creer en uno y otra es creer en el otro. Esta canción decía ‘Porque yo creo en ti’, animaba a que la gente creyera en el Perú, no importa lo que pase, pero yo creo en ti, al creer en el Perú, confiábamos en toda la selección.

¿Estás preparando algún tema como el gran éxito de ‘Porque yo creo en ti’?

Para el Mundial de Qatar 2022 hice el tema ‘Vamos Perú’, pero siempre depende de los resultados de la selección peruana. Si Perú tiene mejores resultados, es probable que (la canción) tenga una buena repercusión. La canción ‘Porque yo cree en ti’ traspasó el tema del mundial y hasta ahora se puede escuchar desde cualquier parte del mundo.

Crítica musical

¿Sientes que la música criolla tiene apoyo o es acogida por los medios de comunicación? ¿Qué piensas al respecto?

No, no hay difusión por los medios de comunicación. No hay mucho apoyo, creo que lo comercial y lo que está de moda se usa más, pero la música criolla no es una moda, es un género que pasa por la identidad de un pueblo. Al no ser moda no está en los canales donde se pasa la moda.

¿Has enfrentado obstáculos para sacar adelante tu carrera como cantante de música criolla?

Es un poco complicado conseguir los auspicios necesarios para desarrollarte. Lo más complejo es encontrar a gente que crea en tu proyecto, pero con el tiempo, perseverancia y chamba eso se da.

¿Ayuda seguir la tendencia?

Es importante relacionarnos con lo que funciona hoy en día, hay que estar de acuerdo a las tendencias y las movidas en redes sociales. Por eso he pensado el próximo año relanzar mi canal de YouTube para hacer entrevistas y música.

Marco Romero con Milena Warthon bailando un challenge en redes sociales. Instagram

¿Te han propuesto sacar temas urbanos? ¿O has pensado colaborar con un cantante de este género?

No conozco tanto el género, pero si se diera y está todo claro como lo puedo hacer, no descarto nada. Siempre que este de acuerdo en la producción, la letra y me sume, yo acepto. Si las cosas suman, yo no le temo a nada.

