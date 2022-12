Yahaira Plasencia reveló la razón por la que Sergio George no quiere que tenga pareja. (América Televisión)

Yahaira Plasencia contó detalles de la conversación que tuvo con Sergio George luego de la polémica que ocasionó su romance con Jair Mendoza. Y es que, el productor musical expresó su molestia con la salsera por generar este tipo de portadas a puertas del lanzamiento de su nuevo disco. Días después, los cantantes revelaron que decidieron darse un tiempo para enfocarse con en sus propios proyectos.

A raíz del escándalo, se especuló que el pianista estadounidense habría dejado de trabajar con ella. Sin embargo, la intérprete de ‘Y le dije no’ aseguró que su contrato sigue en pie y que sus problemas se solucionaron.

“Sí, seguimos (trabajando) Sergio es muy directo, muy claro. De hecho, hubo una conversación pendiente, ya la tuvimos. Él ha firmado a nuevos artistas y seguimos trabajando. Hace un par de semanas conversamos y las cosas estaban tensas, pero hay que seguir trabajando, es parte de”, dijo a las cámaras de América Espectáculos.

Asimismo, Yahaira Plasencia habló una vez más de los rumores de un posible romance con Sergio George y reveló la razón por la que a él no le gusta que sus artistas tengan pareja. Según la ex de Jefferson Farfán, el productor quiere que sus cantantes estén concentrados de su carrera musical y no en crear una historia de amor.

“No es la primera vez que me vinculan sentimentalmente con Sergio. Yo creo que el mensaje de Sergio es muy claro. Él quiere a sus artistas enfocados. Si hay algo cierto, es que todos los artistas que ha firmado, tienen pareja. Creo que también va por un tema de ‘Yo soy muy mediática’ y creo que cada cosa que haga Yahaira Plasencia va a dar de qué hablar”.

Finalmente, se refirió a su relación sentimental con el salsero. “Yo decidí mantenerlo bajo 7 llaves porque es mi vida privada y no tengo que salir con un cartel que diga ‘Miren, me enamoré'. Como te digo, Yahaira es grabada haciendo algo y se vuelve noticia”, concluyó.

Sigue en comunicación con Jai Mendoza

Jair Mendoza declaró en el magazine de ‘América Hoy’ que por el bienestar de su amada acordaron darse un tiempo y así se mantenga la tranquilidad para ambos. “A raíz de las imágenes que salieron, hemos decidido poner en pausa un rato la relación. En realidad no hemos terminado. Estamos poniendo prioridades en la vida, ella tiene su carrera”, dijo el pasado martes 13 de diciembre

Por su lado, Yahaira Plasencia habló para las cáamras de América TV y confirmó que en este momento está priorizando su carrera artística y sabe que el salsero la comprende totalmente, puesto que, antes de que sean pareja, fueron grandes amigos.

“Estoy tranquila, estoy bien, estoy priorizando mi carrera... Él (Jair) ya salió a hablar. Jair y yo seguimos en contacto, y antes de estar juntos, hemos sido muy amigos, así que estamos bien, y ya vamos a ver qué pasa más adelante”, puntualizó.

