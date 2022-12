Yahaira Plasencia responde a Sergio George: ‘Mi carrera depende únicamente de mí”

Yahaira Plasencia responde a Sergio George | América TV

Yahaira Plasencia fue parte del programa especial por Navidad que presentó Gisela Valcárcel este sábado 17 de diciembre, después de culminar ‘El Gran Show’, donde resultó ganador Gino Pesaressi.

En esta reunión, donde todos los artistas invitados compartieron la mesa, Yahaira Plasencia aprovechó las cámaras de Gisela Valcárcel para aclarar que ella es una persona soltera y puede salir con quien desee, sin la necesidad de esconderse.

Como se recuerda, la joven fue captada con el cantante Jair Mendoza en Punta Cana. Tras confirmar su relación, el productor Sergio George expresó su molestia, indicando que a puertas de lanzar su disco, la salsera no puede generar este tipo de portadas. El estadounidense fue bastante claro al indicar que no quería que se le involucre con la cantante, por los titulares que genera. Incluso, la eliminó de sus redes.

Para él, Yahaira Plasencia también tuvo unas palabras. “Sergio sabe que yo lo quiero mucho, él sabe que para mí es un padre, estos tres años que hemos trabajado y seguimos, él ha puesto su confianza en mí, él es super correcto. Le agradezco por haber estado ahí conmigo. Hemos hablado estas últimas semanas también, y yo lo admiro un montón”, inició.

Yahaira Plasencia asegura que seguirá adelante con su carrera pese a críticas.

“Quiero decirle a la gente que siempre me habla, aprovecho tu programa, para decirles que hay Yahaira para rato. Voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo música. Mi carrera depende únicamente de mí, eso sí, los artistas no dependan nunca de nadie. Uno solo llega al éxito, y con un equipo de trabajo grande. Lo que es para ti, es para ti”, acotó la cantante salsera, logrando el aplauso de sus compañeros.

Hace unos días, Jair Mendoza salió al frente para revelar que su relación con Yahaira Plasencia estaba en stand by, ya que la salsera había optado por priorizar su carrera y él lo entiende.

“Para ser muy sincero, ahora por todas las cosas que han venido pasando a raíz de las imágenes que salieron, hemos decido poner en pausa un rato la relación”, indicó el cantante hace una semana.

Al ser consultado de por qué terminaron, el salsero explicó que solo se trata de un tiempo, mientras cada uno realiza sus proyectos personales.

“En realidad no hemos terminado. Estamos poniendo prioridades en la vida, ella tiene su carrera. Igual seguimos en contacto y seguimos hablando. Siempre estoy buscando la tranquilidad para ella. Lamentablemente, uno no puede hacer cosas tanto por lo que uno quiere sino por lo que tiene que hacer. Pienso que ella ha tenido mucha presión por parte de su productor y ha tenido que poner en una balanza su carrera”, indicó el salsero.

Sergio George furioso con Yahaira Plasencia

El productor Sergio George se mostró bastante fastidiado con Yahaira Plasencia y la forma cómo viene haciendo noticia estos últimos días. El músico tuvo fuertes palabras contra la salsera.

“Hay muchos comentarios y por qué dejé de seguirla (en redes sociales), es muy fácil, es porque yo manejo mi vida personal de una manera y es distinta a como se maneja la empresa. Yo estoy aquí en Arabia Saudita y mucha gente no me conoce y van a entrar a la página ahora después que hicimos la charla de hoy para ver quién está en mi mundo y empiezan a leer cosas y yo no quiero eso para mí personalmente”, indicó en comunicación telefónica con ‘América Hoy’.

El músico aclaró también que si hubiera sabido desde antes sobre la relación entre Yahaira y Jair Mendoza, lo hubiera sabido manejar de la mejor manera.

“Era muy fácil si yo sabía de esto antes. Mira, esto es un poco complicado, esto es un negocio, uno está en constante evaluación. Lo que no me gusta a mí es crear noticia por crear noticia, entonces me hace aducir a mí que estoy buscando noticias, mira, yo vendo música brother, yo no vendo chismes ni escándalos, yo no soy ese. Mi credibilidad se va por el piso, no puedo estar envuelto en eso”, remarcó.

