Sisy Quiroz, jefa de fútbol femenino de Alianza Lima: “Queremos el tricampeonato”

Sisy Quiroz, jefa de fútbol femenino de Alianza Lima, se mostró bastante emocionada por los resultados obtenidos a lo largo del año. Además, señaló que para la institución ‘blanquiazul’ es muy importante seguir creciendo y haciendo historia.

Tras haber conseguido el bicampeonato, Quiroz reveló que ahora el principal objetivo será mejorar la participación en Copa Libertadores y también seguir siendo el equipo más competitivo del torneo peruano.

Siguiendo esa misma línea, el club ‘íntimo’ dio a conocer que tomó la decisión de buscar un nuevo director técnico de cara a la temporada 2023.

“Lo que buscamos es dar un salto de calidad. Estamos buscando un perfil de entrenador que tenga experiencia en selección, con experiencia en equipos de alto nivel y trayectoria en el fútbol femenino”, sostuvo Sisy durante una entrevista para el equipo de comunicaciones de Alianza Lima.

Alianza Lima se consagró bicampeón del fútbol femenino en la temporada 2022.

Asimismo, aseguró que uno de los planes para la siguiente temporada es mantener y mejorar el nivel del primer equipo. “La expectativa para el 2023 es bastante retadora, queremos el tricampeonato y sabemos que no va a ser fácil lograrlo. Tenemos que sostener el éxito y mejorar nuestra participación en Copa Libertadores. Es lo que buscamos, seguir haciendo historia en el fútbol femenino de Alianza Lima”.

Finalmente, no dudó en agradecer el trabajo realizado por Samir Mendoza, quien dejó de dirigir al equipo femenino luego de dos años de buenos resultados. “Tenemos que agradecer el trabajo del profesor Samir Mendoza. Han sido dos años muy valiosos con él en esta nueva etapa del fútbol femenino, ya que anteriormente también estuvo presente en Alianza. Siempre dio lo mejor para la institución, así que le deseamos lo mejor”.

Samir Mendoza no va más

Samir Mendoza dejó de ser entrenador del equipo femenino de fútbol de Alianza Lima, la noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales del club. Se espera que en los próximos días la institución revele quién será el encargado de dirigir al equipo bicampeón de la Liga Femenina.

“¡Gracias, ‘Profe’ Samir! Agradecemos su profesionalismo y dedicación, que nos otorgó el bicampeonato, marcando una historia en la institución blanquiazul. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus proyectos. ¡Arriba Alianza!”, se puede leer en la publicación de despedida.

Así despidió Alianza Lima a Samir Mendoza (Instagram alianzalimafemenino)

Mendoza llegó a La Victoria en el año 2013, con el objetivo de armar un equipo femenino. Una década después y con dos títulos nacionales en mano, el estratega nacional finalizó su vínculo con el conjunto ‘íntimo’.

Reconocimiento a las divisiones menores

Alianza Lima reconoció la dedicación y el esfuerzo mostrado por las divisiones femeninas y masculinas durante la temporada 2022, motivo por el cual premió a todas las categorías por haber conseguido logros importantes para la institución ‘victoriana’.

Por su parte, los ‘potrillos’ tuvieron una excelente participación en el Torneo Élite Federación 2022, logrando llevarse el título de campeón absoluto a casa. Además, las categorías 2004, 2006, 2007, 2008 y 2009 también fueron reconocidas por haber salido campeonas. No obstante, la categoría 2005 obtuvo el subcampeonato.

En el caso del fútbol femenino, las categorías sub 14, sub 16 y sub 18 también fueron premiadas por adjudicarse el título de campeonas del Torneo Juvenil 2022, el cual les dio la clasificación a las dos primeras al certamen internacional Fiesta Conmebol de la Juventud 2023.

Alianza Lima reconoció el trabajo de las divisiones femeninas y masculinas. (Club Alianza Lima)

