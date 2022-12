Alianza Lima: Cristian Benavente renovó por una temporada

El 'Chaval' espera cobrarse una revancha en la Copa Libertadores, donde no pudo destacar el 2022 (Liga 1).

Tras muchas idas y vueltas, finalmente Alianza Lima anunció la renovación del mediocampista Cristian Benavente, quien seguirá vistiendo la camiseta ‘blanquiazul’ en la temporada 2023 con miras a la próxima Copa Libertadores y Liga 1.

“Nuestro ‘Chaval’ continúa en la blanquiazul. ¡Vamos por ese 2023, Cristian!”, fue el mensaje en redes sociales que acompañó la publicación de la continuidad de Benavente.

De esta forma, el peruano-español complementará el ataque que viene formando Guillermo Salas con Hernán Barcos, Gabriel Costa, Pablo Sabbag, Bryan Reyna y Aldair Rodríguez. Recordemos que en su primera temporada jugó 30 partidos, marcó 6 goles, brindó 4 asistencias y se proclamó campeón.

La permanencia del ‘Chaval’ generó opiniones divididas en redes sociales, ya que algunos señalaban que un jugador de su calidad será difícil de encontrar en el medio local y que con una buena pretemporada puede marcar muchas diferencias tanto en la Liga 1 como a nivel internacional.

Anuncio de renovación de Cristian Benavente con Alianza Lima (Twitter).

No obstante, otros consideran que no dio la talla en los momentos importantes como los clásicos o la Copa Libertadores. Otros argumentos en su contra son sus continuas lesiones y que aún no encuentra su posición ideal en el campo. Además, muchos creen que con los refuerzos que están llegando, será difícil que tenga continuidad.

Recordemos que Cristian Benavente ya había dejado en claro sus ganas de seguir en el equipo de La Victoria: “Estoy esperando que el club dé el primer paso; luego, no será problema porque yo estoy feliz en el club y deseo continuar. El hincha me quiere y es recíproco. Deseo quedarme.”, declaró a Líbero.

El ‘Chaval’ también afirmó que le entusiasma el equipo con los refuerzos que van llegando y que es del gusto del ‘Chicho’ Salas, por lo que tendrá chances de alternar: “Ilusiona el plantel que se está conformando, presenta un gran potencial para la temporada que entra. Deseo que todo avance y pueda sumarme al plantel lo más pronto posible. El entrenador me quiere y eso es algo muy importante”, añadió.

Benavente se proclamó campeón en su primera temporada con Alianza Lima.

La temporada de Benavente en Alianza Lima

La primera temporada de Cristian Benavente en Alianza Lima tuvo altibajos. Firmó en febrero cuando el campeonato ya había comenzado y luego de un año sin jugar debido a sus problemas con el Pyramids de Egipto, por lo que se tomó unos días para ponerse en forma, aunque no realizó pretemporada.

Pese a no estar al 100% físicamente, tuvo un debut ilusionante con un golazo de tiro libre en la victoria 3-1 sobre Mannucci. No obstante, en los siguientes partidos no demostró el mismo nivel, pasando desapercibido tanto en el torneo local como la Copa Libertadores, donde no convirtió goles ni dio asistencias.

Su mejor momento llegó en mayo a mediados del Apertura, cuando convirtió en 3 partidos consecutivos. Estos fueron en los triunfos sobre César Vallejo (2-0), Deportivo Municipal (3-0) y Cienciano (1-0). Los tantos contra la ‘Academia’ y el ‘Papá' fueron los más recordados, el primero por finalizar una espectacular jugada y el segundo con un gol al último minuto que sirvió al equipo de motivación para superar la goleada 8-1 ante River Plate.

El 'Chaval' ilusionó a los hinchas de Alianza con su golazo de tiro libre en su debut.

El Clausura también inició en gran nivel marcando en las victorias sobre Atlético Grau (2-1) y Sport Boys (3-1). Sin embargo, con la destitución de Carlos Bustos tras la derrota ante Universitario y el ingreso de Guillermo Salas, fue perdiendo protagonismo y no pudo participar de las últimas 4 fechas ni las finales por una inflamación de rodilla.

Tras finalizar el campeonato, se especuló que, su recuperación tardaría varios meses, pero Benavente reveló que lleva muy bien su recuperación: “Desde que acabó la temporada no he dejado de hacer entrenamientos físicos, fisioterapia; además, estuve en comunicación con la dirección médica del club. Estoy bien y ganoso de iniciar los entrenamientos”, declaró.

