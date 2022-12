La inesperada reacción de Raysa Ortiz cuando Santiago Suárez le dice que está en el sauna. (YouTube)

Santiago Suárez estuvo como invitado en el canal de YouTube de Edson Dávila para hablar de algunos aspectos de su vida, pero nunca imaginó que el popular ‘Giselo’ lo retaría a jugarle una broma a Raysa Ortiz, con quien mantiene una relación de más de dos años y se encuentra viviendo en México actualmente.

“Tienes que llamar a tu querido amor Rayza y decirle que vas a ir al sauna porque te sientes muy cansado”, dijo el animador de ‘América Hoy’, en clara referencia a los escándalos que han protagonizado algunas figuras de la farándula por asistir a saunas con masajes tántricos y otros con “finales felices”.

Santiago Suárez no dudó en agarrar su celular y llamar a Raysa Ortiz. “Hola baby, ¿cómo estás? Ya terminé la entrevista con Edson, la tienes que ver luego. Escúchame, estoy bien cansado, de verdad, me duele el cuerpo. Estaba pensando en ir a terapia, pero mejor me voy a un sauna. Me han pasado el talán de uno bien chévere, con todo incluido”.

Cuando todos los presentes en el set esperaban la respuesta de la actriz, sorprendió al colgar el teléfono sin emitir comentario alguno. “¡Uy! me colgó”, expresó el exbailarín de ‘El Gran Show’. Sin embargo, a los pocos segundos, la artista peruana hizo una videollamada para ver el lugar en el que se encontraba.

El recordado ‘Beto’ de ‘De vuelta al barrio’ buscó una pared para que su pareja no se dé cuenta de que estaba en el estudio de grabación. “Qué tal bebé. Estoy aquí esperando a que me atiendan. Un poquito, respirar el eucalipto, la menta para el cuerpo”.

“A ver dónde estás, muéstrame”, le pidió Raysa y a lo que Santiago contestó: “No me están dejando grabar porque es un sitio caleta”. Esto generó que Ortiz se alterara: “Dónde estás”, exclamó.

Finalmente, al ver que la situación podía salirse de control, Edson Dávila intervino para aclarar que todo se trataba de una broma. “Rayza no te pongas brava. Es tóxica. Un saludo hasta Guadalajara ¿Cómo estás mana? No va a ir al sauna, yo voy a ir con él”, señaló entre risas.

Raysa Ortiz responde si le gustaría estar en El Gran Show

Raysa Ortiz se hizo conocida en ‘De Vuelta al Barrio’ y hoy en día se abre camino en México, país donde ya ha hecho una película. Aunque su deseo es seguir su carrera en el extranjero, confesó que le gustaría ser parte de ‘El Gran Show’, programa de Gisela Valcárcel.

Como se recuerda, su novio, el actor Santiago Suárez, fue parte de la competencia en la última temporada, quedando en segundo lugar. El primer puesto se lo llevó Gino Pesaressi, ganándose 20 mil soles y la ansiada copa.

“Sí, me gustaría ser parte de la competencia, claro, aprendes mucho, es un gran entrenamiento en canto y baile para cualquier artista”, indicó la actriz, quien fue el refuerzo de su pareja en la última gala del reality.

