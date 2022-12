Raysa Ortiz quiere seguirle los pasos a Santiago Suárez: “Me gustaría ser parte de ‘El Gran Show’”

Raysa Ortiz quiere ser parte de El Gran Show.

Raysa Ortiz se hizo conocida en ‘De Vuelta al Barrio’ y hoy en día se abre camino en México, país donde ya ha hecho una película. Aunque su deseo es seguir su carrera en el extranjero, confesó que le gustaría ser parte de ‘El Gran Show’, programa de Gisela Valcárcel.

Como se recuerda, su novio, el actor Santiago Suárez, fue parte de la competencia en la última temporada, quedando en segundo lugar. El primer puesto se lo llevó Gino Pesaressi, ganándose 20 mil soles y la ansiada copa.

“Sí, me gustaría ser parte de la competencia, claro, aprendes mucho, es un gran entrenamiento en canto y baile para cualquier artista”, indicó la actriz, quien será parte del especial de Navidad de Gisela Valcárcel, que se transmitirá este sábado 17 de diciembre a partir de las 21:00 horas.

Te puede interesar: Raysa Ortiz dedicó emotivo mensaje a Santiago Suárez tras quedar en segundo lugar en ‘El Gran Show’

Es en este especial navideño donde la actriz deleitará con su talento junto a Santiago Suárez. “Estoy muy contenta de llegar a la pista junto a Santiago, va a ser una noche maravillosa”, señaló Raysa, quien tiene una sólida relación con el actor.

“Feliz, llego a bailar en un lindo show navideño, será una noche de mucha ilusión. Estoy muy feliz de regresar a la pista porque desde aquí logré conectar con la gente mostrando mi pasión por el arte”, dijo el recordado ‘Beto’ de De Vuelta al Barrio, por su parte.

El Gran Show: Santiago Suárez en su primera presentación en la gran final del reality. (América TV)

Sus planes para el 2023

Respecto a su balance del año, Raysa contó que ha sido diferente, pues “después de cinco años de grabar todos los días, hubo un cambio total, me mudé a otro país y, bueno, este año ha sido muy lindo, me encontré a mi misma y sé, definitivamente, lo que quiero, he conocido personas lindas”.

“Este 2023 seguiré actuando, seguiré haciendo música, que es algo que he hecho mucho este año, ¡y a darle con todo!”, acotó la actriz

Santigo Suárez tampoco se quedó atrás e indicó que este 2022, “ha sido un año muy bueno, enriquecedor. He crecido bastante en lo profesional y personal”.

Te puede interesar: Santiago Suárez no descarta regresar para las siguientes temporadas de ‘El Gran Show’

“Se vienen proyectos, pronto viajaré a México, a seguir creciendo. Estoy seguro de que el 2023 será un año de disfrute y desarrollo”, manifestó.

Consultados sobre su vida personal, la pareja indicó que le ilusiona casarse y tener hijos, pero coincidieron en que estos planes se concretarán más adelante.

“¿Altar e hijos? Sí claro, sería lindo, pero todo a su momento”, dijo Raisa. “Nosotros estamos viviendo un momento importante para nosotros como pareja joven, nos gusta compartir viajes, talleres.. y vienen más cosas que requieren de nuestro tiempo. La idea de tener un hijo y casarnos la hemos conversado, sí nos gustaría, pero más adelante”, acotó Santiago.

Raysa Ortiz y Santiago Suárez. Instagram

Santiago Suárez no descarta regresar a ‘El Gran Show’

Santiago Suárez resaltó lo valioso que fue para él entregar lo mejor de sí en la pista de baile de Gisela Valcárcel. Asimismo, señaló que no dudaría en volver a participar si vuelve a ser convocado.

“Siento que es importante demostrar y entregar todo en el escenario. Esto también habla de la personalidad de uno mismo y de cada competidor, de sus virtudes en sus defectos porque somos humanos. Entonces, eso te da un chance para crecer no solo en ámbito profesional, sino en lo personal”, señaló.

Respecto a las personas que pensaban que era el seguro ganador, el actor solo optó por agradecerles e indicar que en una competencia todo puede pasar.

“A veces el público y los compañeros tienen una idea de quien puede ser el ganador de la competencia, pero todo puede pasar hasta el último minuto. La decisión ya está tomada. Igual, gracias por el cariño y por preferirme de una u otra manera. Lo guardo en mi corazón y me lo llevo a mi casa”, señaló.

Santiago Suárez volvería a bailar en otra temporada del reality. (Difusión)

SEGUIR LEYENDO