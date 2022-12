Raysa Ortiz dedicó emotivo mensaje a Santiago Suárez tras quedar en segundo lugar en ‘El Gran Show’

La actriz expresó su admiración por su pareja. (Instagram)

El último sábado 10 de diciembre se llevó a cabo la gran final de ‘El Gran Show’, donde Gino Pesaressi fue el ganador y Santiago Suárez quedó en segundo lugar. Este resultado dejó a más de uno sorprendido, pues muchos creían que el actor se llevaría la copa, ya que se perfiló como uno de los favoritos durante varias semanas.

En la última gala, cada finalista debía convocar a otra persona para que sea su refuerzo y él decidió que su pareja Raysa Ortiz con su hermana gemela Sirena lo acompañen en su primer baile de la noche. Juntos presentaron un musical de las canciones “Bad Romance” y “Moulin Rouge” y se llevaron los elogios de los miembros de jurado.

Luego de haberse quedado con el segundo puesto, Santiago Suárez utilizó sus redes sociales para agradecerle a las personas que estuvieron con él durante el tiempo que duró el concurso y a las que estuvieron en su performance final.

Te puede interesar: Santiago Suárez no descarta regresar para las siguientes temporadas de ‘El Gran Show’

“Con el corazón repleto. Muchísimas gracias por ser parte de este viaje que me ha hecho muy feliz. Gracias por el equipo tan adiamantado. Muchas gracias amor Raysa Ortiz. Gracias causita Sirena Ortiz. Lo dimos todo. Muchísimas gracias elenco de cracks. Muchas gracias a ‘El Gran Show’. Gracias Perú”, escribió en su cuenta de Instagram.

Rápidamente, Raysa Ortiz no dudó en comentar y expresar toda la admiración que siente por el artista nacional. “Qué orgullo haber estado contigo en un momento tan importante, gracias por eso. Brillas muchísimo y eso solo es el comienzo ¡Te amo mi guapo!”.

Por su parte, Santiago Suárez no tardó en responderle. “Muchísimas gracias, hermosa. Un placer compartir las tablas contigo. Te amo. Eres un diamante”.

Instagram.

Te puede interesar: Santiago Suárez, de ‘Asu Mare’ y ‘De Vuelta al Barrio’ a finalista de ‘El Gran Show’: “Ha sido un gran reto para mí”

Su publicación generó cientos de reacciones por parte de sus seguidores, quienes señalaron que el actor de ‘Asu Mare’ debió llevarse la copa. “Para mí y para muchos tú eres el ganador querido amigo”, “El campeón ante los ojos de todos”, “Te lo he dicho personalmente Santiago, eres súper talentoso y disciplinado, muy aparte de pensar que debiste haber ganado, tienes tanto que dar aún”, “Creo que todos coinciden conmigo, debiste ser el ganador”, “Merecías ganar de eso no hay dudas”, fueron algunos de los comentarios.

Santiago Suárez habló de su paso por El Gran Show

En conversación con Infobae, Santiago Suárez destacó la importancia que ha tenido ‘El Gran Show’ en su carrera artística. “Ha sido una experiencia enriquecedora. Una evolución constante. Prácticamente, desde que ingresas a la competencia estás en pleno entrenamiento, lo cual implica mucha voluntad, esfuerzo y compromiso para poder seguir creciendo. Siento que ha sido una gran experiencia para mi carrera”.

Además, comentó acerca del hecho que no ha pasado por una sentencia durante todo el programa. “Me siento bien. Eso es el reflejo del trabajo que hemos venido haciendo. Ha sido el desempeño en el escenario. Ha sido un gran reto para mí, ha habido muchos. Incluso, desde comenzar a bailar salsa y las cargadas, no fueron nada fáciles. Son cosas que, aparentemente, uno dice ‘qué chévere, sí le sale’, pero no ven el proceso que toma para llegar a eso, que es duro. Me siento contento por ese resultado (no haber estado en sentencia). Todo esto que estamos haciendo ha sido por el mérito de nuestro trabajo”.

SEGUIR LEYENDO