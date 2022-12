Santiago Suárez sobre la polémica con su bailarina de El Gran Show: “Hicieron algo de la gran nada”

Santiago Suárez aseguró que polémica con su bailarina no generó discusiones con su pareja. (Instagram)

Santiago Suárez tiene claro que llegó a demostrar todo su potencial en ‘El Gran Show’ y sobre todo llevarse esa ansiada copa, lo que nunca imaginó es que se vería envuelto en una polémica hace unas semanas. Fue involucrado sentimentalmente con su bailarina. Incluso, salió a la luz un video donde se le ve, supuestamente, “cariñoso” con la joven, durante los ensayos en ‘La Academia’.

En las imágenes se puede observar que Marinés Acosta abraza por la espalda a la figura de América TV y este le correspondía amablemente. Este material fue difundido en los programas de espectáculos y fue comentado por varios días. Esto generó múltiples críticas por parte de sus seguidores, quienes resaltaron su relación con Raysa Ortiz.

En conversación con Infobae, Santiago Suárez aseguró que su romance de poco más de cuatro años con Raysa Ortiz no se vio afectada por los rumores de una posible infidelidad. El competidor del reality de Gisela Valcárcel aclaró que su pareja sabía de su amistad con la profesional de la danza y que el tiempo terminó por darle la razón.

“No (afectó), para nada. Antes de ingresar a El Gran Show yo ya conocía a gente del medio. Raysa ya sabía que Mane era mi amiga hace mucho tiempo, desde los 16 años. Hemos trabajado juntos en obras de teatro, en reels, vídeos. Nosotros sabíamos cuál era la verdad. Lo que hay aquí es que no ha sucedido absolutamente nada, los dos somos amigos y muy profesionales. Creo que el tiempo ha demostrado que nada que ver con todo lo que especularon. Hicieron algo de la gran nada”, dijo.

Santiago Suárez siendo abrazado por su bailarina. (TikTok)

¿Qué le dijo Raysa Ortiz cuando recibió la propuesta de bailar en El Gran Show?

Santiago Suárez también nos contó lo que le dijo Raysa Ortiz cuando la producción de ‘GV producciones’ lo contactó para que forme parte del reality. Según detalló el actor, ambos estaban juntos en Estados Unidos cuando recibió la tan ansiada llamada y recibió todo el apoyo de su enamorada.

“Cuando la productora me llama, estaba con Raysa en Miami. Yo recibo la llamada y lo puse en alta voz para que ella escuche. Hablábamos en señales y me decía ‘Sí, dale con todo, acepta’. Después, corté y conversé con ella. Me dio todo su respaldo y me dijo ‘tú vas a ganar porque yo sé que te encanta el baile’. Ella sabe la pasión que tengo por el baile y lo tomó muy contenta, se alegró bastante”, expresó en conversación con nuestro medio.

Con respecto a las acusaciones a la pista de baile de “separar parejas”, el actor señaló: “Ni siquiera lo pensamos. Estábamos disfrutando el momento. Además, yo conozco mucha gente involucrada en el mundo del baile. Cuando me llegó la propuesta, yo lo tomé como un regalo. Con Raysa nos abrazamos muchísimo, nos fuimos a la playa y me puse a bailar. Raysa sabe todo lo que me gusta y estoy muy contento”.

Actualmente, Santiago Suárez se encuentra entre los 5 finalistas para llevarse la copa. La gala final de ‘El Gran Show’ será el próximo sábado 10 de diciembre y el recordado “Beto” de ‘De Vuelta al Barrio’ se enfrentará a Melissa Paredes, Gino Pesaressi, Milena Zárate y Facundo González por el primer lugar.

Santiago Suárez en la pista de baile.

