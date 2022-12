Santiago Suárez, de ‘Asu Mare’ y ‘De Vuelta al Barrio’ a finalista de ‘El Gran Show’: “Ha sido un gran reto para mi”

Santiago Suárez se sincera con Infobae. (Instagram)

Si de talento peruano hablamos, podemos pensar en Santiago Suárez Nava. El actor de cine y televisión de 31 años debutó en la pantalla grande en el 2013 con su participación en la exitosa película ‘Asu Mare’, de Carlos Alcántara, pero fue en el 2017 que alcanzó la fama al formar parte de la teleserie ‘De Vuelta al Barrio’, en su interpretación de Alberto “Beto” Ganoza.

En entrevista con Infobae, Santiago Suárez abrió su corazón y nos habló de su relación con Raysa Ortiz, su incursión en la actuación y su ingreso a ‘El Gran Show’, reality en el cual quiso bailar hace mucho tiempo. “Yo sabía que en algún momento iba a pisar el escenario de Gisela Valcárcel, pero no me lo esperaba cuando me llamaron. Me alegró mucho y por eso acepté de inmediato. Estuve muy contento con la propuesta”, confesó el actor, quien - tras demostrar su talento semana a semana- luchará este sábado 10 de diciembre por la ansiada copa.

¿Cómo calificarías tu paso por el reality, desde que iniciaste hasta ahora que estás en la final?

Ha sido una experiencia enriquecedora. Una evolución constante. Prácticamente, desde que ingresas a la competencia estás en pleno entrenamiento, lo cual implica mucha voluntad, esfuerzo y compromiso para poder seguir creciendo. Siento que ha sido una gran experiencia para mi carrera.

¿Qué esperas de la gran final?

En primer lugar, disfrutar. En todas las galas me gusta mucho disfrutar del trabajo que se hace con mi equipo y el de mis compañeros. Yo espero entregarlo todo, una gran entrega y llevarme el primer lugar. Estoy muy convencido y enfocado en llevarme la copa. Desde el día uno supe que tenía que esforzarme. Estas 11 semanas he reafirmado que soy muy aplicado.

¿Qué sientes al ser uno de los participantes que ha llegado a la final sin haber estado en sentencia?

Me siento bien. Eso es el reflejo del trabajo que hemos venido haciendo. Ha sido el desempeño en el escenario. Ha sido un gran reto para mí, ha habido muchos. Incluso, desde comenzar a bailar salsa y las cargadas, no fueron nada fáciles. Son cosas que, aparentemente, uno dice ‘qué chévere, sí le sale’, pero no ven el proceso que toma para llegar a eso, que es duro. Me siento contento por ese resultado (no haber estado en sentencia). Todo esto que estamos haciendo ha sido por el mérito de nuestro trabajo.

Santiago Suárez.

¿Consideras que eres uno de los preferidos?

Cada quien es libre de pensar y suponer. Desde mi realidad es distinto, yo no comparto mucho con el jurado más que 10 minutos en el escenario. A Gisela la veo en el show y, a veces, en ‘La Academía’ o reuniones semanales. Creo que sería un poco injusto pensar que alguien es favorito o no. Yo veo los ensayos de mis compañeros y sí se esfuerzan mucho.

Facundo González también está en la final, pese a que pensó que iba a ser eliminado en las primeras galas...

Es el reflejo del trabajo constante, la buena actitud y la voluntad. Él no llega gratis a la final. Él llega porque no falla en la coreografía, hace todos los pasos, se aprende los textos y actúa, entrega su mejor vibra y energía en cada gala.

¿Cómo es la relación que tienes con tus otros compañeros?

Siendo sincero, hablamos muy poco porque cada uno está full ensayos. Lo poco que interactuamos, somos como un reflejo. Pasamos por lo mismo, estamos en competencia y compartimos esos miedos y frustraciones. En medio de todo tratamos de estar juntos para compartir algunas experiencias de lo que nos pasa en la pista, pero más allá no existe mucho, tampoco es que nos vamos a comer o a la playa.

¿A quién ves como tu gran rival?

A Melissa Paredes. Baila muy bien, es carismática y lo hace muy bien.

Los 5 finalistas de El Gran Show.

¿Qué te dijo tu pareja Raysa Ortiz cuando se enteró de que ibas a entrar al reality de baile?

Cuando la productora me llama, estaba con Raysa en Miami. Yo recibo la llamada y lo puse en alta voz para que ella escuche. Hablábamos en señales y me decía ‘Sí, dale con todo, acepta’. Después, corté y conversé con ella. Me dio todo su respaldo y me dijo ‘tú vas a ganar porque yo sé que te encanta el baile’. Ella sabe la pasión que tengo por el baile y lo tomó muy contenta, se alegró bastante.

Y con respecto a los rumores que el programa “separa a las parejas”...

Ni siquiera lo pensamos. Estábamos disfrutando el momento. Además, yo conozco mucha gente involucrada en el mundo del baile. Cuando me llegó la propuesta, yo lo tomé como un regalo. Con Raysa nos abrazamos muchísimo, nos fuimos a la playa y me puse a bailar. Raysa sabe todo lo que me gusta y estoy muy contento.

¿Cómo están sobrellevando su relación con la distancia?

Nuestra relación ahora es WhatsApp, videollamadas y me comunico con ella todos los días. No es la primera vez que nos separamos porque ella tuvo la oportunidad de grabar una película en Ecuador en el 2020, se fue por un mes con 10 días. Entonces, nosotros ya sabíamos la dinámica. Yo he viajado a México para verla, ella ha venido para el cumpleaños de su papá y también para ir al programa. Nos gusta viajar juntos y compartimos muchas cosas en común.

¿Cómo afrontaron el escándalo que ocurrió con tu bailarina? ¿Les afectó?

No (afectó), para nada. Antes de ingresar a El Gran Show yo ya conocía a gente del medio. Raysa ya sabía que Mane (su bailarina) era mi amiga desde hace mucho tiempo, desde los 16 años. Hemos trabajado juntos en obras de teatro, en reels, vídeos. Nosotros sabíamos cuál era la verdad. Lo que hay aquí es que no ha sucedido absolutamente nada, los dos somos amigos y muy profesionales. Creo que el tiempo ha demostrado que nada que ver con todo lo que especularon. Hicieron algo de la gran nada.

Santiago Suárez aseguró que mantiene una relación cordial con su bailarina. (Instagram)

¿Has recibido propuestas para volver a actuar en la televisión?

No, por ahora. No te puedo decir mucho, pero tampoco te puedo confirmar nada. Sería muy bonito volver a la televisión.

¿Piensas internacionalizar tu carrera?

Por supuesto. En realidad, nosotros (con Raysa) vivimos en México desde enero de este año. Ella se quedó allá. Hemos alquilado un departamento por todo un año. Hemos hecho varios contactos. Mi cuñada (Sirena Ortiz) acaba de estrenar su película para Netflix, Raysa ha grabado dos series, entonces ya me toca regresar y grabar. Allá estamos trabajando con algunos representantes que son bien sonados. Las oportunidades están muy bien por allá.

¿Te volveremos a ver en Asu Mare? Sabemos que tu rol fue el de Carlos Alcántara de adolescente, pero en ficción todo puede pasar...

Lo que sé es que ya acabaron las grabaciones para la cuarta película y que el próximo año ya estrenan, pero siempre mandarles las mejores vibras.

¿Qué opinas del éxito que ha tenido la película?

‘Asu Mare’ ha sido el renacer del cine peruano, sin desmerecer a nadie, pero ha llegado a muchos y reventado taquillas. Ahora que están por la cuarta, es porque les ha ido excelente. Carlos Alcántara es un maestro. Yo estoy agradecido por la oportunidad porque desde ahí mi carrera dio un gran giro, fue una gran vitrina para que mi carrera se vaya desarrollando cada vez más.

¿Crees que ‘De vuelta al barrio’ podría regresar? Siempre se habla de que las exitosas teleseries pueden tener más historia.

Yo creo que todo puede pasar en la televisión. Sería hermoso si vuelve, pero siento que la historia del barrio San José culminó bonita. Tal vez, si vuelve sería otro tipo de historia. Involucra muchas cosas, por mi lado sería genial regresar con una serie exitosa y estaría encantadísimo.

¿Qué recuerdos tienes de ‘De Vuelta al Barrio’?

Yo aprendí mucho de Paul Martin, por su disciplina, constancia, profesionalismo y buena vibra. De Diego Bertie, que en paz descanse, siempre fue un gran aliento. En cada oportunidad que teníamos me daba tips o me felicitaba por algún desenvolvimiento en escena. Desde mi perspectiva, recibir comentarios de actores muy potentes te da más confianza. También de Mónica Sánchez, que tiene un tacto para tocar fibras y emocionar, eso me encanta. Recuerdo que yo disfrutaba mucho las escenas que me tocaba con ella. Es hermoso trabajar con actores que abren su corazón en escena.

