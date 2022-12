Jazmín Pinedo se pronunció sobre supuesto galán uruguayo: “Estoy contenta”. | América Tv.

Desde que Jazmín Pinedo anunció que su romance con Gino Assereto había llegado a su fin, a la conductora de televisión no se le vio con pareja; sin embargo, eso habría cambiado con el pasar de los años, así lo dio a entender su compañero ‘Choca’ Mandros, quien puso en aprietos a la ‘Chinita’ cuando le preguntó por su viaje a Uruguay.

Todo empezó cuando el también productor de televisión se refirió a la entrevista que brindó la exmodelo a la ‘Chola Chabuca’, señalando que ella se animó a hablar de todo, incluso de cómo se encuentra su corazón en estos momentos de su vida.

“¿De todo? Porque estaba viendo que te has referido a cómo está tu corazón. Tu corazón está latiendo y hace varios meses está latiendo un poquito más porque si ustedes no se dieron cuenta, nosotros lo hemos dicho, lo decimos como que no lo decimos”, comentó en un primer momento.

Al escuchar lo que dijo ‘Choca’ Mandros, Jazmín Pinedo señaló que efectivamente su corazón se encuentra latiendo, pero no quiso dar más detalles al respecto, esto sin imaginar que su compañero cometería una infidencia. “En realidad, desde el primer día en tu viaje a Uruguay diste la sorpresa, porque el matrimonio era un día nada más”, precisó.

Visiblemente nerviosa, la ‘Chinita’ comentó que se encuentra feliz porque todo le va bien en estos momentos de su vida. “Bueno así es la vida, déjame, pues me lo merezco. Estoy contenta, estoy tranquila, estoy pasando un buen momento. Estoy feliz que mi hija esté sana, paso a paso, mi corazón está tranquilo”, respondió.

Asimismo, la conductora de ‘Más Espectáculos’ dejó entrever que los rumores de su nuevo romance en Uruguay salieron de la boca de ‘Choca’ debido a que desde hace aproximadamente tres meses viene hablando con el acento uruguayo.

La exmodelo también le reclamó a su compañero por ventilar su vida privada, esto pese a que él todavía no forma parte de su círculo más privado. “Estoy indignada con ‘Choca’ porque está que me vende, todavía que no es de mi círculo cercano”, precisó.

‘Metiche’ dio detalles de esta relación

El conductor del programa ‘D’ Mañana’, Kurt Villavicencio, más conocido en el mundo televisivo como ‘Metiche’, fue el primero en dar a conocer que Jazmín Pinedo se encuentra ilusionada con un galán uruguayo, por lo que constantemente visita este país, aprovechando que su hermana se encuentra radicando en dicho lugar.

“Jazmín y Gino celebraron los 7 años de su hija. Bueno, me ha llegado una información de que Jazmín Pinedo en Uruguay tendría un romance, que tendría un galán. Si no me equivoco, en Uruguay tiene a su hermana que ya está casada, tiene hijos, tiene una vida allá”, dijo.

