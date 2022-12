Jazmín Pinedo afirma que no volverá con Gino Assereto pese a que ambos se encuentran solteros

Jazmín Pinedo no regresará con Gino Assereto. (Instagram)

No volverán a estar juntos. Jazmín Pinedo habló sobre su vida privada y señaló que pese a que en estos momentos se encuentra soltera, no retomará su relación sentimental con Gino Assereto, esto aunque el chico reality se encuentre solo y se lleven muy bien.

La conductora de ‘Más Espectáculos’ relató que ellos han preferido priorizar la felicidad de la pequeña hija que tienen en común antes que algún romance. Asimismo, precisó que las especulaciones sobre una posible reconciliación se dan porque hasta la fecha ninguno de los dos ha presentado a otra pareja.

Jazmín Pinedo y Gino Assereto desde que se separaron no han hecho oficial a otra pareja sentimental. Han pasado cuatro años desde que ellos decidieron no continuar juntos debido a las diferencias que tuvieron durante su larga relación de casi siete años.

“Yo creo que esta especulación que ya no se debería dar después de tanto tiempo (separados). Es por esa situación de que a él no se le ha visto con alguien durante cuatro años, igual que a mí. Ninguno de los dos ha iniciado otra relación hasta el momento, pero nosotros ya hemos hablado de la amistad que tenemos, de que siempre vamos a ser una familia, de que el mejor equipo que hemos podido formar es como padres y que siempre va a ser mi prioridad mi hija”, aclaró la conductora.

En ese sentido, la conductora de televisión señaló que lo único que ella desea es que el papá de su hija sea feliz estando solo o en compañía, pues si él se siente bien, su pequeña también lo hará.

Asimismo, Jazmín Pinedo le deseó lo mejor a Gino Assereto en los próximos caminos que vaya a tomar, aclarando que el chico reality piensa exactamente igual a ella y que si en su momento hace oficial una relación, él la va a felicitar porque sabe que eso hará feliz a su hija.

“Yo a Gino le deseo lo mejor solo o acompañado. Lo que más me importa es que sea feliz, porque si él es feliz, mi hija va a ser feliz. Sé que él espera lo mismo para mí también para que mi hija esté bien. Creo que después de tantos años, casi cuatro años separada de él y nos llevamos superbién, tenemos una relación magnífica. Siempre estamos en comunicación. Somos papás que hemos priorizado la felicidad de su hija. Si más delante yo inicio una relación o él, lo único que espero es que seamos felices”, añadió.

Jazmín Pinedo sufrió acoso

Jazmín Pinedo sufrió acoso

Jazmín Pinedo narró que hace algunos años fue víctima de acoso por parte de una joven. Al descubrir la identidad de la persona que perturbaba su tranquila, quiso iniciar las acciones legales correspondientes, pero desistió de hacerlo debido a que la madre de su acosadora le suplicó que no lo hiciera.

“Tres años y medio después, logro encontrar a esta chica. Su mamá me ruega que no ponga la denuncia. Yo siendo mamá, entiendo la posición. La mamá me prometió que eso no volvería a pasar y sí, la verdad, hasta ahora se está cumpliendo y en el momento que no se cumpla, procederé con las acciones legales que al final siempre es lo mejor”, comentó.

