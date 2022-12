Jazmín Pinedo indignada por la ausencia de las Fuerzas Armadas: “Increíble que no estén en la calle”

Jazmín Pinedo indignada por la ausencia de las Fuerzas Armadas. (América TV)

Jazmín Pinedo se tomó algunos minutos de su programa para pronunciarse acerca de los actos vandálicos que están ocurriendo en Lima y en varias regiones del país durante las protestas y manifestaciones. La popular ‘Chinita’ se ha sumado a la larga lista de personajes del espectáculo que han lamentado los destrozos y daños ocasionados a establecimientos y negocios.

Este 14 de diciembre, la exchica reality utilizó las pantallas de “Más espectáculos” para expresar su indignación con las Fuerzas Armadas del Perú, pues hasta el momento no han salido a las calles a detener a las personas que están ocasionando daños a la propiedad privada. Incluso, resaltó que las muertes registradas deben de parar.

Y es que, desde que Pedro Castillo anunció el cierre del Congreso de la República el último 7 de diciembre y, posteriormente, Dina Boluarte asumió la presidencia, la crisis política fue en aumento. En los días siguientes, se comenzaron las marchas masivas en distintas provincias peruanas, pero hoy en día las protestas han incluido bloqueo de carreteras, la muerte de 7 personas, fuertes enfrentamientos con la Policía Nacional, ataques en contra de las instalaciones de algunos medios de comunicación, entre otras agresiones.

“Estamos tratando de mantenernos positivos y hacerle entender a las personas que tienen que mantener la calma. No se trata de dos bandos en un mismo país. Todos vivimos en un mismo lugar y deberías tratar de vivir de la mejor manera. Todo el mundo tiene derecho a protestar y decir lo que piensa, pero hay maneras de protestar. No podemos ver en televisión que ya han muerto tantas personas y que esto continúe. Me parece increíble que las Fuerzas Armadas de nuestro país aún no salgan a poner orden”, dijo.

Por su parte, ‘Choca’ Mandros hizo un llamado a la paz y pidió a los manifestantes calma. “La violencia nunca va a llegar a algo bueno. Así que, a las personas que puedan manejar esto, les agradeceremos que paremos y que las cosas se lleven de una forma tranquila y pacífica”, sentenció.

Jazmín Pinedo pide la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. (Captura)

Rodrigo González rechazó agresiones durante protestas

Rodrigo González no dejó de pronunciarse acerca de los hechos de violencia que se han registrado en los últimos días en el Perú. El conductor de espectáculos no pasó por alto los actos vandálicos que se propiciaron el 12 de diciembre contra los estudios de algunos medios de comunicación.

El popular ‘Peluchín’ señaló que, si bien todos los ciudadanos tienen derecho a protestar, los ataques a la propiedad privada y enfrentamientos contra las autoridades no se deben tolerar. Además, indicó que respeta a las personas que aún consideran a Pedro Castillo como el presidente de la República, pero resaltó que su mandato ya terminó.

“Esto no es protestar, esto es vandalismo, estos son enemigos de nuestro país, porque puedes conseguir con el diálogo, antes que destruir nuestro país, antes que detener la inversión y asustar al turismo. Esto que están haciendo trae atraso. Esto que están haciendo un grupo de gente que no representa a los 33 millones de peruanos. No podemos permitir que, en aras de buscar la democracia, vandalizar lo que es protestar. Esto es vandalismo, es delincuencia”, dijo.

Finalmente, el presentador hizo un llamado a las Fuerzas Armadas del Perú para que tomen acción lo más pronto posible y puedan parar los hechos vandálicos. Además, señaló que estas protestas ponen al Perú como un país de “terror” ante los ojos de miles de turistas que ya no van a querer visitarnos.

