Jazmín Pinedo reveló por qué no denunció a joven que la acosaba, pese a descubrir su identidad

Jazmín Pinedo explica por qué no denunció a la chica que la acosaba hace varios años. (América TV)

Jazmín Pinedo reveló el motivo que la llevó a desistir de realizar la denuncia a su acosadora. Esto sucedió en la última edición de ‘Más Espectáculos’ luego que se presentara un informe sobre Johanna San Miguel, quien en los últimos días compartió con sus seguidores que era víctima de acoso en redes sociales por parte de un sujeto.

La conductora de espectáculos confesó que vivió una situación similar hace algunos años y que descubrió la identidad de la persona que la atacaba a través de las plataformas digitales. La exvengadora se tomó unos minutos de su programa y comenzó resaltando que ningún ser humano debe pasar por alto este tipo de hechos.

“Nadie, ni hombre ni mujer, tiene por qué soportar este tipo de situaciones. Mucho menos a través de un cobarde (…) Sí se puede saber quién está detrás de eso. Hace tres años, denuncie que era acosada por una jovencita que no medía consecuencias, que me difamaba constantemente por las redes sociales”, dijo la modelo.

Te puede interesar: Jazmín Pinedo mandó contundente mensaje a Magaly Medina por criticar la boda de Tilsa Lozano

Jazmín Pinedo contó que no llegó a tomar acciones legales contra la joven, pues la madre de esta intervino y le suplicó que no lo haga. Sin embargo, la exchica reality dejó en claro que si vuelve a recibir un mensaje de parte de la misma persona, no dudarán en acudir a las autoridades.

“Tres años y medio después, logro encontrar a esta chica. Su mamá me ruega que no ponga la denuncia. Yo siendo mamá, entiendo la posición. La mamá me prometió que eso no volvería a pasar y sí, la verdad, hasta ahora se está cumpliendo y en el momento que no se cumpla, procederé con las acciones legales que al final siempre es lo mejor. Yo me demoré, pero la encontré”, acotó.

jazmín Pinedo no denunció a su acosadora por estas razones. (Captura)

Te puede interesar: Jazmín Pinedo sufre accidente con su vestido en programa en vivo

Jazmín Pinedo sufre accidente con su vestido en vivo

Jazmín Pinedo por poco muestra más de lo debido en su programa en vivo, ya que su vestido se enganchó con el posabrazos del sofá. La conductora de TV estaba con su compañero Jaime ‘Choca’ Mandros iniciando el espacio televisivo, cuando fueron sorprendidos con la llegada de Rebeca Escribens.

Luego de que los tres entablaron una conversación, fue el conductor quien se dio cuenta de que ya tenían que iniciar el bloque. Fue en ese momento que la popular ‘Chinita’ se quiso sentar más cerca a Rebeca y la basta de vestido en tonos blancos y verdes se engancha por unos segundos con el sillón.

De inmediato se percató que su vestimenta, se le estaba comenzado a subir y se puso de pie, cubriéndose con las manos para no dejar ver otras partes de su cuerpo. Sin dejar de reírse se volvió a sentar, pero esta vez en la parte del brazo del mueble.

Jazmín Pinedo sufrió accidente con su vestido en vivo | América TV

SEGUIR LEYENDO