Karla Tarazona responde a las críticas que recibe en redes sociales por presentar las parejas que ha tenido a sus hijos

Karla Tarazona ha tenido un año muy complicado con respecto al aspecto amoroso porque se separó de su esposo Rafael Fernández de una manera abrupta, dejando sorprendidos a todos sus seguidores. Luego de anunciar su separación llegaron una gran cantidad de malentendidos; sin embargo, pudieron llegar a una conciliación que hasta el momento los mantiene tranquilos.

La conductora de TV brindó una entrevista al canal de YouTube ‘Preguntas que Arden’ de Christopher Gianotti y confesó que muchas mujeres le escriben a sus redes sociales criticándola por presentar todas las parejas que ha tenido a sus hijos y ella responde fiel a su estilo de manera tajante.

“Siempre respondo algo, la vida que me tocó vivir es así, yo no me arrepiento de nada, pero tampoco voy a continuar con una persona que no me hace feliz. Por un momento la piensas y dices ‘creo que no debí presentarle a mis hijos porque mira lo que está pasando ahora’; sin embargo, te das cuenta de que es parte del proceso de la vida y que uno no tiene por qué sentirse culpable, es la situación que me tocó vivir”, dijo inicialmente.

Luego dijo que precisamente por la felicidad de sus tres pequeños es que toma la decisión de separarse y buscar la felicidad de un compañero en otro lado.

“No funcionó algo con una persona, no me voy a quedar al lado de esa persona como antes creían los abuelitos, ‘¡Ay, no por los hijos!, ¿Qué va a decir la gente?’. Es lo que nos toca vivir, pero no voy a sacrificar mi felicidad, amo a mis hijos, los adoro, pero no voy a sacrificar mi felicidad porque ellos tampoco van a hacer felices”, explicó.

Karla Tarazona en entrevista con Christopher Gianotti. YouTube.

No aceptaría realizar desnudos en TV

Otra de las preguntas que le hizo el actor fue si aceptaría hacer un desnudo en una obra de teatro o televisión y Karla Tarazona comentó que no porque respeta a sus hijos, indicó que ya están en edad adolescente y debido al acceso que tiene al Internet pueden malentender las cosas si la vieran en ese tipo de escenas.

“Hice toples en ‘Baño de Mujeres’, pero ahora no lo volvería hacer porque tengo mis hijos, ya son preadolescentes y siento que en el trascurso de mi vida he quemado muchas etapas, hice lo que quise, pero cuando tienes hijos la piensas más”, relató al inicio.

“Yo no quiero que lo que haga repercuta algo en ellos y además ya ven YouTube, preguntan, por eso esa es mi decisión. Ni siquiera tengo OnlyFans porque en estos momentos no me llama la atención porque estoy en otra etapa de mi vida”, continuó.

Karla Tarazona no haría un desnudo ni TV ni en película internacional. Canal de Youtube: Soy Gianotti.

El conductor le consultó si aceptaría la propuesta de una productora internacional de Netflix de interpretar un personaje, pero en algunas escenas se necesitaría que se desnude, además de brindarle un buen pago de por medio. Sin embargo, la locutora de radio se mostró firme con su respuesta y mencionó que el dinero no es lo que le preocuparía, sino el bienestar de sus engreídos.

“Nunca me ha movido el tema del dinero, prefiero pensar más en que podría pasar si acepto un papel así, en esta etapa de mi vida el dinero no me mueve, considero que no lo haría en estos momentos”, sentenció.

