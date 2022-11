Rafael Fernández es captado con rubia y responde: “Me encanta que me nutran”. | Magaly Tv: La firme.

El programa ‘Magaly Tv: La firme’ captó a Rafael Fernández bien acompañado en la Plaza de toros de Acho. De acuerdo al programa de la ‘Urraca’, el popular ‘huevero’ estaba al lado de una joven rubia, con quien conversaba entretenidamente.

De acuerdo a las investigaciones de realizó este magazine de ATV, la joven se llama Rafaella Budge y es una aficionada al deporte, además de tener una carrera en Hotelería y Turismo, por lo que vive en el norte del país.

Asimismo, una reportera de ‘Magaly Tv: La firme’ se comunicó con Rafael Fernández para tener más detalles de este posible romance, a lo que él señaló que simplemente era una amiga que lo acompañó en su afición por la corrida de toros.

“Solo es una amiga que vive más en Máncora que en Lima, es escritora y simplemente fue un rato a acompañarme, quería distraerse un rato y me acompañó”, comentó el empresario sobre la escena que fue grabada hace unos días.

De otro lado, Rafael Fernández descartó que su amiga se encuentre interesada en el mundo de la farándula, pues es escritora, además que es una persona bastante culta con la que aprende cosas nuevas a diario.

“Yo la he notado siempre bastante seria, me encanta hablar, me encanta conocer, me encanta que me nutran. Por eso que Rafaella es una persona muy culta, es súper deportista también. Yo la admiro mucho como persona, de ahí no pasamos a otra cosa”, indicó.

Sobre su asistencia al concierto de Daddy Yankee, donde lo grabaron acompañando a una joven a la salida de este evento, el empresario sostuvo que no conoce muy bien y que simplemente la acompañó hasta la puerta de su casa en un acto de caballerosidad.

“No la conozco muy bien, sé que se llama Ana Lucía pero no tenemos ningún acercamiento ni nada por el estilo y como cualquier persona en ese momento la fui a dejar a su casa, no hay ningún vínculo con ella”, indicó.

Rafael Fernández es criticado por sus declaraciones sobre Karla Tarazona. (Instagram)

En ese sentido, el exesposo de Karla Tarazona dejó en claro que el día que él quiera formalizar a alguien, lo hará. “El día que quiera estar con alguien, olvídense, que voy a salir de la mano con la persona, el día de hoy estoy solo”, precisó.

Finalmente, Rafael Fernández indicó que en estos momento se encuentra solo y que tampoco existen las famosas ‘amigas cariñosas’ en su vida, pues prefiere tener amistades que le aporten en su vida.

“Ojalá que existan las candidatas a ver si me encuentras tú (risas). Ese de soltero pero nunca solo es que andas con varias pero estás soltero. No, yo puedo tener amigas. No, amigas cariñosas, no. Mejor prefiero amistades así como a de Rafaella, que nutran, o sea que aporten”, sentenció.

