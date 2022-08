Brunella Torpoco: “No quiero ser una artista del momento, quiero ser una leyenda”

Brunella Torpoco regresa a los escenarios de Perú. (Instagram)

Brunella Torpoco regresó al Perú por todo lo alto, luego de anunciar su retiro de la música debido a la delincuencia que la acechaba. Pese a ello, la cantante decidió continuar trabajando fuera del país para pagar las deudas que tenía, pero en ese tiempo se dio cuenta que su vida está frente a un escenario por lo que decidió regresar.

La salsera nacional presentó un show gratuito el viernes 12 de agosto en el que pedía de entrada un alimento no perecible para ayudar a los que menos tienen, además alista un mega show junto a Daniela Darcourt.

Brunella Torpoco conversó con Infobae y reveló algunos detalles de su carrera musical, sus sueños y todo lo que viene trabajando para seguir haciendo crecer su nombre en la salsa.

Brunella, acabas de regresar a Perú con un gran show ¿cómo te sientes?

En realidad, muy agradecida con todo el público por apoyarme desde mis inicios. Es algo increíble lo que he venido trabajando hace 3 años, sé que no ha sido fácil, pero con la bendición de Dios hemos ido creciendo poco a poco y sobre todo la gente nos apoya. Agradecer siempre por este apoyo.

Antes eras la ‘Reina de los privaditos’, ¿cómo recuerdas tus inicios?

Lo recuerdo como un momento emotivo y triste, porque yo no quería hacerlo, me vi obligada, me vi en la necesidad de hacerlo por la familia. Todo lo que pasé en la pandemia son experiencias que me quedan, empecé mi carrera y, por un lado, me ayudó mucho.

¿Cuáles son tus nuevos proyectos?

Estoy trabajando en hacer mis temas inéditos. Estoy grabando mis temas, con mucho empeño para que salga bonito. Yo no quiero ser solo una artista del momento, quisiera ser una leyenda y quedar para siempre. Que la gente vea que tengo mis propias canciones y me apoyen. Es difícil sacar un tema propio, por eso al principio no podía, pero hoy en día que tengo más apoyo creo que ya es momento de hacerlo.

A veces por ser mujer te ponen trabas para incursionar en un género musical. ¿cómo ha sido tu experiencia?

Lo sé, sí ha sido un poco difícil ingresar al mundo de salsa, pero creo que es cuestión de perseverancia y enfocarse en trabajar, la disciplina, muchas cosas que hay que poner de nuestra parte.

Brunella Torpoco en concierto.

Tú sufriste atentados, amenazas y la gente te criticó diciendo que era un show, ¿fue difícil sobrellevarlo?

Fue muy difícil poder estar en esas dos situaciones. Por una parte, por lo que me había pasado y por otra, la gente que me dio la espalda, que decía que era un show y que era armado. Eso sí me afectó un poco porque no sería capaz de inventar algo tan feo, tan delicado. Yo no soy ese tipo de persona. Yo con mi carrera siempre he sido sincera, siempre he sido buena onda, no he mentido, tengo mi carrera limpia.

¿Ahora te sientes más tranquila?

Hoy en día estoy decidida a voltear la página. Siempre van a haber críticas, buenas y malas, pero hay que tomar las buenas siempre. Hay algunas veces que la gente opina de mala manera, pero hay de todo un poquito. Hay que saber sobrellevarlo, cada quien tiene su opinión.

¿Cómo así decidiste regresar a cantar?

Los días que me quedaban de vacaciones en EE.UU. me puse a pensar, estaba muy deprimida. La primera llamada fue de mi abuelita, pidiéndome que regrese a la música, que no podía dejar mis sueños a la deriva, no podía tirarlos a la basura. El público también que me apoyaba, me escribía, me daba fuerzas que regrese. Eran varias cosas, el público, mi familia, por mí, por mis sueños.

¿Tienes algún tipo de temor hoy en día?

Sí, en el Perú la delincuencia nos tiene asustados y molestos. Pero de mi parte, yo pasé la página y a seguir con mi carrera pase lo que pase, yo no puedo quedarme estancada. Ya me estanqué un tiempo y para mí es algo muy difícil. Tengo que seguir trabajando, seguir luchando, seguir adelante.

Aunque dijiste que te retirabas, seguiste con tus presentaciones en EE.UU., ¿por qué?

Cuando hice el comunicado de mi retiro yo cancelé muchos eventos en Lima e hice la devolución del dinero. Pero todavía me faltaba devolver a algunos eventos, porque yo quería quedar bien con los promotores. Como ya tenía algunas fechas pactadas fuera del país, decidí salir y trabajar, y con ese dinerito poder pagar lo que debía y quedarme sin ninguna deuda. Luego de pagar todo lo que debía, terminé mi gira y me fue muy bien gracias a Dios.

Brunella Torpoco en Estados Unidos. (Instagram)

¿Desde pequeña soñabas con estar en un escenario?

Sí lo he soñado, pero para mí era imposible. Era solo un sueño que no pensé que se iba a realizar, era muy difícil de creer, pero hoy en día sé que los sueños se cumplen. Es cuestión de lucha, perseverancia, disciplina y de soñarlo.

Vas a cantar por primera vez con Daniela Darcourt, ¿ya estás lista?

Sí, vamos a compartir escenario por primera vez. Daniela y yo tenemos estilos diferentes, pero yo estoy muy feliz de poder compartir escenario con alguien que yo admiro, que me gusta como ha venido creciendo en su carrera musical. También me gustaría compartir escenario con más artistas que están de moda. Daniela es una gran representante del Perú y ojalá salga bonito. Las entradas se agotaron y va a estar reventando, pero Dios quiera que la gente se divierta.

SEGUIR LEYENDO