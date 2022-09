Brunella Torpoco cuenta detalles de su estado de salud tras ser atendida de emergencia

Brunella Torpoco reaparece tras ser atendida de emergencia y asegura que está mejor de salud. (Instagram)

La mañana de este 27 de setiembre, Brunella Torpoco reapareció en sus redes sociales para contar detalles de su estado de salud. Y es que, la cantante de salsa preocupó a sus seguidores el último lunes cuando informó que fue atendida de emergencia en horas de la madrugada y que tendrá que cancelar algunos conciertos para recuperarse al 100 por ciento.

“Familia, ayer en la madrugada me comencé a sentir mal de salud. Tuve que salir de emergencia a verme. Tengo unos días de reposo y estoy cancelando algunas cosas. Pedir disculpas de corazón. Los quiero”, se leyó sobre una fotografía de ella acostada en la que sería la camilla de un centro de salud recibiendo medicina intravenosa.

Sin embargo, para tranquilidad de sus fanáticos, Brunella Torpoco utilizó sus redes sociales para comunicar que ya se encuentra más tranquila. La artista nacional comenzó agradeciendo las muestras de cariño que no ha dejado de recibir en las últimas horas. “Agradecer a todos los que se han preocupado por mí que me han dando sus mensajitos de amor y cariño”.

“Ya me encuentro muy bien. Últimamente, he tenido unas semanas muy pesadas, con estrés, problemas y muchas cosas que los artistas también pasamos. He estado un poco mal de salud, pero ya estoy recuperándome y todo bien”, agregó.

Asimismo, recalcó que la próxima semana estará ausente de los escenarios para continuar descansando. Además, reveló que estuvo descuidándose en su alimentación y esto fue motivo para que su cuerpo pierda las fuerzas que necesita para seguir con sus presentaciones y eventos.

“Esta semana voy a tener que trabajar, pero la que viene voy a tratar de descansar un poco más. Gracias de todo corazón por preocuparse. He estado recuperando fuerzas. Ahora tengo que alimentarme bien porque me he estado descuidando de eso también y por eso que me puse mal. Tengo que poner de mi parte para poder levantarme temprano y tomar desayuno”, sentenció.

Sergio George apoyó a Brunella Torpoco cuando pensó en retirarse de la música

Brunella Torpoco se refirió a las palabras de halago que recibió por su talento en el programa de Gisela Valcárcel. Fue el productor musical Sergio George, quien elogió su voz. La salsera se mostró feliz por lo que ha logrado, pero confesó que se sintió muy nerviosa en la pista. Aclaró que es una artista que viene empezando y se sigue preparando para ser mejor cantante.

Sin embargo, sorprendió al revelar que Sergio George se tomó un tiempo para escribirle en el momento que anunció su retiro de la música. Como se recuerda, la salsera fue víctima de la delincuencia e incluso recibió más de una amenaza de muerte que la obligaron a dar un paso al costado en su carrera.

“Muchas personas me escribieron a darme fuerzas y él fue una de ellas, que nunca se me pasó por la cabeza y le agradecí y bueno gracias Sergio por ese apoyo que me brindaste, cuando yo pasé ese mal momento. Ahí es donde se ven las personas (que nos apoyan)”, sentenció la artista.

