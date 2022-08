Brunella Torpoco recuerda que Sergio George la apoyó cuando anunció su retiro de la música

Brunella Torpoco niega conflicto con Yahaira Plasencia | América TV / América Noticias

Brunella Torpoco se refirió a las palabras de halago que recibió por su talento en el programa de Gisela Valcárcel. Fue el productor musical Sergio George, quien elogió su voz. La salsera se mostró feliz por lo que ha logrado, pero confesó que se sintió muy nerviosa en la pista. Aclaró que es una artista que viene empezando y se sigue preparando para ser mejor cantante.

“Quiero agradecerle a Gisela, a Sergio George, a todos los que estuvieron ahí en el programa, estuve muy nerviosa. No pude agradecerles en ese momento porque estaba temblando. Estoy muy contenta muy feliz porque esto para mi es un paso más en mi carrera y gracias de todo corazón por tomarse el tiempo también de felicitarme y escucharme. Yo recién estoy empezando, estoy aprendiendo cada día más, estudiando para poder ser una mejor cantante”, comentó feliz Brunella.

Sin embargo, sorprendió al revelar que Sergio George se tomó un tiempo para escribirle en el momento que anunció su retiro de la música. Como se recuerda, la salsera fue víctima de la delincuencia e incluso recibió más de una amenaza de muerta que la obligaron a dar un paso al costado en su carrera.

“Muchas personas me escribieron a darme fuerzas y él fue una de ellas, que nunca se me pasó por la cabeza y le agradecí y bueno gracias Sergio por ese apoyo que me brindaste, cuando yo pasé ese mal momento. Ahí es donde se ven las personas (que nos apoyan)”, sentenció la artista.

Brunella Torpoco recuerda apoyo de Sergio George.

Habló de las críticas de Yahaira Plasencia.

Brunella Torpoco se refirió a las opiniones de Yahaira Plasencia sobre su presentación en ‘La Gran Estrella’ como refuerzo del participante Manuel Aumaitre. Las palabras de la popular ‘Reina del Totó’ dieron mucho de qué hablar luego de que señalara que ‘la salsa no es fácil’.

Sin embargo, la cantante del Callao lo tomó a bien y aclaró que no tiene nada en contra de su colega. Además, aseguró que le pareció un comentario acertado, pues su presentación con el participante no fue la mejor y hubo muchos impases porque les traicionaron los nervios.

“He visto las redes. Yo soy una persona que a mí no me gusta el morbo. Yahaira no habló mal de mí, ni siquiera habló mal del participante. Es un concurso dónde ella está de jurado y tiene que dar su opinión”, comentó al inicio la intérprete de ‘Honda’.

Seguido, le dio la razón a Yahaira Plasencia sobre su punto de vista e hizo un mea culpa sobre la presentación. “Ella tuvo mucha razón al decir lo que dijo porque se notó descordinado, en ese mismo día habíamos hechos muchas cosas que salieron bien al momento del ensayo, pero en la pista nos traicionaron los nervios y está bien que dé su punto de vista, yo no lo tomo a mal”, agregó.

Brunella Torpoco responde a críticas de Yahaira Plasencia.

Por otro lado, se refirió a los intentos de ‘distanciamiento’ que se han intentado crear a raíz de estos comentarios. Aclaró que es importante apoyarse entre artistas peruanos. “Hay que apoyar al artista peruano pase lo que pase. Los artistas pasamos muchas cosas que frente a las cámaras no se ven, hay que apoyarnos entre peruanos, hay que dejar de decir esa frase de que el enemigo de un peruano es otro peruano, al contrario hay que tratar de ayudarnos entre artistas”, sentenció la cantante.

