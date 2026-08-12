María Pía Copello sale en defensa de Suheyn Cipriani y cuestiona a Janet Barboza por cortarla en vivo: "Mezquino y de mal gusto"

Una oyente revela el incómodo momento que vivió Suheyn Cipriani en 'América Hoy' cuando Janet Barboza le prohibió promocionar su nuevo podcast, estrenado en el canal de streaming de María Pía Copello. Los conductores de 'Q Que Decir' analizan la situación y Copello criticó duramente la acción. Video: Q / Sin más que decir

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María Pía Copello no guardó silencio. La conductora y propietaria del canal de streaming Q+ cuestionó públicamente la actitud de Janet Barboza hacia Suheyn Cipriani, quien recibió un corte en vivo en ‘América Hoy’ cuando intentaba mencionar su nuevo podcast durante su despedida del magazine matutino de América TV.

El episodio adquirió una dimensión adicional al trascender que Cipriani acaba de estrenar un programa propio en el canal de Copello, lo que convierte el incidente en algo más que un simple roce entre conductora e invitada. El momento llegó a la mesa de ‘Sin más que decir’ a través de una seguidora que le relató lo ocurrido.

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Copello reconoció que el episodio la tomó por sorpresa y sostuvo que, de haber existido una restricción interna para no promocionar ciertos proyectos, lo correcto era comunicárselo a la invitada antes de salir al aire.

El corte en vivo que sorprendió al set de ‘América Hoy’

La visita de Cipriani al magazine transcurrió con normalidad hasta el momento de su despedida. La modelo agradeció la invitación y, al mencionar sus plataformas digitales, anunció que tenía un nuevo proyecto. “En mis redes sociales y también tengo nuevo podcast”, señaló ante las cámaras, sin prever la respuesta que recibiría.

Janet Barboza frenó la promoción del podcast de Suheyn Cipriani en América Hoy con la frase: "No, no, los podcasts acá no se promocionan". Video: TikTok @rkt696

Barboza reaccionó de inmediato y marcó un límite sin rodeos. “No, no, los podcasts acá no se promocionan”, dijo la conductora, en una frase que generó un momento de visible incomodidad en el set. Cipriani optó por tomar el episodio con humor y recondujo su despedida. “Uy, uy, ya no dije nada, síganme acá en TikTok y en todas mis redes sociales”, respondió entre risas.

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Lo que contrasta con el tono del incidente es que, minutos antes, Barboza había deslizado la posibilidad de que la modelo se integrara al elenco del programa. “Estamos felices de tenerte y es probable que te sumes a nuestra familia de América Hoy”, afirmó la conductora durante la emisión. Frank Mendizábal también se sumó al entusiasmo: “Suheyn ya estaba como predestinada”, indicó.

Copello defiende a Cipriani y apunta contra el canal líder

Fue en su propio espacio donde Copello tomó postura. La conductora sostuvo que, si existía una indicación de no promocionar determinados proyectos, la vía correcta era avisarle a la invitada antes de la emisión, no interrumpirla frente a la audiencia.

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“Ese tipo de desplante, no sé, no queda bien. Eso es algo que como conductora jamás haría. En todo caso, si es que hay algo que no se puede promocionar y viene de arriba, hay que ser un poquito más sutil o avisas antes, porque incomodar a los invitados, yo creo que cada vez se van a quedar con menos invitados”, afirmó Copello ante sus compañeros de mesa.

Los conductores de 'Sin Qué Decir' abren un intenso debate sobre las prácticas en los programas de televisión. Se discute la supuesta regla que impide a los invitados pagados promocionar sus proyectos, a raíz de la polémica entre una conocida conductora y su invitada. Video: Q / Sin más que decir

La conductora también apuntó contra la imagen que este tipo de situaciones proyecta sobre América TV y su señal insignia. Para Copello, el canal debería mantener el perfil cercano que la ha distinguido durante años, y lo ocurrido con Cipriani va en dirección contraria.

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“A mí lo que me sorprende es ver este tipo de actitudes en el canal líder de la televisión, un canal que debería ser buena onda y dar el ejemplo. A mí no me parece que esto que está pasando a partir de este 2026 con muchísimos personajes esté bien. Yo creería que está mal. Desde donde uno lo vea, es muy mezquino y de mal gusto”, sentenció la conductora.

Para respaldar su postura, Copello recurrió a su propia trayectoria. Recordó su paso por ‘Mande quien mande’ y señaló que, pese a que el programa retribuía económicamente a sus invitados, nunca se optó por hacerles un corte frente a las cámaras cuando intentaban mencionar sus proyectos o canjes.

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Cipriani llega a Q+ en medio de la tensión entre Barboza y Ethel Pozo

La defensa de Copello hacia Cipriani no ocurre en el vacío. Días antes del episodio en ‘América Hoy’, la conductora anunció una reestructuración de Q+ e informó que la modelo estrenará su propio programa en el canal, titulado ‘No aclares que oscureces’, junto a Dafonseka y Agus Padilla. Eso convierte el incidente en algo más que una disputa de etiqueta televisiva: sitúa a Cipriani en el centro de una tensión entre dos espacios que compiten por audiencia y figuras.

María Pía Copello cuestionó a Janet Barboza por cortar en vivo a Suheyn Cipriani cuando intentaba mencionar su nuevo podcast en 'América Hoy'.

El trasfondo se complica al considerar la dinámica entre Barboza y Ethel Pozo, quien dejó ‘América hoy’ el 19 de diciembre de 2025 tras ocho años y medio en el programa, luego de que América TV no le renovara el contrato. Pozo se incorporó posteriormente a ‘Sin más que decir’, el mismo espacio desde el que Copello criticó a Barboza, y en julio de 2026 fue consultada en ese podcast sobre si extrañaba a sus excompañeros del magazine.

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Su respuesta fue directa: “No, no los extraño, gracias (...) Estoy muy feliz aquí, dadas las circunstancias y todo lo que pasó, no extraño”. Barboza, por su parte, celebró recientemente el mejor año de rating en la historia de ‘América hoy’, con picos de entre 8 y 9 puntos de sintonía en la temporada 2026, e hizo referencia al cambio de propuesta del magazine tras la salida de Pozo y el fin del contrato de GV Producciones, la empresa de Gisela Valcárcel, el 31 de diciembre de 2025.

La conductora describió el formato anterior como “más confrontacional, más pícaro, siempre buscando el titular”, en contraste con el actual, que calificó de “más calmado” y “más familiar”, en declaraciones para Trome. Sobre los roces con Pozo, Barboza los minimizó: “A estas alturas de mi vida, las polémicas no son importantes. Es un episodio más, no es relevante”, afirmó.

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