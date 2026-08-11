Silvia Cornejo prioriza su embarazo tras infidelidad de Jean Paul Gabuteau: “No es bueno estar cargándose esas cosas”

La exreina de belleza reveló que el empresario ya no vive con ella y prefirió no contar qué explicación le dio tras ser expuesto nuevamente con Analía Jiménez. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Silvia Cornejo atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal. La exreina de belleza decidió hablar públicamente luego de que nuevas imágenes de Jean Paul Gabuteau junto a Analía Jiménez volvieran a poner su relación sentimental en el centro de la polémica. Esta vez, sin embargo, la situación tiene un componente todavía más delicado: Silvia se encuentra embarazada de su segundo hijo con el empresario y reconoció que debe priorizar su estabilidad emocional y la de sus hijos.

Durante años, Cornejo ha optado por mantener en reserva los problemas que atravesaba con Jean Paul Gabuteau. Según explicó, su decisión de guardar silencio estuvo relacionada principalmente con su intención de proteger a su familia. Sin embargo, las recientes imágenes y la exposición pública de una nueva presunta infidelidad marcaron un límite para ella.

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La exreina de belleza reconoció que las circunstancias actuales son especialmente difíciles debido al avanzado estado de su embarazo. Por ello, aseguró que ahora necesita afrontar la situación con tranquilidad y evitar que la presión mediática termine afectando su bienestar o el de los menores.

“Siempre he preferido mantenerme callada para cuidar, para proteger. Pero esta vez yo sí tengo que ahora ver por mi estabilidad emocional y la de mis hijos que viene. Ahorita tengo uno ya de nueve años y uno que viene en camino”, expresó la modelo para Magaly TV La firme este 10 de agosto.

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Silvia Cornejo rompe su silencio sobre Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez: “Ya es momento que yo tenga que hablar”. Captura: Magaly TV La Firme.

Silvia Cornejo revela que su embarazo cambió su manera de afrontar la polémica

La nueva exposición de Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez ocurre en una etapa especialmente sensible para Silvia Cornejo. La exreina de belleza se encuentra en la parte avanzada de su embarazo y reconoció que las imágenes difundidas públicamente han representado un golpe emocional.

Aun así, Cornejo aseguró que intenta mantener la calma. La prioridad, según explicó, es cuidar su embarazo y también proteger emocionalmente a su hijo de nueve años, quien podría verse afectado por todo lo que ocurre alrededor de sus padres. “Entonces es lo que ahorita me tocó vivir y lo tengo que tomar con mucha tranquilidad, porque sé que en el estado que estoy, sí, estoy en un estado avanzado de gestación, tengo que estar tranquila”, declaró.

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La exreina de belleza agregó que su preocupación no se limita al bebé que está por nacer. También busca evitar que su hijo mayor quede expuesto innecesariamente a la situación familiar y a las repercusiones que ha generado la controversia. “Y también porque tengo un hijito ya grande que cualquier cosa se puede estar preguntando y prefiero ahorita evitar y que esté tranquilo también él emocionalmente, ¿no?”, manifestó.

Silvia Cornejo rompe su silencio sobre Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez: “Ya es momento que yo tenga que hablar”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Esto es muy fuerte”: Silvia Cornejo reconoce el impacto de la nueva traición

La nueva controversia no sería un episodio aislado dentro de la relación entre Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau. La propia exreina de belleza ha reconocido que anteriormente decidió perdonar situaciones relacionadas con supuestas infidelidades, pero esta vez considera que llegó a un punto límite.

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La aparición de Analía Jiménez nuevamente junto al empresario habría sido especialmente dolorosa para Cornejo, precisamente porque se trata de una persona con la que Jean Paul ha sido relacionado en reiteradas oportunidades.

La situación también ha generado una fuerte exposición para Silvia, quien ha terminado recibiendo críticas por decisiones que pertenecen a su vida sentimental. Ante ello, la exreina de belleza explicó que durante mucho tiempo sintió que era ella quien terminaba cargando con las consecuencias públicas de los problemas de pareja. “Yo soy la mediática y a la que van a atacar y han atacado siempre. Porque es la Cornejo, porque perdona la Cornejo esto, la Cornejo lo otro”, sostuvo.

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Silvia Cornejo rompe su silencio sobre Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez: “Ya es momento que yo tenga que hablar”. Captura: Magaly TV La Firme.

Silvia Cornejo: “Ya callé demasiado y aguanté demasiado”

Después de años de mantener una actitud reservada, la exreina de belleza considera que llegó el momento de explicar públicamente su posición. “Y es por eso que digo: ‘Ya es momento que yo tenga ya que hablar, porque ya callé demasiado y aguanté demasiado’”, manifestó.

Silvia Cornejo rompe su silencio sobre Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez: “Ya es momento que yo tenga que hablar”. Captura: Magaly TV La Firme.

Silvia también reconoció que mantener determinadas situaciones en silencio durante mucho tiempo puede terminar generando una carga emocional difícil de manejar. “Y no es bueno tampoco estar cargándose esas cosas”, agregó.

Silvia Cornejo rompe su silencio sobre Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez: “Ya es momento que yo tenga que hablar”. Captura: Magaly TV La Firme.

Jean Paul Gabuteau ya no vive con Silvia Cornejo

Otro de los datos que Silvia Cornejo reveló durante la entrevista fue que Jean Paul Gabuteau ya no vive con ella. La información confirma que la situación entre ambos habría generado una separación física después de la reciente polémica.

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Silvia Cornejo rompe su silencio sobre Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez: “Ya es momento que yo tenga que hablar”. Captura: Magaly TV La Firme.

“En otro momento de la entrevista, Silvia Cornejo comentó que el empresario no se encuentra viviendo con ella en el departamento”, se dio a conocer durante la conversación.

Sin embargo, la exreina de belleza prefirió no revelar públicamente cuáles fueron las explicaciones que el empresario le dio después de ser expuesto nuevamente junto a Analía Jiménez.

Silvia Cornejo rompe su silencio sobre Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez: “Ya es momento que yo tenga que hablar”. Captura: Magaly TV La Firme.