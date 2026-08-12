Ancón: capturan a sujeto acusado de atacar a menor cuando iba al colegio; tenía más de cinco denuncias

Este video es un reportaje noticioso que cubre la agresión a una menor de quince años por Juan Calle Soto en Lima. Muestra imágenes de una reportera en vivo en la calle, la presencia policial en los exteriores de una vivienda y una multitud de vecinos. También se observa una camioneta blanca con lunas rotas, producto de daños causados por los manifestantes, y grabaciones de cámaras de seguridad del incidente. La policía capturó al agresor en Ancón tras su huida. Los vecinos protestaron frente a la casa del agresor en el jirón Máncora para pedir justicia.

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Un hombre identificado como Juan Calle Soto, señalado como presunto responsable de la agresión contra una menor de 15 años, fue capturado en Ancón luego de permanecer varias horas fuera del alcance de la Policía. El caso generó indignación entre los vecinos, quienes llegaron hasta los exteriores de la vivienda donde presuntamente se encontraba el acusado para exigir su captura y pedir justicia por la adolescente.

La información fue difundida por Panamericana Televisión, durante la emisión del programa 24 Horas, donde se informó que el sujeto habría atacado a la menor cuando ella se dirigía a su colegio. Las imágenes mostradas durante el reporte registraron el momento en que el hombre se abalanza contra la adolescente, quien habría pedido auxilio mientras algunos vecinos intervenían para ayudarla.

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Según el reporte periodístico, los vecinos lograron retener inicialmente al hombre; sin embargo, este habría aprovechado un descuido para escapar. Desde entonces se inició una búsqueda para ubicarlo, mientras la familia de la menor presentó la denuncia correspondiente.

Indignación en Lima: sujeto acusado de agredir a escolar de 15 años fue capturado en Ancón. Captura: 24 horas.

Se informó desde el lugar que varias personas se habían concentrado en los exteriores de una vivienda ubicada en el jirón Máncora, cuadra 1, señalada como el domicilio relacionado con el acusado. La presencia de los vecinos estuvo motivada por la indignación que provocó la agresión contra la adolescente.

En las imágenes emitidas por 24 Horas se observó que la puerta del inmueble permanecía abierta y que una combi estacionada en la zona tenía los vidrios destrozados. De acuerdo con el reporte, algunos vecinos habrían arrojado piedras contra la vivienda y el vehículo como reacción a lo ocurrido. Ante esta situación, efectivos de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para controlar la situación.

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Mientras se desarrollaba la protesta, se confirmó que Juan Calle Soto había sido ubicado y capturado en Ancón. Según la información proporcionada durante el informe, el hombre se encontraba anteriormente en un centro de rehabilitación y habría escapado de dicho lugar antes de que ocurriera el ataque contra la menor.

Indignación en Lima: sujeto acusado de agredir a escolar de 15 años fue capturado en Ancón. Captura: 24 horas.

Juan Calle Soto fue capturado en Ancón tras ataque a menor

El padre de la adolescente, Roberto Torres, explicó ante las cámaras de Panamericana Televisión que la familia tuvo que movilizarse para intentar encontrar al acusado. Según contó, recurrieron a personas conocidas para obtener información sobre el paradero del hombre.

“He tenido que usar mis recursos para poder buscarlo, porque acá conoce a mucha gente, mi hijo conoce a mucha gente y nos han dado el dato que él ha estado caminando por Ancón”, declaró el padre de la menor. Torres agregó que, tras conocer la ubicación del acusado, se coordinó el desplazamiento de patrulleros para conseguir su captura.

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“Han ido y lo están trayendo ahorita a la comisaría acá de Conde de la Vega”, señaló durante la entrevista. La captura se produjo mientras los vecinos se dirigían precisamente hacia la dependencia policial, debido a que habían recibido información de que el hombre ya había sido ubicado. “Ya lo agarraron”, afirmó el padre de la adolescente ante la periodista.

Indignación en Lima: sujeto acusado de agredir a escolar de 15 años fue capturado en Ancón. Captura: 24 horas.

Padre de la adolescente relata cómo ocurrió la agresión

Roberto Torres contó que su hija salió de su vivienda rumbo al colegio cuando fue interceptada. De acuerdo con su relato, el ataque ocurrió apenas unos metros después de que la menor abandonara su casa. “Mi hija salió de mi casa, caminó diez pasos y este man la agrede”, manifestó.

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El padre explicó que el hombre habría intentado sujetarla y que la adolescente logró correr, aunque terminó cayendo al suelo. “Mi hija se ha corrido y ella ha caído y él la ha pateado y la ha golpeado y le ha roto el pómulo a mi hija”, sostuvo.

Indignación en Lima: sujeto acusado de agredir a escolar de 15 años fue capturado en Ancón. Captura: 24 horas.

La agresión dejó a la menor con una lesión en el rostro. Su padre aseguró que, después de lo ocurrido, la prioridad de la familia ha sido mantenerla tranquila mientras se recupera. “Ahorita está en cama, está descansando, está durmiendo todo el día. La tengo tranquila, no quiero que se mueva”, contó.

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El hombre también expresó su preocupación por la seguridad de los menores cuando se desplazan solos por las calles y aseguró que, después de lo sucedido, cambiará su manera de acompañar a su hija. “No pienso dejar a mi hija nunca más sola. Nunca más sola”, enfatizó.

El padre también hizo una reflexión sobre la situación de inseguridad y los riesgos a los que, según considera, están expuestos los menores fuera de sus viviendas. “Desgraciadamente, esto lleva a la reflexión que nuestros hijos están peligrosos en la calle, expuestos a tanto peligro”, manifestó.

Sujeto tenía más de cinco denuncias, según información policial

Durante el informe de 24 Horas, se señaló que el hombre tendría antecedentes de denuncias por agresión y acoso. El padre de la menor aseguró, además, que esta no sería la primera vez que el sujeto afronta problemas relacionados con presuntos delitos.

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Al ser consultado sobre los padres del acusado y la reacción que tuvieron frente al caso, Torres cuestionó que, según su versión, el entorno familiar habría intentado ocultarlo en anteriores oportunidades. “Ellos siempre lo esconden, siempre lo ocultan, siempre lo niegan”, afirmó.

El padre agregó que, según su relato, cada vez que el hombre habría cometido un delito era enviado a un centro de rehabilitación. “Porque no es la primera vez. Lo meten a un centro y ahí lo esconden un año y después sale y vuelve a cometer los delitos”, sostuvo.

Indignación en Lima: sujeto acusado de agredir a escolar de 15 años fue capturado en Ancón. Captura: 24 horas.

Habría escapado de un centro de rehabilitación antes del ataque

Uno de los elementos que llamó la atención durante el reporte fue la información relacionada con la permanencia del acusado en un centro de rehabilitación.

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La periodista explicó que, según información policial, el hombre habría escapado del establecimiento el domingo, un día antes de la agresión contra la menor.

De acuerdo con esta versión, el sujeto habría aprovechado un encuentro entre varios integrantes de su grupo para escapar del centro. Posteriormente habría llegado hasta la vivienda de sus padres.

Indignación en Lima: sujeto acusado de agredir a escolar de 15 años fue capturado en Ancón. Captura: 24 horas.

Vecinos protestaron frente a la vivienda del acusado

La indignación por el ataque también se hizo evidente en el jirón Máncora. Un grupo de vecinos llegó hasta la vivienda relacionada con el acusado y exigió que fuera localizado y puesto a disposición de las autoridades.

La protesta terminó generando momentos de tensión, luego de que algunos manifestantes lanzaran piedras contra el inmueble y contra una combi estacionada en el lugar, ocasionando daños en sus lunas.

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La Policía Nacional tuvo que desplazarse hasta la zona para controlar la situación y evitar que la protesta terminara en mayores incidentes. Una de las vecinas entrevistadas por 24 Horas explicó que se había enterado del caso al ver las imágenes de la agresión y decidió acudir al lugar para expresar su rechazo.

“Yo recién he venido ahora en la noche, que me enteré, que vi el video”, explicó. La mujer señaló que no conocía personalmente a la menor, pero que las imágenes habían generado una fuerte reacción entre quienes las observaron. “No la conozco, pero he visto el video y la verdad me causó tanta indignación que tuve que venir a protestar”, manifestó.

La vecina aseguró que varias personas habían acudido para exigir que el caso no quede impune. “Estamos todos acá. Como tú ves, hay un montón de gente que está protestando, que queremos justicia, queremos que este desgraciado se vaya preso”, expresó.

Indignación en Lima: sujeto acusado de agredir a escolar de 15 años fue capturado en Ancón. Captura: 24 horas.