Perú vs Italia: día, hora y dónde ver partido de la ‘bicolor’ por octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026. Crédito: FPV.

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La selección peruana Sub 17 ya conoce a su rival en los octavos de final del Mundial de vóley 2026. Luego de completar su participación en el Grupo B, la ‘bicolor’ terminó en el tercer lugar de su serie y ahora tendrá que enfrentarse a Italia, que consiguió el segundo puesto del Grupo D. El conjunto europeo aseguró su clasificación tras derrotar en la última jornada a China Taipéi, resultado que terminó definiendo los cruces de la ronda de eliminación directa.

El encuentro será una nueva prueba para las dirigidas por Marcello Bencardino, que han mostrado capacidad para sobreponerse a diferentes dificultades durante el campeonato. Perú ya dejó atrás la fase de grupos y ahora afrontará un partido de eliminación directa, donde cualquier resultado marcará su continuidad o despedida del certamen internacional.

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Programación del Perú vs Italia por los octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026

El partido entre Perú e Italia por los octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 se disputará el miércoles 12 de agosto desde las 13:00 horas de Perú. El compromiso tendrá como escenario la subsede del Liceo Particular Mixto de San Felipe, en Chile, una de las sedes utilizadas durante la competencia.

Estos son los horarios del partido en los principales países de Sudamérica:

Perú: 13:00 horas

Colombia: 13:00 horas

Ecuador: 13:00 horas

Chile: 14:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

Bolivia: 14:00 horas

Paraguay: 14:00 horas

Argentina: 15:00 horas

Uruguay: 15:00 horas

Brasil: 15:00 horas

Perú avanzó a octavos de final del Mundial U17 de Vóley, donde disputará un juego durísimo contra Italia. - Crédito: Volleyball World.

Dónde ver Perú vs Italia: canal TV

El encuentro entre Perú e Italia por los octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley podrá verse en vivo por televisión a través de Latina, tanto mediante su señal abierta en el canal 2 como en su señal HD, disponible en el canal 702.

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Los aficionados que prefieran seguir el compromiso por internet también tendrán diferentes alternativas. La transmisión estará disponible a través de la aplicación y el sitio web de Latina, además del canal oficial de YouTube de Volleyball World. De esta manera, los seguidores de la ‘bicolor’ podrán acceder al partido desde diferentes dispositivos con conexión a internet.

Por su parte, Infobae Perú realizará una cobertura completa del encuentro. Los lectores podrán encontrar toda la información previa al compromiso, además del seguimiento punto a punto de las principales acciones del partido, declaraciones, reacciones y el análisis de lo que ocurra durante el enfrentamiento.

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La selección de Italia terminó en el segundo lugar del Grupo D y será rival de Perú en octavos de final. Crédito: Volleyball World

El camino de Perú en el Mundial Sub 17 de vóley

La selección peruana comenzó su participación en el Mundial con una actuación convincente. En su debut, las dirigidas por Marcello Bencardino derrotaron 3-0 a Túnez, resultado que les permitió iniciar con confianza su recorrido en el Grupo B.

El segundo compromiso fue ante Venezuela. En esta oportunidad, el conjunto nacional no pudo repetir su anterior actuación y terminó cayendo por 3-1 frente a la escuadra sudamericana.

Posteriormente, la ‘bicolor’ protagonizó uno de los partidos más emocionantes de su primera etapa al imponerse por 3-2 a México. Perú tuvo que trabajar durante cinco sets para conseguir una victoria que terminó siendo importante en su lucha por avanzar a la siguiente ronda.

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Revive el punto final que le dio la victoria a la selección peruana de voleibol femenino sobre México. La celebración del equipo es un momento de pura alegría y compañerismo. - Youtube Volleyball World

En la cuarta jornada, Perú tuvo una espectacular reacción ante Filipinas. En un partido que parecía complicarse por momentos, la selección nacional consiguió remontar y terminó imponiéndose por 3-1, asegurando su clasificación a los octavos de final. Uno de los momentos más destacados se produjo en el tercer set, cuando la ‘bicolor’ llegó a estar nueve puntos abajo y logró darle vuelta al parcial.

Finalmente, Perú cerró la fase de grupos frente a China, líder de la serie. El combinado asiático impuso condiciones y consiguió una victoria por 3-0, con parciales de 25-13, 25-15 y 25-20.

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Con tres victorias y dos derrotas, Perú terminó tercero del Grupo B y ahora deberá afrontar un desafío completamente diferente. Italia, segundo del Grupo D, será el obstáculo que separe a las dirigidas por Bencardino de los cuartos de final.

La 'bicolor' se impuso 3-1 en sets a la filipinas y puso su nombre en la siguiente etapa del certamen - Crédito: Latina

El objetivo está claro: volver a mostrar carácter, competir punto a punto y conseguir una victoria que permita a la ‘bicolor’ meterse entre las ocho mejores selecciones del Mundial Sub 17.