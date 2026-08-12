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‘Planchando el despecho’ reúne otra vez a su elenco completo y anuncia nueva fecha en Lima

Maricarmen Marín, Gianella Neyra, Rebeca Escribens, Almendra Gomelsky y Katia Condos confirmaron su regreso con nuevo espectáculo en la Explanada del Parque de la Exposición y con boletos a la venta desde agosto

Cinco mujeres con micrófonos y vestidos negros de organza se presentan sobre un escenario con humo y luces azules. Las mujeres están de pie en diferentes alturas
'Planchando el Despecho' anunció una nueva fecha para el 13 de noviembre en la Explanada del Parque de la Exposición de Lima.
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Maricarmen Marín, Gianella Neyra, Rebeca Escribens, Almendra Gomelsky y Katia Condos anunciaron una nueva fecha de ‘Planchando el Despecho – ¡Todas vuelven, tú también!’ para el 13 de noviembre en la Explanada del Parque de la Exposición de Lima. El regreso llega tras agotar dos funciones consecutivas en mayo, cuando el espectáculo convocó a más de 8.000 espectadores en el Anfiteatro del mismo recinto. Las entradas están disponibles desde el 4 de agosto a través de Ticketmaster.

La edición de mayo fue la primera en la que el elenco completo se reunió en escena. Rebeca Escribens no había participado en la temporada 2025 del espectáculo, y su regreso fue uno de los elementos que generó mayor expectativa entre el público. La función del 16 de mayo se agotó primero, y la del 17 estuvo a punto de hacer lo propio antes de que se cerrara la venta.

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Un espectáculo colombiano que encontró en Lima a su público

‘Planchando el Despecho’ fue creado en Colombia por el director y guionista Juan Carlos Mazo, quien escribió y dirigió el formato desde su primera presentación en 2017. El espectáculo combina música en vivo, actuación y humor en torno al repertorio de la música romántica de los años 60, 70, 80 y 90, con canciones asociadas a artistas como Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, Ana Gabriel, Daniela Romo y Marco Antonio Solís.

Cinco mujeres en un escenario con micrófonos. Cuatro visten bodysuits negros y una un vestido oscuro. Una pantalla de fondo muestra un rostro femenino con gotas de lluvia. Una banda es visible
Gianella Neyra, Rebeca Escribens, Katia Condos, Almendra Gomelsky y Maricarmen Marín actúan en el espectáculo musical 'Planchando el Despecho'.

En sus versiones colombianas, el show ha recorrido más de 200 escenarios en distintas ciudades del país, batiendo récords de taquilla y llegando a transmisiones televisivas. La propuesta llegó al Perú con un elenco local que adaptó el formato al contexto peruano.

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“Lo que vivimos en mayo fue realmente emocionante. Sentimos una conexión muy especial con el público y por eso regresar con el elenco completo nos llena de ilusión. Estamos preparando una noche para volver a cantar, reír y emocionarnos juntos”, declaró Neyra al anunciar la nueva fecha.

Cinco trayectorias que comparten escenario

Las cinco integrantes del elenco peruano acumulan décadas de trabajo en la televisión, el cine y la música del país.

Doce artistas posan en un escenario, sostienen flores y un cartel de Ticketmaster con “SOLD OUT”, frente a una audiencia iluminada por luces de celulares
El regreso de 'Planchando el Despecho' en Lima llega después de agotar dos funciones en mayo ante más de 8.000 espectadores.

Mary Carmen Marín Salinas, conocida como Maricarmen Marín, nació en Lima el 28 de septiembre de 1982. Inició su carrera en 1999 como bailarina del programa ‘La movida de los sábados’ y en 2000 se convirtió en una de las primeras vocalistas de Agua Bella. Desde entonces construyó una carrera como cantante solista, actriz y conductora de televisión que incluye participaciones en ‘Vírgenes de la cumbia’, ocho años como jurado del programa ‘Yo soy’ de Latina Televisión y la trilogía de cine ‘La peor de mis bodas’.

Gianella Neyra, Rebeca Escribens, Katia Condos y Almendra Gomelsky forman un cuarteto que el público conoce también por el videopodcast ‘Mujeres de la PM’, donde las cuatro conducían conversaciones sobre temas cotidianos desde una perspectiva femenina.

Gianella Karina Neyra Magagna nació el 3 de mayo de 1977 en Camaná, Arequipa, y debutó como actriz a los 17 años en la telenovela ‘Malicia’, bajo la dirección de Luis Llosa. Su trayectoria incluye protagónicos en telenovelas peruanas, venezolanas y argentinas como ‘Torbellino’, ‘Girasoles para Lucía’, ‘Yago, pasión morena’ y ‘Los exitosos Gomes’. Estudió teatro en el Instituto Lee Strasberg de Nueva York y completó su formación con Alberto Ísola en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Póster 'Planchando el Despecho' con Almendra Gomelsky, Rebeca Escribens, Gianella Neyra, Maricarmen Marín y Katia Condos. Visten gala. Fondo púrpura brillante
Gianella Neyra, Rebeca Escribens, Almendra Gomelsky, Maricarmen Marín y Katia Condos promocionan 'Planchando el Despecho' para su función del 13 de noviembre en el Parque de la Exposición de Lima.

Rebeca Vicky Bárbara Lucila Escribens Pásara nació en el Callao el 11 de junio de 1977 y dio sus primeros pasos en la televisión en 1991 con el concurso ‘Buscando a la Paquita Peruana’, de Xuxa. Formó su carrera en paralelo a la maternidad: a los 17 años tuvo a su primer hijo. Actuó en telenovelas como ‘Luciana y Nicolás’, ‘Pobre millonaria’ y ‘Los Barriga’, protagonizó el musical ‘Evita’ en el papel de Eva Perón y condujo programas como ‘Utilísima’, ‘Baila con las estrellas’, ‘Mujeres sin filtro’, ‘América Espectáculos’ y ahora también ‘América Hoy’.

Katia Regina Elsa Condos Seoane nació en Lima el 15 de mayo de 1968 y comenzó su carrera en las telenovelas peruanas de los años noventa, con títulos como ‘Malicia’, ‘Obsesión’ y ‘Pobre diabla’. Su trayectoria incluye participaciones en las sagas de cine ‘Asu Mare’ y el programa ‘Ven, baila, quinceañera’, entre otros proyectos.

Una mujer con un vestido azul y dorado con flecos baila en el centro de un escenario iluminado, flanqueada por cuatro bailarinas con chaquetas blancas
Las entradas para Planchando el Despecho están disponibles desde el 4 de agosto a través de Ticketmaster.

Paola Almendra Gomelsky Duarte, nacida en Quilmes, Argentina, el 17 de diciembre de 1968 y naturalizada peruana, es reconocida por su paso por el programa infantil ‘Nubeluz’ como Dalina entre 1990 y 1995, y por una extensa carrera como presentadora de televisión que incluye ‘Oh diosas!’, ‘Mujeres sin filtro’ y ‘La voz kids’. Fue precisamente Gomelsky quien tuvo la idea original de reunir a las cuatro en pantalla, un proyecto que tardó seis años en concretarse.

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