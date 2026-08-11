Magaly Medina expone supuesta ‘burla’ a Naldy Saldaña en concierto de La Bella Luz:  “Están caricaturizando lo que vivió su compañera”

Magaly Medina muestra su total indignación al presentar imágenes donde las integrantes de 'La Bella Luz' habrían parodiado en pleno concierto la agresión que sufrió su compañera Naldy Saldaña. La conductora califica el acto de 'irrespetuoso' y 'asqueroso'. ATV/ Magaly TV: La Firme.

Guardar

Magaly Medina puso especial atención a una polémica escena protagonizada por integrantes de La Bella Luz durante el primer concierto de la agrupación después de la controversia que involucró a Naldy Saldaña. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ cuestionó este 10 de agosto la actuación de dos cantantes sobre el escenario y consideró que lo que hicieron podía interpretarse como una recreación o caricaturización de la situación que previamente había generado indignación.

Las imágenes llamaron la atención de la periodista porque, según su lectura, las integrantes que participaron de la escena habían mostrado anteriormente su solidaridad con Saldaña. Por ello, Magaly consideró contradictorio que, durante el regreso de la orquesta a los escenarios, terminaran protagonizando una representación que, desde su perspectiva, podía resultar ofensiva para su propia compañera.

PUBLICIDAD

La reacción de la conductora se produjo luego de observar las imágenes del concierto, en las que dos integrantes realizan una especie de actuación mientras una de ellas intenta retirarse y la otra la sujeta. En determinado momento, según describió Magaly, también se produce un contacto en la zona del trasero y la cintura, mientras otra de las participantes simula desmayarse.

Para la conductora, el contexto de esta escena era particularmente delicado debido a la controversia que atravesaba La Bella Luz. Días antes, se habían expuesto denuncias de tocamientos indebidos a Naldy Saldaña por parte de César Sánchez Chavesta, tecladista y director musical de la agrupación.

PUBLICIDAD

Magaly Medina deja entrever supuestas burlas tras polémica escena de integrantes de La Bella Luz sobre Naldy Saldaña. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona polémica actuación de La Bella Luz

Magaly Medina comenzó su análisis señalando que, después de todo lo ocurrido, los integrantes de la agrupación debieron mantener una postura más prudente durante su primer concierto.

“Como estás, creo que tienes que guardar, digamos, un poco por lo menos de figura discreta. Tienes que guardarte un poquito, porque además la gente no sabía qué, cómo reaccionar”, sostuvo la conductora.

Según su apreciación, el regreso de La Bella Luz no necesariamente recibió una respuesta entusiasta por parte del público. Magaly consideró que la agrupación había acudido al escenario con un discurso que mezclaba una actitud de victimización con elementos que ella interpretó como revanchistas. “No es que estuvieran aplaudiéndolos a rabiar. Ellos fueron a este concierto a victimizarse, a lloriquear, a tratar de que les vean tristes, lagrimones. Pero por otro lado, su discurso parecía revanchista”, manifestó.

PUBLICIDAD

Sin embargo, lo que más llamó la atención de la periodista fue la actuación protagonizada por dos cantantes que anteriormente se habían solidarizado con Naldy Saldaña.

“Hay un momento en que en el escenario, estas dos chicas cantantes que antes se solidarizaron con Naldy Saldaña, ahora comenzaron como a ridiculizar a la intérprete, como tratando de burlarse y caricaturizar aquellos videos que nosotros hemos visto”, afirmó.

Magaly hizo énfasis en que, desde su punto de vista, los videos vinculados a la controversia no debían convertirse en un recurso para generar humor o entretenimiento. “Videos tan indignantes y asquerosos que no deberían de ser motivo de burla de parte de las compañeras mujeres integrantes de esa agrupación, porque cualquiera de ellas pudo estar expuesta a lo mismo”, expresó.

PUBLICIDAD

Magaly Medina deja entrever supuestas burlas tras polémica escena de integrantes de La Bella Luz sobre Naldy Saldaña. Captura: Magaly TV La Firme.

La escena que llamó la atención de Magaly Medina

La conductora volvió a mostrar su desconcierto al observar cómo las dos integrantes desarrollaban la escena frente al público. “Esta parte a mí me sonó raro, me hizo mucho ruido”, dijo Magaly.

Luego explicó qué había observado en las imágenes y cómo interpretaba el comportamiento de las cantantes. “Esta parte donde ellas intentan hacer algo, miren cómo después ella le agarra, cómo le agarra como el trasero a la compañera, como que la otra se quiere ir y no”, describió.

Para Magaly, el comportamiento observado no podía ser tomado simplemente como una escena cualquiera dentro del espectáculo, debido al contexto en el que se produjo. “O sea, es caricaturizar como si fuera programa cómico”, cuestionó.

PUBLICIDAD

La periodista calificó como grave que una situación que había sido rechazada públicamente terminara, según su interpretación, siendo representada de manera humorística por integrantes de la misma agrupación.

“Un aspecto grave, un video del que fuimos testigos todos en el país que rechazamos y dos mujercitas, miembros de esa agrupación que dizque todas se solidarizaron con su compañera, burlándose de ella de esa manera, no me parece”, sostuvo.

Magaly Medina deja entrever supuestas burlas tras polémica escena de integrantes de La Bella Luz sobre Naldy Saldaña. Captura: Magaly TV La Firme.

“Un día antes estaban todas lloriqueando”, cuestionó Magaly

Durante el programa, una segunda voz recordó el contraste entre la escena del concierto y lo ocurrido durante la conferencia de prensa previa. “Un día antes llorando”, se escuchó. Magaly coincidió con esta observación y señaló que el cambio de actitud había sido evidente.

PUBLICIDAD

“Claro, un día antes estaban todas lloriqueando en la conferencia de prensa y de pronto ahí, miren ustedes, carcajeándose, burlándose”, manifestó. La periodista reconoció que posiblemente parte del público no reparó en lo que ella consideró un detalle importante de la presentación.

“De repente a mucho del público le pasó inadvertido esto, pero a nosotros, que tenemos ojos bien curiosos, no nos pareció inadvertido, nos pareció faltoso, irrespetuoso”, afirmó.

Y agregó que la escena terminó provocándole todavía mayor indignación debido al contexto del caso. “Y sí, y me causó a mí más indignación aún”, señaló.

PUBLICIDAD

Magaly Medina deja entrever supuestas burlas tras polémica escena de integrantes de La Bella Luz sobre Naldy Saldaña. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestiona quién está al mando de La Bella Luz

Las críticas de la conductora también alcanzaron a la dirección de la agrupación. Magaly hizo referencia al hijo de Óscar Custodio, quien, según indicó, ahora estaría al mando de la orquesta.

“Porque si bien este chiquito, el senderito, el hijo de Óscar Custodio, está, dice ahora, al mando de la agrupación, ¿qué liderazgo tiene? ¿Quién manda en esa agrupación?”, cuestionó.

La periodista puso en duda que una persona al frente de una agrupación pueda permitir que se produzcan escenas de este tipo en medio de una situación tan delicada.

Naldy Saldaña envía inesperado mensaje sobre La Bella Luz: "El único culpable es este hombre". Captura: Magaly TV La Firme.

“¿Cómo este chibolo puede permitir que las malcriadas de sus integrantes se estén burlando de la chica a la que toquetearon sin su consentimiento, a la que manosearon bajo la mirada de todos ellos? Porque no me digan que ninguno se dio cuenta”, expresó.

PUBLICIDAD

Magaly también recordó los cuestionamientos relacionados con Óscar Custodio y afirmó que, de acuerdo con lo que se había expuesto anteriormente, este habría tenido conocimiento de quejas relacionadas con su pariente. “Ahora, a la que manosearon, además, con la venia de Óscar Custodio, porque él se enteró, en repetidas oportunidades hubo quejas y él no hizo absolutamente nada para detener a su pariente. Nada”, sostuvo.

Magaly Medina deja entrever supuestas burlas tras polémica escena de integrantes de La Bella Luz sobre Naldy Saldaña. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly describe cómo las integrantes habrían recreado la situación

Al analizar nuevamente las imágenes, Magaly explicó lo que, desde su perspectiva, parecía representar la escena. “El simbolismo es más o menos están remedando la situación que vivió su compañera, como que la otra se quiere ir y la otra la agarra, ¿ven?”, manifestó.

La conductora continuó describiendo la actuación y señaló que una de las integrantes sujetaba a la otra, llegando incluso a tocarla en la zona del trasero y la cintura. “La agarra, después la agarra de la parte del trasero, de la cintura. Hacen, ¿ves? La otra hace como que se desmaya”, explicó.

Magaly Medina deja entrever supuestas burlas tras polémica escena de integrantes de La Bella Luz sobre Naldy Saldaña. Captura: Magaly TV La Firme.

La escena provocó que Magaly lanzara una pregunta irónica sobre las intenciones de las participantes. “Imagínense, ¿qué les pasa? ¿Quieren ser actrices? Llámenlas, pues, a una obra”, comentó.

Para la conductora, el problema no recaía solamente en las dos integrantes que protagonizaron la actuación, sino en que toda la agrupación hubiera permitido que ese momento ocurriera durante una presentación pública.

“A mí me parece terrible que hayan permitido que esta agrupación sin un norte haya salido a un escenario, haya salido a presentarse, porque se presentó toda la orquesta”, afirmó.

Magaly Medina deja entrever supuestas burlas tras polémica escena de integrantes de La Bella Luz sobre Naldy Saldaña. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestiona el discurso de La Bella Luz tras la polémica escena

Otro detalle que llamó la atención de Magaly fue el discurso que los integrantes de la agrupación ofrecieron después de la presentación.

La conductora señaló que, tras lo ocurrido, varios integrantes comenzaron a mencionar reiteradamente a Dios y al Señor.

“Después de este hecho, salieron todos hablando, mencionando el nombre del Señor y Dios por acá y Dios por allá, nuestro Señor por allá. Todo es palabras religiosas. Sin embargo, parece que no es lo que realmente sienten”, sostuvo.

Magaly Medina deja entrever supuestas burlas tras polémica escena de integrantes de La Bella Luz sobre Naldy Saldaña. Captura: Magaly TV La Firme.

Desde su perspectiva, la presentación terminó perjudicando todavía más la imagen de La Bella Luz. “O sea, mucho más daño le ha hecho a la agrupación salir de esa forma”, afirmó.

Magaly consideró que, en una situación como esta, la agrupación debía presentarse con humildad y evitar comportamientos que pudieran ser interpretados como burlas o provocaciones. “Porque sales con humildad si vas a hacer una presentación, pero no sales riéndote, burlándote”, sentenció.

Magaly Medina deja entrever supuestas burlas tras polémica escena de integrantes de La Bella Luz sobre Naldy Saldaña. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly también cuestiona las indirectas durante el concierto

La conductora también hizo referencia a las declaraciones y frases que algunos integrantes pronunciaron durante la presentación y que, según señaló, podían interpretarse como indirectas.

“Y además, habían una serie de indirectas que nosotros no sabemos exactamente a quiénes se dirigían. Pero no sales así ante un público”, manifestó.

Para Magaly, todo este comportamiento terminaba proyectando una imagen contradictoria con la actitud que habían mostrado durante la conferencia de prensa.

Naldy Saldaña rompe su silencio tras acusaciones de esposa de César Sánchez: "Me da mucha tristeza verla". Captura: Magaly TV La Firme.

“Eso quiere decir que son unas hipócritas mosquitas muertas todas las compañeras y todo el grupo de la orquesta. No solo los mandamases, sino también las integrantes”, afirmó.

La periodista cuestionó especialmente que las integrantes hubieran mostrado una actitud de tristeza frente a los medios y que posteriormente, durante su presentación, adoptaran una conducta completamente diferente.

“Unas mosquitas muertas que en la conferencia de prensa todas lloriqueaban, todas querían salvar su orquesta, pero sin embargo, cuando tienen la oportunidad de salir frente a un público, lo primero que hacen es lanzar indirectas y burlarse de la compañera caída”, señaló.

Finalmente, Magaly Medina cerró su comentario con una frase que resume su posición frente a la polémica escena protagonizada por las integrantes de La Bella Luz: “Y eso no se hace”.

Magaly Medina deja entrever supuestas burlas tras polémica escena de integrantes de La Bella Luz sobre Naldy Saldaña. Captura: Magaly TV La Firme.