Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026

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Hoy, martes 11 de agosto, se jugará la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 que definirá a los clasificados a los octavos de final. Será la última jornada de la fase de grupos, y todos los equipos buscarán asegurar su pase a la siguiente etapa de la cita mundialista.

Perú hará lo suyo frente China por el Grupo B con el pase entre los brazos porque aseguró su permanencia tras derrotar a Filipinas por 3-1.

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley

Martes 11 de agosto

13:00 horas | Estados Unidos vs. República Checa (Grupo A)

13:00 horas | Polonia vs. España (Grupo C)

13:00 horas | Venezuela vs. Filipinas (Grupo B)

13:00 horas | Corea del Sur vs. Argelia (Grupo D)

16:00 horas | Egipto vs. Tailandia (Grupo A)

16:00 horas | Argentina vs. Croacia (Grupo C)

16:00 horas | México vs. Túnez (Grupo B)

16:00 horas | Puerto Rico vs. República Dominicana (Grupo D)

19:00 horas | Chile vs. Turquía (Grupo A)

19:00 horas | Japón vs. Brasil (Grupo C)

19:00 horas | China vs. Perú (Grupo B)

19:00 horas | Italia vs. China Taipéi (Grupo D)

Así se jugará la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026. (Dosis de voleibol)

Canal TV para ver los partidos de la fecha 5 del Mundial Sub 17 vóley

La afición peruana ya dispone de opciones claras para acceder a las transmisiones del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Los encuentros en los que participa la selección nacional serán emitidos en todo el país por Latina Televisión, canal que posee los derechos exclusivos para mostrar los partidos de la escuadra peruana.

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Quienes prefieran ver los partidos por internet tienen alternativas adicionales. Latina Televisión pondrá a disposición su señal tanto en la televisión abierta como en sus plataformas digitales, que incluyen la página web y la aplicación móvil del canal. Así, los seguidores podrán elegir entre distintas opciones para no perderse ningún encuentro del equipo nacional.

Para quienes deseen seguir el desarrollo completo del campeonato, existen alternativas oficiales fuera de la señal local. La plataforma Volleyball World centraliza la cobertura internacional del certamen y ofrece la transmisión de todos los partidos restantes, incluyendo los que no involucran a Perú.

El equipo dirigido por Marcello Bencardino encara un partido que puede reordenar el Grupo B, después de un inicio con dos triunfos y una derrota en sus primeras tres presentaciones. (Volleyball World)

Así fue el triunfazo de Perú frente Filipinas

El pase a octavos de final quedó asegurado para la selección peruana tras un triunfo en cuatro sets sobre Filipinas en la ciudad de San Felipe (Chile). El encuentro correspondió a la cuarta jornada del Grupo B en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026 y selló la clasificación de la ‘bicolor’ antes de la última fecha de la fase de grupos.

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El desarrollo del partido demostró la capacidad del equipo para sobreponerse a la adversidad. Perú comenzó en desventaja al perder el primer set, pero respondió con firmeza y se impuso en los tres parciales siguientes con marcadores de 26-28, 25-22, 25-23 y 25-20. De esta manera, el conjunto nacional revirtió el resultado inicial y mostró solidez en los tramos decisivos del encuentro.

El resultado permitió al equipo nacional cumplir su primer objetivo: avanzar a la siguiente ronda del torneo internacional con una fecha de antelación. Ahora, la última jornada de la fase de grupos presentará un nuevo reto para la selección, que deberá enfrentar a China, único equipo invicto del grupo y uno de los favoritos del certamen.

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La 'bicolor' se impuso 3-1 en sets a la filipinas y puso su nombre en la siguiente etapa del certamen - Crédito: Latina