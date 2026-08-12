Jesús Castillo realizó su primera práctica con Espérance Sportive de Túnez tras sellar su llegada

El volante peruano superó los chequeos médicos, se integró al plantel y quedó disponible para el cruce del próximo fin de semana frente a Étoile du Sahel por la liga local (Esperánce Sportive de Tunis)

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El mediocampista peruano Jesús Castillo cumplió su primer entrenamiento con Espérance Sportive de Túnez, club que oficializó su incorporación el último sábado, luego de una semana marcada por trámites administrativos que demoraron el anuncio.

El volante arribó al país africano a inicios de semana acompañado por su representante y, tras superar los exámenes médicos en el área sanitaria de la institución, se integró a la rutina del plantel.

Castillo llega procedente de Universitario de Deportes y firmó un vínculo contractual que se extenderá hasta junio de 2029. La operación no reveló cifras, aunque desde el club peruano se precisó que Espérance adquirió el 80% de su pase y que la institución de Lima mantendrá un porcentaje de los derechos del futbolista para una eventual transferencia futura.

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En lo inmediato, el mediocampista quedó enfocado en el proceso de adaptación al nuevo grupo y al contexto competitivo del campeonato tunecino. Su estreno oficial podría producirse el próximo fin de semana, cuando Espérance enfrente a Étoile du Sahel por la liga local, en un cruce que aparece como la primera oportunidad para sumar minutos en su nueva etapa.

Primer día de trabajo y posible debut ante Étoile du Sahel

Jesús Castillo completó su primera práctica con Espérance Sportive de Túnez tras superar los exámenes médicos. El peruano ya trabaja con sus nuevos compañeros y podría debutar ante Étoile du Sahel. (Esperánce Sportive de Tunis)

Con la firma ya concretada, Castillo completó el primer entrenamiento con el plantel tunecino luego de aprobar las evaluaciones médicas realizadas por el cuerpo sanitario del club africano. En el material provisto se afirma que el jugador ya trabajó con “un nuevo grupo” que lo recibió “de la mejor forma posible”, un dato que acompaña el inicio de su integración en el vestuario.

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El mediocampista, de 25 años, encara ahora un período de ajuste a una liga y a un entorno futbolístico distintos a los que transitó en Perú y en su experiencia previa en Europa. En ese contexto, su participación en el siguiente compromiso del equipo aparece como una posibilidad concreta: el próximo fin de semana, Espérance se medirá con Étoile du Sahel por el campeonato tunecino, y ese encuentro podría marcar el comienzo de su recorrido oficial con la camiseta del “taraji”.

La expectativa inmediata se centra en su disponibilidad deportiva y en el ritmo de adaptación a los trabajos del entrenador Laurențiu Reghecampf, mencionado en los textos como impulsor de una reestructuración interna. La programación del partido del fin de semana se perfila, así, como el primer escenario competitivo para evaluar su inclusión en la lista y la eventual participación en el campo.

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Oficialización, contrato y detalles de la transferencia

Jesús Castillo ya es nuevo jugador de Espérance Sportive de Túnez. El club africano confirmó su incorporación tras resolver asuntos burocráticos y selló un contrato con el peruano hasta junio de 2029. (Esperánce Sportive de Tunis)

El anuncio de la llegada de Jesús Castillo se realizó a través de las plataformas oficiales de Espérance Sportive, que presentó al peruano como una incorporación destinada a elevar la competencia en la zona media del campo. El club tunecino, señalado en el propio texto de base como el más ganador del fútbol local, comunicó la bienvenida y compartió información vinculada a la firma del contrato.

El acuerdo, según los antecedentes disponibles, ya estaba encaminado desde hacía cerca de una semana. No obstante, la confirmación pública recién se produjo el sábado 08.08.2026 debido a “asuntos burocráticos” que extendieron los tiempos de la operación.

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Universitario, por su parte, difundió un mensaje de despedida en el que dejó asentado el porcentaje adquirido por el club tunecino y destacó el aporte del futbolista en el último ciclo deportivo. “Agradecemos a Jesús Castillo Molina por su profesionalismo, entrega y compromiso, fundamentales para la obtención de nuestra 29. El mediocampista continuará su carrera en Espérance Sportive, club que adquirió el 80% de su pase”, señaló la institución.

En ese marco, también se indicó que no trascendió el monto de la transferencia. Sí se remarcó que Universitario conservará una parte de los derechos del jugador, en línea con el esquema de la venta parcial del pase.

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