Arequipa mantiene suspensión de clases presenciales mientras persistan dificultades por paro de transportistas

Un comunicado de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) anuncia la suspensión de clases presenciales, mientras una docente imparte una lección. (Infobae Perú)

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La Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) informó que se mantiene la suspensión de las actividades educativas presenciales mientras continúen las dificultades ocasionadas por paro del transporte público en la ciudad. La medida responde a las condiciones generadas por el paro de transportistas y busca evitar riesgos para los estudiantes.

Según informó Andina Noticias, la decisión tiene como prioridad garantizar la seguridad e integridad de los estudiantes y de toda la comunidad educativa. La GREA señaló que la medida se aplica de acuerdo con la Resolución Ministerial N.º 501-2025-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica para el Año Escolar 2026.

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Estudiantes esperan el transporte público durante el paro de transportistas que mantiene suspendidas las clases presenciales en Arequipa.

GREA pide solucionar paro de transportistas

La normativa contempla la posibilidad de reprogramar los días lectivos afectados por situaciones que comprometan la seguridad de la comunidad educativa. En este caso, la suspensión de las actividades presenciales se mantiene mientras persistan las dificultades vinculadas al transporte público en Arequipa.

La GREA exhortó a la Municipalidad Provincial de Arequipa a solucionar el paro de transportistas, debido a que esta situación viene afectando a los estudiantes y a la población en general. La entidad educativa señaló que la continuidad de las actividades presenciales dependerá de las condiciones existentes en la ciudad.

La Gerencia Regional de Educación de Arequipa emite un comunicado sobre la suspensión de las clases presenciales en la ciudad debido al paro de transportistas. (gerenciaregionaldeeducacionarequipa)

Clases suspendidas serán recuperadas

Los días de clases que no puedan desarrollarse serán recuperados de acuerdo con la normativa vigente. Para ello, la GREA coordinará la elaboración de un plan de recuperación con las respectivas Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y los directores de las instituciones educativas.

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El objetivo será reprogramar las jornadas afectadas por la suspensión y garantizar el cumplimiento de los días lectivos establecidos para el Año Escolar 2026.

Una profesora enseña a un grupo de estudiantes en un aula, en un contexto de discusión sobre la suspensión de clases en Arequipa. (Agencia Andina)

Paro de transporte por precio del pasaje

Un sector de transportistas de Arequipa acató por segundo día consecutivo un paro en protesta por la decisión de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) de reducir el pasaje de S/ 1.30 a S/ 1.00. La medida afectó principalmente a los usuarios que se trasladan hacia distritos como Miraflores, Alto Selva Alegre, Mariano Melgar, Cerro Colorado y Yura.

El conflicto se originó luego de que la MPA dispusiera que seis de las diez concesionarias del Sistema Integrado de Transportes (SIT) cobren S/ 1.00: Cono Norte, Transcayma, Unión AQP, Etrabus, Megabus y Cotum. Según la municipalidad, estas empresas no presentaron la documentación necesaria para modificar sus contratos y mantener el incremento temporal a S/ 1.30. Las otras cuatro concesionarias —Unión Grau, AQP Masivo, Emarsitran y Sabandía-Characato C-8— presentaron información de manera parcial y tienen un plazo para subsanar las observaciones.

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La presidenta del Frente de Transportistas de Arequipa, Patricia Velásquez, rechazó retornar a la tarifa anterior sin un nuevo estudio técnico. El gremio sostiene que el costo del combustible, cercano a S/ 25, elevaría la tarifa técnica a S/ 2.00 y afirmó haber presentado las adendas correspondientes para respaldar el reajuste, informó El Búho. En respuesta, la alcaldesa provincial, Ruccy Oscco, afirmó que no habrá marcha atrás en la decisión de fijar el pasaje en S/ 1.00.