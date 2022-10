Rafael Fernández tendría una obsesión con Christian Domínguez, según Magaly Medina: “Siempre está comparándose”

Magaly Medina asegura que Rafael Fernández tendría una obsesión con Christian Domínguez. ATV/ 'Magaly TV: La Firme'

Los dimes y diretes entre Karla Tarazona y Rafael Fernández no tiene cuando acabar. Y la conciliación poco ayudó, ya que nuevamente han salido a criticar uno del otro. El empresario prometió en televisión nacional que se haría cargo del pago del colegio de los hijos de su expareja; sin embargo, la conductora de televisión salió a decir que ella estaba a cargo de los gastos de su familia.

Esto molesto a Rafael, quien decidió ya no apoyar económicamente a los pequeños de Karla. Del mismo modo, también se refirió a Christian Domínguez y señaló que mintió cuando salía a decir en televisión nacional que tenía una estrecha relación con los hijos de la conductora radial y Leonard León.

De acuerdo al exesposo de la locutora radial, el cantante de cumbia nunca apoyó a los pequeños, pese a que en más de una ocasión salió a decir que ellos lo llamaba ‘papá’; sin embargo, no estuvo para ellos en los momentos más difíciles.

“Christian Domínguez vivió cuatro años con los hijos de Karla, ¿qué aportó a sus hijos?,¿les dejó algo?. Eso es lo que nadie ha puesto... ¿Qué recibió Karla de sus otros esposos? Sobre todo de Christian Domínguez, él no era pobrecito, no es que salió con una mano delante y una mano atrás. Tiene los chifas, los carros, un montón de cosas. Él no le dio nada para sus otros hijos, sabiendo que Leonard tampoco aportada y de eso nadie dice nada, todo el mundo se queda calladito”, indicó a un reportero del programa ‘Amor y Fuego’.

Rafael Fernández desenmascara a Christian Domínguez y asegura que no veía a los hijos de Karla. | Amor y Fuego.

Además, ‘El Rey de los Huevos’ acusó al cumbiambero de solo ver por su hijo Valentino y no por los hijos de Leonard, agregó que cuando salían de paseo solo se llevaba a su pequeño que tiene con Karla.

“Solo veía a sus hijos... qué sale a decir en televisión ‘pobrecito, que los niños me dicen papá’, pero si no los recogía, solo recogía a Valentino, por eso es que yo me pegué mucho a los chicos porque ellos estaban solos. Y no es que yo quiera ser ‘San Rafael’, como dijo Gigi, yo lo que digo es que los chicos son muy buenos e inteligentes, yo lo que hice fue solo cumplir con ellos y ahora ya ni puedo verlos ni hablar con ellos porque estoy bloqueado”, acotó.

Rafael Fernández también comentó que la conductora Magaly Medina “se fue de boca” al señalarlo como mentiroso y compararlo con el líder de ‘La Gran Orquesta’.

“Ellos han dejado en el aire para que Magaly especule, pero Magaly se ha ido de boca porque ella me ha dicho mentiroso. Me están comparando como si yo fuese algo parecido a Christian... eso factura pues...”, puntualizó para un informe del programa de Rodrigo González.

Rafael Fernández cuestiona a Christian Domínguez. (Instagram)

Magaly Medina: “Tiene una cierta obsesión con Christian”

Por tal motivo, Magaly Medina aseguró que Fernández tendría una obsesión con Christian Domínguez, anterior pareja de la conductora de panamericana Televisión.

“Siento en las declaraciones de Rafael Fernández que tiene una cierta obsesión con Christian Domínguez, han visto como denigra de él, cómo habla de el, tiene una pésima opinión de él... siempre está comparándose con Christian Domínguez y uno no se tiene que comparar en la vida de una pareja con el anterior o con nadie absolutamente, ahí empezamos mal”

La conductora de ATV comentó que la persona que se compara con los ex de sus pareja, esta teniendo un amor propio bastante enclenque y endeble. “Uno debe llegar y asumir una relación con seguridad”, mencionó Medina.

“El que se fue de boca es él”

Con respecto a lo que Rafael dijo de ella, Medina comentó que ella no cree en las palabras hasta que estas se conviertan en hechos y considera que ella no se “fue de boca” sino él.

“A mí, él me dio una entrevista, donde hablamos tranquilamente y de verdad me pareció un gran gesto lo que me dijo, pero las promesas al hecho hay una diferencia grande, entonces yo tiendo a no creer hasta que no lo vea, yo no me he ido de boca, el que se ha ido de boca es él”.

“Porque en las cámaras me dice algo pero no ha hecho ni uno ni lo otro, porque ahora por minucias se pone a pelear con Karla, a contestarle haciendo que ella saque su artillería pesada y logrando que cualquier tipo relación entre ellos se vea anulada”, finalizó.

Magaly Medina les responde a Rafael Fernández que ella no se fue de boca. ATV/Magaly TV: La Firme.

