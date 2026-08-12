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Sporting Cristal hizo oficial la contratación de Agustín Álvarez Wallace, nuevo mediocentro para Liga 1 2026

El club del Rímac ha anunciado la llegada del mediocentro mixto, de 25 años, quien ha firmado una cesión de cuatro meses. Proviene del Racing de Montevideo, donde salió campeón del Apertura 2026

Agustín Álvarez Wallace, de 25 años, se ha unido al club del Rímac bajo una modalidad de cesión corta. - Crédito: Sporting Cristal
Agustín Álvarez Wallace, de 25 años, se ha unido al club del Rímac bajo una modalidad de cesión corta. - Crédito: Sporting Cristal
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El área deportiva de Sporting Cristal ha trabajado contrarreloj para cerrar el mercado con el refuerzo final aprobado por el entrenador Roberto Mosquera. Tras una operación hermética, que en los últimos días fue destapada desde el extranjero, se acordó la incorporación del mediocampista Agustín Álvarez Wallace.

El futbolista uruguayo, de 25 años, ha llegado a La Florida con la consigna de llenar el espacio dejado por Gustavo Cazonatti, quien se marchó de improviso a mitad de temporada con destino al Mirassol del Brasileirao, y convencer al cuerpo técnico ‘celeste’ de que es el mediocentro ideal para el Torneo Clausura 2026.

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Agustín Álvarez Wallace inicia su experiencia en Sporting Cristal. - Crédito: Barrio Cervecero
Agustín Álvarez Wallace inicia su experiencia en Sporting Cristal. - Crédito: Barrio Cervecero

La institución ‘cervecera’ le dio la bienvenida a su refuerzo a través de las redes sociales al tiempo que confirmó el periodo de duración de su préstamo: “Bienvenido al Rímac, Agustín. Estamos felices de presentar a Agustín Álvarez Wallace como nuevo jugador del Sporting Cristal hasta diciembre de 2026. ¡A defender nuestros colores con todo!”.

Aunque la cesión está consignada por cuatro meses, no se descarta que dentro de la institución la operación tome un rumbo distinto; siempre y cuando el efectivo oriental cumpla con los propósitos deportivos trazados y demuestre un rendimiento superior al resto. Por lo pronto, su capacidad física, astucia en cortes y fortaleza en duelos individuales le da un plus para iniciar con pie derecho su experiencia en Cristal.

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El mediocampista uruguayo tiene 25 años y proviene de Racing de Montevideo. Créditos: Atlético Nacional TV / Youtube.

Álvarez Wallace va por la gloria

Era una obligación en Sporting Cristal acudir al mercado extranjero para abrochar la llegada de un refuerzo que solucionara el desbalance en el ecuador del campo. Así las cosas, los directivos avanzaron con las tratativas con Agustín Álvarez Wallace, quien vio con muy buenos ojos su traslado a Perú.

Perfilado el acuerdo entre las instituciones, el jugador dejó Racing de Montevideo, no sin compartir sus emociones a través de una extensa carta abierta difundida en su cuenta de Instagram, con destino a Cristal. No bien desembarcó en Lima, a falta de la firma oficial de su vínculo, atendió a los medios de comunicación.

Agustín Álvarez Wallace, de 25 años, destacó en Racing de Montevideo. - Crédito: Difusión
Agustín Álvarez Wallace, de 25 años, destacó en Racing de Montevideo. - Crédito: Difusión

De saque, Álvarez Wallace indicó que “estoy muy contento por este gran paso y con ganas de conocer a mis compañeros. Estoy preparado; salí de un equipo grande como Peñarol, jugué en Atlético Nacional de Colombia y este es un desafío más”.

“Estar en un equipo grande demanda resultados, con los jugadores que hay creo que podemos lograr grandes cosas a fin de año. Creo que hay grandes jugadores y Cristal está para campeonar y ojalá que así sea”, sumó el refuerzo uruguayo.

El volante uruguayo brindó sus primeras palabras en su arribo al cuadro 'rimense'. (Video: Entre Bolas)

Mercado cerrado en Cristal

Sporting Cristal ha concluido su etapa de incorporaciones tras la contratación de Álvarez Wallace, poniendo fin a su búsqueda de nuevos fichajes para el plantel.

Durante el mercado de pases más reciente, el club sumó a sus filas a Hernán Barcos, Michael Hoyos, Juan David Cuesta y Anderson Villacorta, fortaleciendo diferentes sectores del equipo.

Hernán Barcos se hizo cargo de la apertura del score contra Juan Pablo II por Torneo Clausura 2026. - Crédito: RZ Visuals
Hernán Barcos se hizo cargo de la apertura del score contra Juan Pablo II por Torneo Clausura 2026. - Crédito: RZ Visuals

En el apartado de salidas, la institución decidió abrir la puerta a Felipe Vizeu, Gustavo Cazonatti, Mateo Rodríguez, Diego Otoya y Alejandro Pósito.

Los últimos jugadores mencionados, jóvenes formados en la cantera, partieron bajo la modalidad de préstamo con el objetivo de adquirir experiencia competitiva en otros equipos. La directiva de Sporting Cristal espera que estos futbolistas regresen al club dentro de un año.

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