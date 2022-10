Karla Tarazona aclara a Rafael Fernández y asegura que Christian Domínguez es un padre responsable

Karla Tarazona responde a Rafael Fernández.

Karla Tarazona sigue en pie de guerra con Rafael Fernández, la conductora de televisión se molestó luego de que el empresario saliera en diversos programas de televisión a revelar que continuaba pagando algunos gastos de la presentadora, incluso la mensualidad del colegio de sus hijos.

Sin embargo, en unas recientes declaraciones, el popular ‘Huevero’ emitió un controversial comentario en contra de Christian Domínguez, expareja de Karla. En sus declaraciones, señaló que el cantante había mencionado que los hijos de la locutora lo llamaban ‘papá', pero que nunca se había hecho cargo de ellos y mucho menos los iba a ver.

“Christian Domínguez vivió cuatro años con los hijos de Karla ¿qué aportó a sus hijos? ¿les dejó algo? Eso es lo que nadie ha puesto y les doy una idea, nadie ha puesto ¿qué recibió Karla de sus otros esposos? Sobre todo de Christian Domínguez, él no era pobrecito, no es que salió con una mano delante y una mano atrás. Christian tiene los chifas, los carros, un montón de cosas. Christian no le dio nada para sus otros hijos, sabiendo que Leonard tampoco aportada y de eso nadie dice nada, todo el mundo se queda calladito”, expresó el empresario.

Frente a ello, Karla Tarazona no dudó en responder y aclaró cómo fue que Christian Domínguez se portó con sus hijos, incluso en momentos complicados como fue la pandemia. Sin embargo, no dejó de marcar distancia de Leonard León, quien si se ha convertido en un padre ausente.

“Christian Domínguez siempre ha cumplido, a pesar que pasamos por la pandemia. Él cumple hasta el día de hoy y jamás se ha olvidado de su hijo. De la otra persona (Leonard León), no hablo”, señaló la conductora de televisión en conversación con Trome.

Los acuerdos de separación entre Karla Tarazona y Rafael Fernández.

Karla Tarazona dejó atrás a Rafael Fernández

En otro momento de la entrevista, Karla Tarazona fue consultada sobre si tenía algo que responder directamente a Rafael Fernández, de inmediato la conductora prefirió mantener sus distancias con su expareja. Aseguró que no quiere hablar más de este tema y que la prioridad son y siempre serán sus hijos.

“No diré nada de una persona que ya no significa nada en mi vida, no hablaré de él y mantendré mi posición. No volveré a tocar ese tema. Estoy enfocada en trabajar y en mis hijos. Estoy más preocupada en organizar la primera comunión de Ale, que será el próximo mes, estoy a full y viendo todos los detalles”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO