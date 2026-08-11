Rafael López Aliaga se burla del libro de Pancho de Piérola: “Lo he financiado yo. Leí esas cosas y le dije ‘te harán puré’”

Rafael López Aliaga afirmó que financió el libro de Francisco de Piérola, aunque cuestionó algunos pasajes y el estilo empleado por el autor

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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó este lunes que él financió el libro en el que el expresentador Francisco de Piérola narra su biografía, pese a que cuestionó parte de su contenido y el estilo utilizado por el autor.

En diálogo con la televisora Willax, el exalcalde de Lima contó que leyó el material antes de su publicación e incluso le advirtió sobre las críticas que podía recibir por algunos pasajes que ahora se han convertido en memes y son replicados en redes sociales.

“Lo he financiado yo”, respondió, pese a que Punto Final reveló el fin de semana pasado que Renovación Popular destinó US$6.400 para la elaboración de Mi gallo es el chancho, un caso que generó una observación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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De acuerdo con su versión, el dinero provino de sus donaciones al partido y agregó que no es posible determinar qué parte de los fondos utilizados por la organización corresponde específicamente a la publicación del libro, debido a que los ingresos y egresos partidarios se contabilizan de manera conjunta.

Renovación Popular destinó US$6.400 a la elaboración del libro, según reveló Punto Final. López Aliaga sostuvo que los recursos provinieron de sus donaciones al partido y negó conocer qué parte exacta se destinó a la publicación

Indicó, además, que hasta ahora la ONPE no le ha comunicado ninguna observación sobre el caso y calificó la difusión del tema como un “chisme”, ya que durante la campaña se publicaron tres libros, entre ellos el escrito por De Piérola.

“Yo leí todas estas cosas que él ponía, de que escuchaba el baño. Y yo dije: ‘¿Tú vas a dejar esto así?’. (Respondió). Es mi estilo, es mi libertad de estilo (...) Le dije: “Te van a hacer puré. Vamos para adelante”, siguió.

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El libro, presentado en marzo pasado, fue objeto de memes esta semana por uno de sus pasajes, en el que el autor narra una escena en la que López Aliaga “se para para ir al baño y lo oigo orinar. No le interesa que lo escuche y a mí no me importa escucharlo. La confianza entre amigos se hace presente en los detalles”.

López Aliaga sostuvo que, pese a sus reparos, no podía impedir que el autor expresara sus ideas de la manera que considerara conveniente. “Yo no le puedo quitar a un autor lo que él piensa, pues. Esa es su forma de ver al chancho, es su forma de expresar. Es una persona que puede ser mi hijo”, dijo.

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López Aliaga defendió la libertad del autor para contar su versión, pese a sus reparos, y calificó como “chisme” y “cortinaza de humo” la cobertura sobre el financiamiento

El excandidato presidencial insistió en que la cobertura del caso constituye una “cortinaza de humo” y cuestionó al dominical por haber destacado el financiamiento de su partido. Solo días atrás, había llamado “idiota” y “sonsonazo” a De Piérola e ironizó sobre la exposición pública que ha obtenido en los últimos días.

“¿Dónde está? Se ha escondido. Oye, sal de tu escondite. El De Piérola es bien sonso ese. Bien sonso, le digo. Esto te genera lo que se llama en inglés awareness, que es conocimiento de marca. Si nadie te conocía, ahora te conoce todo el mundo”, afirmó en un acto oficial.

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Por su parte, el expresentador afirmó haber recibido US$3.200 por el trabajo y calificó de “sicarios” al equipo periodístico de Punto Final, cuyo reportaje afirmó que la ONPE puso bajo revisión el desembolso ante un presunto uso indebido del financiamiento público.