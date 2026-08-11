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Abren investigación a secretaria del Mininter por ingreso sin registro de Santiváñez: sigue en gobierno de Keiko Fujimori

Infobae consultó a la funcionaria por el caso, pero alegó que no está autorizada a declarar. Por su parte, la cartera señaló que su defensa le recomendó guardar silencio mientras duren las diligencias

Juan José Santiváñez
Yosilú Bazán, secretaria II del Despacho Ministerial del Mininter, es investigada preliminarmente por su presunta participación en el ingreso irregular de Juan José Santiváñez a la sede del sector el 9 de junio
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La Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Ministerio del Interior inició una investigación preliminar contra Yosilú Bazán, secretaria II del Despacho Ministerial, por su presunta participación en el ingreso irregular del exministro Juan José Santiváñez a la sede del sector el pasado 9 de junio.

Según la denuncia que dio origen a las diligencias y a la que accedió Infobae este martes, la funcionaria habría autorizado el acceso de Santiváñez por el denominado “túnel”, un área destinada exclusivamente al ministro y viceministros del Interior.

El entonces extitular del sector, acaso el más protegido de la exmandataria Dina Boluarte, habría utilizado ese acceso para ingresar a las instalaciones y sostener una reunión privada con el comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, sin que quedara registro oficial, de acuerdo con la denuncia.

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El órgano que lleva a cabo la pesquisa comunicó al denunciante, Guillermo Haro, que las diligencias se encuentran actualmente en etapa de investigación y que las actuaciones tienen carácter reservado mientras el procedimiento se encuentre en trámite.

El exfuncionario explicó que mantiene cercanía con la institución por su vínculo familiar con la Policía y confirmó que recientemente acudió a la sede para buscar a Óscar Arriola

“La información referida a investigaciones en trámite guarda la reserva correspondiente, respecto del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, conforme a lo establecido por el numeral 3 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2019-JUS””, se lee en el documento.

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Pese a la investigación, Bazán sigue como secretaria del portafolio en el Gobierno de Keiko Fujimori, junto al ministro César Astudillo. Consultada por este medio a través del número del Estado que aún mantiene, Bazán señaló que, “como personal del Ministerio”, no está “autorizada a brindar información a ningún medio” y derivó la consulta al área de Comunicaciones del sector.

Desde esa oficina, el portavoz precisó que, “por sugerencia” de la defensa de la funcionaria, esta “no debe dar declaraciones mientras el proceso se encuentre en investigación”.

Infobae también preguntó a la cartera por los hechos específicos que son materia de las diligencias. Sin embargo, se indicó que la consulta debía ser remitida a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos, instancia que, según advirtieron, “no suele brindar ese tipo de información”.

Lo admitió

Santiváñez reconoció en la víspera que continúa visitando la sede de la cartera que dirigió entre mayo de 2024 y marzo de 2025 y explicó que mantiene una relación cercana debido a su vínculo familiar con la institución policial.

Bazán continúa como secretaria del Mininter durante el Gobierno de Keiko Fujimori, trabajando junto al actual ministro César Astudillo. La funcionaria se abstuvo de declarar y señaló que, “como personal del Ministerio”, no está “autorizada a brindar información a ningún medio”
Bazán continúa como secretaria del Mininter durante el Gobierno de Keiko Fujimori, trabajando junto al actual ministro César Astudillo. La funcionaria se abstuvo de declarar y señaló que, “como personal del Ministerio”, no está “autorizada a brindar información a ningún medio”

“Yo siempre soy un visitante asiduo. Es más, (voy) antes de que fuera ministro incluso. (...) A veces voy a los clubs de la Policía. Soy hijo de policía, no soy ajeno a la vida policial”, dijo en diálogo con la radio Exitosa.

“Voy al cuartel Los Cibeles; al sauna, por ejemplo, ¿por qué? Porque el sauna, y esto claramente lo voy a decir, no pertenece específicamente a la Policía, sino el sauna fue creado por un aporte de los efectivos de la policía, dentro de los cuales estuvo el aporte de mi padre”, agregó.

Confirmó, además, que el pasado 9 de junio llegó a la sede del Ministerio vestido con ropa deportiva y acudió al Banco de la Nación, ubicado en el sótano de la dependencia.

“Y estando en el Banco de la Nación del sótano del ministerio, dije: ‘voy a saludar a Óscar Arriola (jefe de la PNP)’. No tuve la suerte de encontrarlo y me retiré. Y eso es perfectamente verificable”, avanzó.

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