¿Qué pasa si mezclas medicamentos con alcohol? Digemid advierte sobre mareos, sangrado y otros riesgos para la salud

Una mano sujeta un vaso con whisky mientras pastillas y cápsulas de colores se esparcen sobre una mesa blanca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una bebida alcohólica puede parecer una decisión cotidiana, incluso cuando una persona sigue un tratamiento médico. Sin embargo, mezclar medicamentos con alcohol puede cambiar la forma en que ambos actúan en el organismo y aumentar el riesgo de efectos adversos. Por esta razón, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) recomendó evitar esta combinación durante un tratamiento farmacológico, salvo que un profesional de la salud confirme que no existe riesgo.

La advertencia del Ministerio de Salud (Minsa) alcanza a distintos tipos de medicamentos. Dependiendo del producto y de las características de cada persona, el consumo de alcohol puede reducir la eficacia del tratamiento, potenciar los efectos del medicamento o del propio alcohol y generar reacciones que van desde mareos y somnolencia hasta alteraciones de la presión arterial, sangrado gastrointestinal o un mayor riesgo de daño hepático.

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La directora general de la Digemid, Lida Hildebrandt, destacó que conocer las posibles interacciones entre medicamentos y bebidas alcohólicas resulta fundamental para garantizar tratamientos seguros y eficaces. La funcionaria también pidió a la población evitar la automedicación, no modificar los tratamientos por cuenta propia y consultar con un especialista ante cualquier duda.

¿Qué efectos puede provocar mezclar alcohol con medicamentos?

La interacción entre alcohol y medicamentos puede modificar los efectos que producen estas sustancias en el organismo. El resultado depende del medicamento utilizado y de las características de cada paciente, por lo que una combinación aparentemente inofensiva puede representar un riesgo en determinadas circunstancias.

Entre las consecuencias que señala Digemid aparecen la somnolencia, disminución del estado de alerta, mareos, confusión y pérdida de coordinación. Estos efectos pueden afectar la capacidad de una persona para desenvolverse con normalidad y aumentar la posibilidad de sufrir caídas o accidentes.

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La mezcla también puede generar consecuencias de mayor gravedad. La autoridad sanitaria advierte sobre posibles casos de irritación o sangrado gastrointestinal, alteraciones de la presión arterial o del ritmo cardíaco y un mayor riesgo de daño hepático. Por ello, la recomendación general apunta a evitar el consumo de bebidas alcohólicas durante un tratamiento, salvo autorización profesional.

El alcohol incrementa los efectos secundarios de los antidepresivos en el sistema nervioso, como mareo o vértigos; - Minsa

Estos son los medicamentos que requieren mayor precaución frente al alcohol

Digemid identificó distintos grupos de medicamentos que requieren especial precaución frente al consumo de bebidas alcohólicas. La lista incluye productos utilizados para tratar problemas frecuentes y enfermedades que requieren tratamientos prolongados.

Entre ellos figuran:

Analgésicos y antiinflamatorios.

Antibióticos.

Ansiolíticos y medicamentos para dormir.

Antidepresivos que actúan sobre el sistema nervioso central.

Medicamentos para la diabetes.

Anticoagulantes y otros productos que afectan la coagulación.

Medicamentos para enfermedades cardiovasculares.

Medicamentos utilizados para tratar la epilepsia.

La presencia de un medicamento dentro de estos grupos no significa que todas las combinaciones con alcohol produzcan exactamente el mismo efecto. La interacción puede variar según el producto y las condiciones de la persona. Por ello, Digemid recomienda consultar a un profesional de salud antes de consumir bebidas alcohólicas mientras se sigue un tratamiento.

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Dos manos sostienen una copa de whisky y un porro encendido, mientras una pila de pastillas de colores descansa en la superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes deben tener más cuidado al combinar medicamentos con alcohol?

Las personas con enfermedades crónicas requieren especial cuidado. Digemid menciona de manera particular a quienes padecen diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, hepáticas o renales, debido a que el consumo de alcohol puede interferir con sus tratamientos y aumentar el riesgo de complicaciones.

También deben prestar especial atención los adultos mayores que utilizan varios medicamentos de manera simultánea. En estos casos, la combinación de diferentes productos farmacéuticos hace necesario consultar con un profesional antes de incorporar bebidas alcohólicas durante el tratamiento.

La recomendación también busca evitar que las personas determinen por cuenta propia si una combinación resulta segura. La cantidad de alcohol o el hecho de haber consumido anteriormente un medicamento sin presentar molestias no permiten establecer que una determinada combinación carezca de riesgo.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para el uso seguro de medicamentos

Para Lida Hildebrandt, directora general de la Digemid, conocer las interacciones entre medicamentos y bebidas alcohólicas forma parte del uso adecuado de los productos farmacéuticos. La funcionaria señaló que seguir las indicaciones y conocer cómo pueden interactuar los medicamentos con otras sustancias resulta fundamental para proteger la seguridad del paciente.

Hildebrandt recomendó no automedicarse ni modificar el tratamiento por cuenta propia. Ante cualquier duda sobre el consumo de alcohol mientras se utiliza un medicamento, la orientación debe solicitarse a un especialista de salud.

Un hombre joven sostiene varias pastillas en la palma de su mano mientras bebe un vaso de agua, ilustrando el consumo responsable de medicamentos en un entorno doméstico. La imagen resalta la importancia de seguir las indicaciones médicas para el cuidado de la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, las principales recomendaciones de Digemid son:

No automedicarse.

No modificar ni suspender un tratamiento por cuenta propia.

Consultar con un profesional de salud sobre posibles interacciones.

Informar sobre los medicamentos que se utilizan durante una consulta.

Seguir las indicaciones establecidas para cada tratamiento.

La prevención de las interacciones medicamentosas forma parte de las medidas promovidas por el Minsa para fomentar un uso seguro y responsable de los productos farmacéuticos. Ante la duda sobre una posible combinación entre medicamentos y alcohol, la consulta con un profesional permite conocer el riesgo específico y tomar una decisión segura.

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