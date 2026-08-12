Fuertes vientos provocan cortes de luz y dañan colegios en Piura y La Libertad: árboles cayeron sobre redes eléctricas

Fuertes vientos afectaron distintas localidades del norte del país, con incidencias en Piura y La Libertad. Composición: Infobae

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Los fuertes vientos registrados en distintas zonas del norte del país provocaron interrupciones del servicio eléctrico y daños en instituciones educativas. Las incidencias se reportaron en localidades del Alto Piura y en tres provincias de La Libertad.

En Piura, la afectación alcanzó sectores de Huancabamba, Huarmaca y Frías, donde la caída de árboles y el desprendimiento de techos generaron problemas sobre la infraestructura eléctrica. Algunos de estos elementos entraron en contacto con las líneas y provocaron cortocircuitos y cortes temporales.

La empresa Enosa informó que sus cuadrillas técnicas permanecen en las zonas afectadas para localizar los puntos con daños y ejecutar las labores necesarias para recuperar el suministro. En determinados sectores, el servicio fue restablecido después de las maniobras efectuadas por el personal técnico.

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En La Libertad, la Gerencia Regional de Educación confirmó daños en cuatro instituciones educativas públicas tras los fuertes vientos registrados el lunes 10 de agosto. Las afectaciones se concentran en planteles de Trujillo, Otuzco y Santiago de Chuco, con daños en aulas, ambientes educativos y estructuras.

Cortes eléctricos afectan localidades del Alto Piura

Una de las incidencias reportadas por Enosa ocurrió en el sector Tunal, donde varios árboles cayeron sobre las líneas eléctricas y provocaron la interrupción del suministro. La empresa también registró problemas en Nueva Jimaca, Tierra Amarilla, Chotopampa Alto, Carmen de la Frontera, Pingula y Señor de los Milagros.

El reporte incluyó además a Rosario Alto y Bajo, Peña Rica, Hormigueros, Carmen de El Alto, Bellavista, Tres Acequias, Sapún Alto y Bajo, Quispe Alto y Bajo y Las Pampas.

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Enosa mantiene personal técnico en los puntos donde persisten las interrupciones. La empresa recomendó comunicar cualquier incidencia mediante sus canales de atención para facilitar la intervención de las cuadrillas y reducir el riesgo de accidentes relacionados con las instalaciones eléctricas.

La Gerencia Regional de Educación de La Libertad informó que la institución educativa N.° 80435 “Mártires de los Andes”, ubicada en Santiago de Chuco, presentó daños en ocho ambientes de los niveles primaria y secundaria.

En la misma provincia, el colegio N.° 81665 registró afectaciones en 15 ambientes correspondientes a inicial, primaria y secundaria. Además, aunque no figura dentro del reporte oficial de la Gerencia Regional de Educación, las ráfagas también provocaron daños en la institución educativa N.° 81007 “Christiaan Neethling Barnard”, situada en el caserío de Mungurral.

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Las autoridades educativas evalúan las condiciones de los espacios afectados para determinar las medidas necesarias antes de permitir su uso.

Otuzco y Trujillo también reportan daños

En el Alto Piura se registraron cortes de electricidad por la caída de árboles y el desprendimiento de techos sobre las líneas eléctricas. Facebook

En la provincia de Otuzco, la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, localizada en el distrito de Salpo, sufrió daños en el techo de los baños antiguos. La afectación comprometió el acceso hacia los lavatorios de manos.

En Trujillo, la institución educativa N.° 1663, ubicada en el distrito de Víctor Larco, reportó daños en un aula. El caso forma parte del registro de afectaciones provocado por las condiciones meteorológicas del lunes 10 de agosto.

Especialistas de Gestión del Riesgo de Desastres de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad brindaron asistencia técnica a los directores para elaborar la Ficha de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades del Sector Educación (EDANSE). Este documento permitirá identificar las necesidades generadas por la emergencia y orientar las acciones de atención.

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GRELL dispone medidas de seguridad en los planteles

Las ráfagas desprendieron techos de calamina en distintos sectores de Salpo. Composición: Infobae

El gerente regional de Educación, Rufino Rodríguez Román, señaló que la seguridad de estudiantes y docentes debe ser prioritaria ante la presencia de vientos fuertes. El funcionario indicó que cualquier daño o situación de riesgo debe reportarse de inmediato a las instancias correspondientes para activar los protocolos de respuesta.

La Gerencia Regional de Educación dispuso que las instituciones educativas acordonen y restrinjan el acceso a las zonas afectadas. También estableció el traslado de mobiliario, equipos y materiales pedagógicos hacia espacios seguros.

Otra de las medidas consiste en garantizar la continuidad del servicio educativo mediante ambientes que no presenten daños. Para ello, la entidad pidió a los directores mantener coordinación con las autoridades locales, las Unidades de Gestión Educativa Local y las municipalidades distritales y provinciales.

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Las coordinaciones permitirán ejecutar las acciones de respuesta inmediata frente a las afectaciones registradas en los establecimientos educativos.