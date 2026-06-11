Perú tiene representación en la VNL 2026: árbitro nacional destaca en la élite del vóley mundial

El chiclayano Walter Vera representa al Perú en la Liga de Naciones de Vóley 2026.

La Liga de Naciones de Vóley 2026 ya se puso en marcha tanto en la rama femenina como en la masculina, dando inicio a una nueva edición de la competencia más importante del calendario anual de selecciones. Durante la primera semana se vienen disputando decenas de encuentros entre las principales potencias del planeta, que buscan sumar puntos para acercarse a la fase final del certamen.

Aunque la selección peruana no forma parte de este evento, el país sí tiene representación gracias a Walter Hugo Vera Mechán, árbitro nacional que integra el selecto grupo de jueces designados por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) para la VNL 2026.

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Walter Vera, el peruano que representa al país en la VNL 2026

El réferi chiclayano forma parte del selecto grupo de jueces designados para impartir justicia en la Volleyball Nations League (VNL), certamen organizado por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) y que reúne a las mejores selecciones del mundo tanto en la categoría masculina como femenina.

Para quienes siguen de cerca el voleibol nacional, Vera es un rostro conocido. Actualmente se desempeña como árbitro en la Liga Peruana de Vóley bajo la designación de la Federación Peruana de Voleibol (FPV), donde ha construido una sólida trayectoria que le ha permitido ganarse un espacio en competencias de alto nivel.

Su presencia en la VNL 2026 no es producto de la casualidad. Walter Vera cuenta con experiencia internacional y ya ha participado en anteriores ediciones de la Liga de Naciones, consolidándose como uno de los árbitros peruanos con mayor reconocimiento fuera de nuestras fronteras. Su designación para una nueva temporada refleja la confianza que los organismos internacionales depositan en su capacidad, criterio y profesionalismo.

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Walter Vera, árbitro nacido en Chiclayo, imparte justicia en la VNL 2026, la máxima competencia anual de selecciones. (Video: TikTok / La Tribuna del Vóley)

La VNL, el torneo más importante de selecciones

La Liga de Naciones representa el escenario más exigente del voleibol internacional de selecciones. En la edición 2026 participan 18 equipos en la rama masculina y 18 en la femenina, que disputan una fase preliminar de tres semanas antes de definir a los ocho mejores clasificados que avanzarán a las finales.

Durante la semana inaugural se enfrentaron algunas de las principales potencias del mundo, entre ellas Brasil, Francia, Italia, Polonia, Japón, Estados Unidos y Serbia, en una competencia que reúne a las máximas figuras de este deporte.

En medio de ese contexto de alta exigencia, los árbitros también cumplen una función determinante. Son los encargados de velar por el cumplimiento del reglamento y conducir encuentros en los que cada punto puede ser decisivo para la clasificación a la ronda final.

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La presencia de Walter Vera adquiere un significado especial para el voleibol nacional. Actualmente, la selección peruana ocupa el puesto 40 del ranking mundial de la FIVB y no forma parte de la presente edición de la Liga de Naciones. Sin embargo, el país sí cuenta con representación en el torneo a través de uno de sus árbitros más destacados.

Su participación demuestra que el talento peruano continúa teniendo espacio en los escenarios más importantes del voleibol mundial. Además, evidencia el reconocimiento internacional que ha logrado construir a lo largo de los años gracias a su desempeño dentro y fuera de las canchas.

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Walter Vera dice presente en la VNL 2026. Crédito: FIVB

Perú sigue presente en la élite del voleibol mundial

Mientras las selecciones nacionales trabajan para recuperar protagonismo y volver a competir entre las mejores del mundo, Walter Vera ya representa al país en la máxima competencia de selecciones.

Quizás hoy Perú no aparece en la cancha disputando la VNL, pero sí está presente en cada jornada a través de un compatriota que se ha ganado un lugar entre los mejores árbitros del planeta. Su labor es motivo de orgullo y también un recordatorio de que el voleibol peruano mantiene presencia internacional, mientras el sueño de volver a ver a nuestras selecciones en la élite mundial sigue más vivo que nunca.

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