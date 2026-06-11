Hasta tres organizaciones criminales extorsionan a una sola empresas de transporte público, advierte experto

Bandas de extorsionadores triplican el cobro de cupos y desatan una ola de violencia en el transporte público de Lima. Foto: Composición Infobae Perú

La crisis de criminalidad golpea de lleno al sector del transporte público en Perú, donde el promedio de organizaciones criminales que extorsionan a las empresas oscila entre dos y tres por compañía, según declaró Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT).

El dirigente aseguró en entrevista para Exitosa que la extorsión se ha vuelto una amenaza cotidiana para los conductores y empresarios, quienes enfrentan ataques armados y cobros ilegales en sus jornadas laborales.

Ojeda explicó que la Policía Nacional del Perú (PNP) logra detener a los gatilleros, pero no consigue desmantelar a las bandas. “El promedio de bandas por empresa en estos momentos caóticos fluctúa entre 2 a 3 bandas por empresa o por cono”, afirmó el representante de la CIT.

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La situación se agrava con la aparición constante de nuevas bandas, que compiten entre sí para demostrar poder y control.

“Ahora están disparando a los buses sin ningún tipo de escrúpulos, o tienen el descaro de subir como pasajeros a plena luz del día”, declaró Ojeda, reflejando el ambiente de inseguridad que predomina en las calles.

La imagen compuesta muestra un individuo corriendo cerca de un autobús y un bus siniestrado en una calle, ilustrando los recientes ataques de extorsión al transporte público en Lima. (Composición: Infobae Perú)

Ola de violencia sin freno y estrategias agotadas

En lo que va de 2026, 64 conductores han sido asesinados por presuntos sicarios o extorsionadores, según informó el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, en declaraciones a RPP.

Al respecto, el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, advirtió que el asedio criminal se ha generalizado y afecta a todas las empresas, sin distinción de rutas ni zonas.

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Vargas relató que los cobros se realizan directamente en las unidades, con amenazas y exigencias de pagos diarios de aproximadamente 20 soles. “Todas las empresas están siendo extorsionadas y en todos sitios todas están siendo el 100%”, aseguró el dirigente.

Según su testimonio, los criminales cuentan con información precisa sobre las unidades, placas y datos personales de los trabajadores, lo que evidencia una estructura organizada y difícil de combatir.

La modalidad de extorsión ha evolucionado. Los delincuentes aprovechan el manejo de dinero en efectivo y la falta de control policial en paraderos para ejercer presión sobre los conductores.

Las bandas, conformadas por ciudadanos peruanos y extranjeros —a quienes los propios transportistas denominan injertos— portan armas de diversos calibres, según declaraciones recogidas por Exitosa. La estadística policial indica que la cifra de fallecidos vinculados al transporte por extorsión supera los 64 casos en el año.

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Últimos ataques

El sector del transporte interprovincial también exige respuestas inmediatas del Gobierno. La empresa Z Buss fue blanco de dos ataques en menos de 24 horas en el distrito de Independencia: una granada y un ataque armado que dejó un herido.

Los gremios han solicitado la presencia del ministro del Interior, José Mercedes Zapata, en una reunión clave programada para este viernes, en la que esperan definir medidas de protección y prevención.

Ojeda cuestionó la falta de liderazgo y de coordinación entre las instituciones públicas para enfrentar la inseguridad.

“No vemos una autoridad que lleve y lidere la lucha contra la inseguridad. Esta situación se está desbordando en los conos norte y sur”, expresó el director de la CIT. El dirigente remarcó que las amenazas y ataques han incrementado, mientras la prevención y la respuesta estatal resultan insuficientes.

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