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Felipe Chávez realiza un balance de su primera temporada en la Bundesliga con Bayern Múnich y Colonia: “Voy por el buen camino”

La campaña anual del peruano ha sido muy amarga al no encontrar espacio para progresar en la élite de Alemania. Aun así, ha intentado rescatar valoraciones. “Ha sido muy especial, me ha ayudado mucho”, dijo

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Felipe Chávez inició su andadura en la Bundesliga con el FC Bayern. - Crédito: Difusión
Felipe Chávez inició su andadura en la Bundesliga con el FC Bayern. - Crédito: Difusión

La andadura inicial de Felipe Chávez en la Bundesliga no ha sido la esperada. Aunque empezó haciéndose un camino en el FC Bayern, lo cierto es que la competencia impidió una mayor progresión y esa circunstancia lo empujó a aceptar una cesión al FC Köln, en cuyo plantel no pudo trascender.

A pesar de las marcadas dificultades en ambos elencos, el prometedor mediocentro de la selección peruana ha querido rescatar los mejores momentos y con una actitud positiva ha asegurado que avanza en la dirección correcta dentro de un escenario de enorme exigencia.

Felipe Chávez en acción durante enfrentamiento contra RB Leipzig. - Crédito: BUCCO
Felipe Chávez en acción durante enfrentamiento contra RB Leipzig. - Crédito: BUCCO

Han pasado muchas cosas que me indican claramente que voy por el buen camino. Y, naturalmente, también he tenido que adaptarme a nivel personal, porque ahora estoy entrando en una liga profesional", aseveró Chávez en el octavo episodio del Campus Stories

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“Claro que también juegas contra hombres en las ligas amateur, pero es algo completamente distinto estar en tu primera Bundesliga y vivirlo todo. Ha sido muy especial, me ha ayudado mucho”, sumó.

'Pippo' llega al FC Colonia con la esperanza de crecer sustancialmente en la Bundesliga. | VIDEO: FC Köln

El Bayern Múnich, con el que hizo todo su proceso de formación hasta llegar al profesionalismo, apostó por ofrecerle un puñado de minutos a ‘Pippo’, quien los aprovechó con emoción tanto en la intertemporada como en la Bundesliga, aunque no pudo seguir su línea de carrera por la presencia de puntuales con mejor rendimiento.

Fue absolutamente increíble, aunque no jugué. Fue realmente asombroso. Fue algo especial. Antes del partido, charlé brevemente con Vincent, hablamos de cómo iban las cosas, y fue muy especial ver a los entrenadores de programación. Tengo permiso para ver a los demás jugadores, o quizás solo lo hice, porque he pasado mucho tiempo con él. Y luego, vivir esa celebración", recordó Felipe.

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Felipe Chávez, entre irse al ascenso de Alemania o luchar por un lugar en FC Bayern. - Crédito: RMS
Felipe Chávez, entre irse al ascenso de Alemania o luchar por un lugar en FC Bayern. - Crédito: RMS

En línea con eso, el peruano reconoció que “aunque no estuve en el centro de la acción, fue especial. Sé apreciarlo. No jugué mucho, pero como dije, sigue siendo un honor haber formado parte de un equipo tan increíble que ha batido tantos récords. No solo en los partidos, sino también en los entrenamientos, y haberles brindado mi apoyo en cierta medida.

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