Papa León XIV conmueve al bendecir a niño de Chiclayo que enfrenta el cáncer en España

Mathias, un niño de Chiclayo que batalla contra el cáncer, vivió un momento inolvidable al recibir la bendición del papa León XIV durante una multitudinaria jornada en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. El evento marcó un punto de encuentro entre la fe, la esperanza y la solidaridad internacional.
Vestido con camiseta blanca y el número 10 en la espalda, Mathias mostró una energía que contagió a quienes lo acompañaban, a pesar de las dificultades de su enfermedad.
Junto a su madre, Anabel, el niño levantó un cartel con un mensaje que resumía el ánimo de su familia: “Desde Chiclayo, Perú. Seguimos creyendo en los milagros”.
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Las palabras llamaron la atención del Pontífice, quien mantiene una relación estrecha con el país tras haber ejercido su labor pastoral en la diócesis de Chiclayo.
El gesto del papa León XIV no solo representó un acto simbólico, sino que se convirtió en un estímulo para la familia y para quienes, desde Perú y otros países, siguen la recuperación del menor.
La imagen de Mathias recibiendo la bendición circuló en redes sociales, donde su madre compartió fotografías y reflexiones sobre la importancia de la fe y la resiliencia en el proceso de sanación.
La familia sostiene que la experiencia en Madrid fortalece el ánimo no solo de Mathias, sino también de muchas familias que enfrentan desafíos similares. La frase “Seguimos creyendo en los milagros”, que acompañó al menor durante su encuentro con el Papa, se ha transformado en un mensaje de aliento para quienes transitan el difícil camino del tratamiento contra el cáncer.
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Comunidad peruana y apoyo internacional en la gira papal
La visita del papa León XIV a España ha movilizado a la comunidad peruana en diferentes ciudades. En Barcelona, banderas peruanas acompañaron su llegada y recibimiento. El exobispo de Chiclayo fue recibido con entusiasmo tanto por locales como por migrantes, quienes lo consideran cercano a la realidad peruana y lo llaman “el Papa peruano”.
Durante la asamblea de fieles en el Bernabéu, el Papa escuchó el testimonio de varias familias peruanas que emigraron buscando seguridad y oportunidades educativas. Estas historias, compartidas en la misa, reflejan la importancia del acompañamiento y la solidaridad dentro y fuera del país.
El vínculo con Perú se ha hecho visible en cada etapa de la gira. El propio rey Felipe VI subrayó el legado pastoral del Pontífice en el país sudamericano, remarcando que su experiencia en zonas vulnerables lo conecta con los desafíos y esperanzas de quienes residen en Perú.
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La agenda de León XIV incluyó actos religiosos en Barcelona y Madrid, en donde visitó la prisión Brians 1 y a la Basílica de la Sagrada Familia.
En cada actividad, la presencia de peruanos ha sido notoria, consolidando un lazo que trasciende fronteras y que, en palabras de los asistentes, brinda consuelo y motivación frente a la adversidad.
El caso de Mathias inspiró a profesionales de la salud, familiares y a la comunidad médica, que ven en su historia un símbolo de fortaleza para otros niños que atraviesan enfermedades complejas.
La bendición papal se sumó a los mensajes de apoyo y a las muestras de solidaridad, reforzando la convicción de su familia de que la fe y el acompañamiento son esenciales en el proceso de recuperación.
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