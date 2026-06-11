“Vamos a respetar el voto ciudadano”: Juntos por el Perú se pronuncia ante el avance de Keiko Fujimori en el conteo

El partido Juntos por el Perú afirmó que “vamos a respetar el voto ciudadano” mientras avanza el cómputo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que en sus últimas actualizaciones parciales colocó a Roberto Sánchez por debajo de Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial.
El pronunciamiento lo realizó ante la prensa Ernesto Zunini, secretario general de la agrupación política, en las afueras del local partidario, en una jornada marcada por la estrecha diferencia y por la expectativa sobre la publicación progresiva de actas en la plataforma oficial de la ONPE.
Zunini sostuvo que la organización aguardará el cierre del conteo y llamó a la calma frente a la tensión política que generó el cambio de tendencia, al tiempo que evitó detallar los reclamos que, dijo, su partido viene planteando ante misiones internacionales de observación.
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Juntos por el Perú asegura que respetará el resultado electoral incluso si favorece a Fujimori
Al ser consultado por los avances del escrutinio que favorecen a Keiko Fujimori, Zunini reiteró que su agrupación no anticipará conclusiones mientras no termine el cómputo. “Hemos dicho que vamos a respetar el voto ciudadano y esperamos que se concluya la contabilidad de los votos. Estamos tranquilos”, declaró.
El dirigente también fue interrogado de forma directa sobre si Juntos por el Perú acatará los resultados oficiales aun si estos le resultan adversos. “Por supuesto, claro que sí”, respondió, en un intento por despejar dudas sobre el comportamiento del partido ante un escenario de derrota.
En la misma rueda de prensa, Zunini insistió en que el desenlace debe definirse con el cierre del conteo de la ONPE. “Vamos a esperar que se concluya el conteo del proceso electoral. Con serenidad, con tranquilidad”, afirmó, sin cuestionar públicamente la publicación progresiva de actas.
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Además, ante preguntas sobre el contenido de eventuales reclamos ante observadores internacionales, se limitó a indicar que daría detalles después. “Estamos presentando reclamos. Voy a dialogar… Al terminar la reunión podría darles esos alcance”, dijo.
Juntos por el Perú hace un llamado a la “serenidad y la calma”
Las declaraciones de Zunini ocurrieron en un contexto de convocatorias a movilizaciones de simpatizantes de Roberto Sánchez en regiones como Trujillo, Cusco y Puno. Consultado sobre si el partido respalda esas acciones, el secretario general evitó adjudicarse la organización de las protestas, pero reconoció el derecho ciudadano a manifestarse.
“La gente está en su derecho de movilizarse. Estamos en un país democrático”, declaró. Sin embargo, matizó su respuesta con un llamado explícito a evitar incidentes durante el cierre del proceso electoral.
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“Al margen de respaldar, sí hacemos un llamado a la serenidad y a la calma a la población para que el proceso electoral concluya sin ningún tipo de incidencia”, sostuvo, al enmarcar la posición del partido en la necesidad de mantener el orden público mientras continúa el conteo de la ONPE.
En el reporte televisivo citado, también se indicó que durante la jornada hubo movimiento en los exteriores del local partidario, aunque no se informó de una convocatoria pública emitida desde la dirigencia.
Piden anular los votos de 647 mesas de sufragio en Estados Unidos
Pese a la afirmación de que respetará el resultado final, Juntos por el Perú presentó un pedido para la nulidad total de 647 mesas de sufragio ubicadas en Estados Unidos, lo que representa el 86% de mesas instaladas en ese país.
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En Estados Unidos, según el documento citado, Keiko Fujimori obtuvo el 76% de los votos de peruanos radicados, mientras Roberto Sánchez consiguió el 23% de los votos válidos. La solicitud sostiene, “en resumen”, presuntas irregularidades, como una supuesta intervención irregular del Ministerio de Relaciones Exteriores, la orientación de miembros de mesa hacia electores para favorecer a Fujimori y una supuesta relajación de normas sobre fusión de mesas.
“Lo antes expuesto… determina el resultado de la presente elección, por ende, solicitamos se declare la nulidad”, se lee en el texto. En la víspera, el partido también presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) un pedido para anular 1.751 mesas de sufragio en Lima Metropolitana, al alegar “indicios graves y sistemáticos de fraude electoral”.
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Roberto Sánchez se reunió con observadores de la Unión Europea y la OEA
En paralelo, Roberto Sánchez informó que sostuvo reuniones con misiones de observación internacional durante la jornada. “Desde 8am de hoy (jueves 11 de junio) hemos sostenido muy importantes audiencias con la Misión de Observadores de la Unión Europea y luego con la Misión de Observadores de la OEA”, escribió en un mensaje en X.
En esa publicación, el candidato añadió que “nuestro Pueblo está vigilante el Voto y la democracia se respetan”, mientras el cómputo oficial se mantenía en desarrollo con una diferencia mínima a favor de Keiko Fujimori, según los reportes parciales de la ONPE.
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