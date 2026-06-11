María Pía Copello responde a Johanna San Miguel tras su frase en ‘Esto es Guerra’: “Eso de dejar la mesa servida, tampoco”

La dupla que inició con el programa de competencia, se lució unida y como si el tiempo no hubiera pasado frente a las cámaras de televisión | América TV

Johanna San Miguel volvió a 'Esto es Guerra’ la noche del 10 de junio, tras 11 años, y lo hizo con un mensaje que desató polémica. Al reencontrarse en la conducción con Mathías Brivio, la conductora afirmó que ellos fueron quienes construyeron el formato y “dejaron la mesa servida” a quienes llegaron después.

La respuesta no tardó: María Pía Copello contestó la mañana del 11 de junio en su podcast Sin +Q Decir y cuestionó el concepto.

“Yo siento que a veces decir eso de como dejar la mesa servida, tampoco. Hay que esperar que los demás nos digan esas cositas bonitas, ¿no?”, dijo Copello, al referirse a la frase de San Miguel que se replicó en redes y abrió un debate sobre los distintos ciclos del programa.

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La frase que encendió la discusión: “Le dejamos la mesa servida”

El comentario de Johanna San Miguel se dio en su presentación en vivo, cuando se posicionó como parte del equipo que inauguró el programa junto a Mathías Brivio. “Acá estamos. Quienes construimos esto con mucho trabajo y le dejamos, lo digo de buena onda, la mesa servida”, expresó.

La declaración apuntó a un reconocimiento de la etapa inicial del reality y, a la vez, instaló una comparación con los conductores que llegaron después, entre ellos María Pía Copello, Renzo Schuller y Gian Piero Díaz. El matiz “de buena onda” no evitó que la frase se interpretara como una forma de marcar jerarquías dentro de la historia del programa.

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La respuesta de María Pía Copello: “Eso, tampoco”

Copello respondió desde su espacio digital, donde abordó el tema con una mezcla de ironía y defensa de su propio trabajo. Su postura se centró en una idea: que el reconocimiento se recibe, no se proclama.

“Yo siento que a veces decir eso de como dejar la mesa servida, tampoco”, insistió, antes de rematar con su frase más citada: “Hay que esperar que los demás nos digan esas cositas bonitas”.

Con esa respuesta, Copello no negó el peso de la etapa inicial, pero sí marcó distancia con una narrativa que, según ella, puede minimizar el esfuerzo de quienes condujeron el programa en otros momentos.

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María Pía Copello respondió en su podcast Sin +Q Decir a Johanna San Miguel, quien en su regreso a Esto es Guerra afirmó que ella y Mathías Brivio “construyeron” el programa y dejaron “la mesa servida”. YouTube: sin +Q Decir.

“Hicimos una dupla monstruo con Mathías”: su balance de etapa en EEG

Ante la pregunta sobre si fue “la mejor conductora”, María Pía no se colocó por encima de nadie. En su lugar, defendió el valor de la dupla que integró en su momento con Mathías Brivio.

“No, yo pienso que hicimos una dupla monstruo con Mathías. Yo la pasé genial y yo me fui literalmente llorando de Esto es guerra”, afirmó. Y agregó: “O sea, a mí me encantaba estar ahí, la pasaba monstruo, pero yo quería mi rebote y ya tengo mi rebote”.

El comentario dejó claro dos puntos: su vínculo emocional con el formato y su decisión de moverse a otros proyectos cuando sintió que era el momento. También reforzó la idea de que su etapa no fue de tránsito cómodo, sino de implicación personal.

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“Querían que sea más como Johanna”: la comparación que le hicieron al ingresar

Uno de los pasajes más reveladores de su respuesta fue la anécdota sobre lo que le pedían cuando asumió la conducción. Según contó, la comparación con San Miguel no era nueva: ya existía cuando ella entró a EEG.

“Cuando yo entré, más bien me decían como: ‘Oye, te queremos mucho más, este, aguerrida, más como, como Johanna, más…’”, relató. Y remató con una frase que expuso su postura ante esa expectativa: “Pucha, pero yo tengo mi propia personalidad. Si no, traigan a Johanna, pues”.

Copello también señaló que ingresó en una etapa en la que “las cosas no estaban tan bien”, pero que asumió el reto. “Efectivamente, entraba en un momento donde las cosas no estaban tan bien, ¿no?. Pero sin embargo, me puse el proyecto al hombro”, dijo.

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María Pía Copello responde a Johanna San Miguel tras su frase en ‘Esto es Guerra’. Captura: Sin +Q Decir / EEG.

“La Pía sin filtro llegó para quedarse”: su derecho a responder

En medio del intercambio con su equipo, Copello defendió su derecho a opinar sobre una frase que la aludía indirectamente. “Si también están hablando, yo también tengo todo el… de poder responder o decir lo que me parece, porque la Pía sin filtro llegó para quedarse”, sostuvo.

La frase funcionó como cierre de su argumento: no busca una pelea, pero tampoco permanecer callada cuando se instala una narrativa que, según su visión, afecta el reconocimiento a su trabajo.