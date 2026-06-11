Keiko Fujimori sobre impugnaciones del partido de Roberto Sánchez: “No vemos causal de nulidad, pero están en su derecho”

Conservative presidential candidate Keiko Fujimori addresses supporters following early results of the runoff against left-wing candidate Roberto Sanchez, in Lima, Peru June 7, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó este jueves que no identifica “ninguna causal de nulidad” en las impugnaciones presentadas por Juntos por el Perú, aunque reconoció que “están en todo su derecho de hacerlo” ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En declaraciones a la prensa frente a su vivienda en el distrito limeño de San Borja, la candidata señaló que, sin importar el resultado del balotaje, en el que aventaja a Roberto Sánchez, mantiene la disposición a dialogar con las fuerzas políticas durante “el próximo quinquenio”.

“Entonces, esperaremos a los resultados de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) para luego, espero yo, poder conversar con el señor Sánchez”, añadió.

Según el jefe de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer, Juntos por el Perú ha presentado cerca de 1.700 actas de nulidad en territorio nacional y alrededor de 600 en el extranjero, principalmente en Estados Unidos.

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Peru's conservative presidential candidate Keiko Fujimori addresses the media, as vote counting continues in a tight presidential race between Fujimori and leftist candidate Roberto Sanchez, in Lima, Peru June 11, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

“Estamos hablando de unas 2.300 actas”, precisó en una rueda de prensa, al asegurar que la agrupación cuenta con un “equipo legal y técnico sólido”, por lo que transmitió tranquilidad a la ciudadanía que les brindó su respaldo en las urnas.

“Si uno presenta un proceso de nulidad, tiene que demostrar pruebas. Nosotros tenemos las actas y hemos tenido personeros en las mesas. Esta elección se manejó de manera muy transparente el domingo”, expresó.