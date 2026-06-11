“Hicimos historia otra vez”: Jorge Luna presume el Effie Plata de su plataforma 'No Hay Sin Suerte'

Jorge Luna anunció en Instagram que su plataforma No Hay Sin Suerte ganó un Effie Plata en los Effie Awards Perú 2026.

Jorge Luna tiene un nuevo hito que sumar a su trayectoria empresarial. El comediante peruano celebró a través de sus redes sociales que ‘No Hay Sin Suerte’, su plataforma digital de suscripciones y beneficios, fue galardonada con un Effie Plata en los Effie Awards Perú 2026, convirtiéndose en el primer emprendimiento creado y desarrollado por un creador de contenido en recibir ese reconocimiento en el Perú.

“Hicimos historia otra vez. ‘No Hay Sin Suerte’ se convierte en el primer negocio de un creador de plataforma digital en ganar un Effie Perú, un reconocimiento que premia la efectividad en marketing. Estamos en la cima”, escribió en su cuenta de Instagram.

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Los Effie Awards son reconocidos internacionalmente como uno de los máximos referentes en marketing y comunicación, ya que premian estrategias capaces de traducir ideas creativas en resultados concretos de negocio. Que un emprendimiento nacido desde el entretenimiento digital y la construcción de comunidad haya accedido a ese palmarés marca un precedente en la industria peruana.

Los Effie Awards reconocen estrategias de marketing y comunicación que convierten ideas creativas en resultados de negocio.

Una plataforma construida sobre humor y comunidad

‘No Hay Sin Suerte’ fue lanzada en 2023 como una plataforma de sorteos por suscripción. Su modelo opera bajo estándares certificados —cuenta con certificación ISO 9001— y se diferencia de los sorteos tradicionales por la cercanía que Luna mantiene con sus suscriptores a través de dinámicas en vivo, experiencias exclusivas y activaciones presenciales.

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La campaña que obtuvo el Effie Plata destacó por la creación de contenidos con fuerte relevancia cultural, inspirados en personajes y referencias del imaginario colectivo peruano, lo que impulsó altos niveles de conversación y afinidad con la marca. La plataforma ya había acumulado reconocimientos internacionales antes de este galardón.

En octubre de 2025, ‘No Hay Sin Suerte’ obtuvo dos Récords Guinness: uno por reunir a la mayor cantidad de espectadores en un sorteo transmitido en vivo por Instagram —14.146 personas el 30 de octubre de 2025— y otro por la mayor cantidad de premios repartidos en un solo mes por una web de suscripción.

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'No Hay Sin Suerte' fue lanzada en 2023 como una plataforma de sorteos por suscripción con certificación ISO 9001.

El empresario detrás del comediante

Luna, nacido el 31 de marzo de 1993, construyó su carrera desde abajo. Antes de dedicarse de lleno al entretenimiento, vendió libros en la calle, trabajó como taxista y como cajero de banco.

Su salto definitivo llegó al asociarse con Ricardo Mendoza para crear ‘Hablando Huevadas’, el show de comedia que se convirtió en el fenómeno humorístico más influyente del Perú y uno de los más relevantes de la comedia hispanoamericana, con funciones agotadas en el país y en el exterior, incluyendo giras por Sudamérica y Europa.

A partir de ese éxito, Luna construyó un portafolio empresarial diversificado. Junto a Mendoza adquirió el Teatro Canout en Lima, lo que les otorga autonomía sobre la producción de sus espectáculos.

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'No Hay Sin Suerte' se convirtió en el primer negocio creado por un creador de contenido en recibir un Effie Perú.

También fundó ‘No Somos TV’, una productora de contenido digital, y lanzó su propia línea de ropa y productos de merchandising. Más recientemente, incursionó en el rubro de alimentos con una línea de chocolates, siguiendo el modelo de creadores internacionales como MrBeast.

En el ámbito deportivo, ‘No Hay Sin Suerte’ figura como patrocinador de equipos como FC Cajamarca y Cusco FC. El Effie Plata obtenido por ‘No Hay Sin Suerte’ representa la primera vez que un emprendimiento liderado por un creador de contenido peruano accede a ese reconocimiento, lo que, según Luna, establece un precedente para una nueva generación de emprendedores que buscan construir negocios sostenibles a partir de comunidades digitales.

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