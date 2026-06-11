Perú

Nuevo Centro de Salud San Cosme: Minsa obtiene el terreno para fortalecer la atención médica en La Victoria

La transferencia aprobada por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales acerca la obra en La Victoria y abre paso a una infraestructura pensada para ampliar la cobertura y mejorar la atención de miles de vecinos

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Grupo numeroso de personal de salud en uniforme azul posa sonriente frente al Centro de Salud San Cosme en La Victoria, Lima, con un cartel sobre sus cabezas
Personal de salud del Centro de Salud San Cosme en La Victoria celebra la próxima construcción de su nueva infraestructura, fortaleciendo la atención primaria en el distrito. (Foto: Ministerio de Salud)

El Ministerio de Salud (Minsa) dio un paso clave para concretar la construcción del nuevo Centro de Salud San Cosme, en el distrito de La Victoria, tras lograr la transferencia del terreno donde se ejecutará este proyecto de inversión. La iniciativa busca reforzar el primer nivel de atención y ampliar la capacidad de respuesta sanitaria en una de las zonas de Lima con alta densidad poblacional.

La transferencia quedó aprobada el 5 de junio de 2026 mediante la Resolución N.° 1229-2026/SBN-DGPE-SDDI de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). El predio tiene un área de 2107.36 metros cuadrados y se destinará al proyecto “Mejoramiento del servicio de atención de salud básicos en San Cosme, distrito de La Victoria, provincia y departamento de Lima”.

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La obtención del predio representa un avance dentro de la política del sector para modernizar la infraestructura sanitaria y acercar servicios a la población vulnerable. El establecimiento de salud de San Cosme figura entre los priorizados para mejorar la atención que reciben miles de ciudadanos.

Imagen muestra vista aérea de La Victoria con render del Centro de Salud San Cosme y pin de ubicación. Texto anuncia aprobación de transferencia de terreno
La Diris Lima Centro ha logrado la transferencia de un terreno en el distrito de La Victoria, destinado a la construcción del nuevo Centro de Salud San Cosme, fortaleciendo la atención primaria. (Foto: Ministerio de Salud)

Así se gestionó el terreno para el nuevo Centro de Salud San Cosme

El Ministerio de Salud informó que, a través de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Centro, identificó el predio necesario para la ejecución del proyecto. El terreno está ubicado en la cuadra seis de la avenida Nicolás Ayllón, en La Victoria, y forma parte de los establecimientos priorizados dentro de la estrategia para mejorar los servicios sanitarios.

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Actualmente, el Centro de Salud San Cosme brinda atención a población vulnerable en diversas especialidades. La futura infraestructura permitirá ampliar su capacidad de respuesta y mejorar la calidad de las prestaciones para los usuarios que acuden diariamente al establecimiento.

Para concretar la transferencia, la Diris Lima Centro desarrolló procedimientos técnicos y administrativos establecidos por la normativa vigente. El terreno seleccionado se encuentra inscrito en la partida electrónica N.° 15042495 y figura como propiedad del Estado bajo la representación de la Dirección General de Abastecimiento (DGA) del Ministerio de Economía y Finanzas.

Dos mujeres con batas médicas azules y guantes blancos posan con pulgares arriba junto a neveras de transporte médico. Se ven carteles de "San Cosme" y "MINSA"
Dos profesionales de la salud del MINSA Lima Centro posan con equipos médicos frente a un cartel del Centro de Salud San Cosme en La Victoria, reafirmando el compromiso con la atención primaria. (Foto: Ministerio de Salud)

SBN aprobó la transferencia del terreno para el proyecto San Cosme

La Diris Lima Centro elaboró el Plan de Saneamiento Físico Legal y la documentación técnica requerida. El 19 de diciembre de 2025, presentó ante la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) la solicitud de transferencia de dominio del inmueble.

En paralelo, la Oficina de Proyectos de Inversión de la Diris Lima Centro registró el 22 de mayo de 2024 la idea del proyecto en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), bajo el código N.° 320390.

El trámite obtuvo luz verde el 5 de junio de 2026. Mediante la Resolución N.° 1229-2026/SBN-DGPE-SDDI, la SBN aprobó la transferencia de propiedad del Estado a favor del proyecto impulsado por el Minsa.

La resolución comprende un área total de 2107.36 metros cuadrados, destinada a la ejecución del proyecto denominado “Mejoramiento del servicio de atención de salud básicos en San Cosme, distrito de La Victoria, provincia y departamento de Lima”.

Desde el sector Salud indicaron que el avance acerca el inicio de la obra, con el objetivo de ofrecer ambientes adecuados, mejores condiciones de atención y mayor capacidad resolutiva para responder a la demanda de los vecinos de La Victoria y zonas cercanas.

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