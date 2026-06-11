Cadáver de mujer desaparecida fue encontrado en Cusco: PNP sospecha del hijo de la víctima y su expareja

El hallazgo del cadáver de una mujer de 36 años dentro de un silo ubicado en una chacra abandonada del distrito de Santa Ana, en la provincia cusqueña de La Convención, ha generado conmoción entre sus familiares y la población local. La víctima fue identificada como Rosa Candía, quien permanecía desaparecida desde finales de mayo.
Familiares de la víctima informaron a Latina Noticias, que la mujer había llegado desde Puerto Maldonado hasta Quillabamba para visitar a su hijo adolescente. Sin embargo, días después se perdió contacto con ella, lo que motivó la presentación de una denuncia por desaparición y el inicio de una búsqueda.
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De acuerdo con la hipótesis preliminar de la Policía, los principales sospechosos del crimen serían la expareja de la víctima, identificado como Herbert Castro, y el hijo de ambos, de 17 años. Las autoridades realizan diligencias para determinar las circunstancias de la muerte y ubicar a los presuntos implicados.
Cadáver encontrado en Cusco
Tras varias semanas de incertidumbre, familiares de Rosa Candía participaron en la búsqueda que finalmente permitió localizar sus restos en un terreno abandonado situado a varios kilómetros de Quillabamba. El cuerpo fue encontrado dentro de un silo en una chacra que, según versiones recogidas por los allegados, habría pertenecido a la familia del exconviviente de la víctima.
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La hermana de Rosa relató que la desaparición se produjo entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de mayo. Según indicó, los familiares denunciaron el hecho ante la comisaría de Quillabamba el 26 de mayo y desde entonces se realizaron acciones de búsqueda en distintos sectores de la zona.
En declaraciones difundidas por el citado medio, la familiar explicó: “El día 24, en horas de la noche o 25, la señora Rosa desaparece y no se sabía de su paradero. El día 26 aproximadamente ponen denuncia los familiares de Rosa en la comisaría de Quillabamba y se procede la búsqueda correspondiente”.
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Hijo y expareja principales sospechosos
Las investigaciones policiales apuntan inicialmente al entorno más cercano de Rosa Candía. Según la hipótesis que manejan los agentes, tanto su expareja como el hijo que ambos tenían en común podrían estar vinculados con el caso.
Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue un mensaje atribuido al adolescente, enviado días después de la desaparición de su madre. De acuerdo con la información difundida, en la comunicación se indicaba que Rosa habría viajado a España, versión que posteriormente no pudo ser corroborada.
Mientras continúan las diligencias, la Policía busca establecer si dicho mensaje tuvo alguna relación con la desaparición de la mujer o si formó parte de una estrategia para desviar las investigaciones. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenciones vinculadas al caso.
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Familia exige justicia
El hallazgo de los restos de Rosa Candía provocó una profunda reacción entre sus familiares, quienes demandan el esclarecimiento de los hechos y la ubicación de todos los responsables.
Durante un pronunciamiento público, el padre de la víctima cuestionó la actuación de las autoridades durante los primeros días de búsqueda. “¿Qué cosa han esperado la policía? Vamos a investigar. La fiscalía, ¿qué cosa ha esperado hasta ahora? Tal vez más antes se hubieran movilizado”, manifestó.
Asimismo, expresó su dolor por el desenlace del caso al señalar: “Tal vez hubiera encontrado viva a mi hermana, pero ahora la encuentro muerta, enterrada”. Los familiares han solicitado que las investigaciones continúen hasta determinar las responsabilidades correspondientes y que se aplique la máxima sanción contemplada por la ley a quienes resulten responsables del crimen.
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