Rafael López Aliaga señala que “la gente de la ONPE y el JNE va a compartir celda” en prisión con el jefe de Ipsos

Rafael López Aliaga acusó a funcionarios de la ONPE, el JNE y al presidente de Ipsos Perú, Alfredo Torres, de manipular procesos electorales y afirmó que todos enfrentarán penas de prisión

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó este miércoles que a los funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) les espera “un lindo futuro en la cárcel”, al insistir, sin aportar pruebas, en la existencia de un presunto fraude en su contra.

Durante una entrevista en Panamericana TV, el ex candidato presidencial, excluido del balotaje, añadió que ese destino también alcanzaría al presidente de la empresa encuestadora Ipsos Perú, Alfredo Torres, a quien responsabilizó de causar “mucho daño al Perú”.

“La gente de la ONPE tiene un lindo futuro en la cárcel juntamente con los señores del Jurado Nacional de Elecciones. Van a compartir la celda todos juntos, y el señor de Ipsos también”, declaró.

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López Aliaga acusó a Torres de manipular y emplear información privilegiada vinculada a la denominada serie 900k, nombre con el que se conoce a los locales de votación y sufragio especiales implementados por la Plataforma del Estado Peruano, diseñados para que ciudadanos de zonas rurales y centros poblados de difícil acceso puedan ejercer su derecho al voto sin trasladarse largas distancias.

Sostuvo que Torres habría accedido de manera exclusiva a datos de la serie 900k, vinculados a locales de votación especiales, y los utilizó para influir en elecciones desde 2016

Según sus declaraciones, el presidente ejecutivo fue “el primero y único” en acceder a estos datos y los habría utilizado para incidir en procesos electorales desde 2016. Además, sostuvo que ese sistema permitió crear un “bolsón de un millón doscientos mil votos” gestionado por la ONPE y, en su opinión, “al mejor postor”.

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“Pero ya su imperio se acabó”, expresó al referirse a que la inteligencia de Estados Unidos “está mirando la base de datos al milímetro en este momento”.

“Aquí hay toda una mafia que en este Congreso que viene hay que poner todos los reflectores. En mi opinión, es un tema que hay que investigar a fondo porque ha manipulado este tema en combinación con la ONPE. Ha manipulado con su serie 900k lo que es la voluntad popular”, avanzó.

López Aliaga aseguró que actualmente la inteligencia de Estados Unidos revisa minuciosamente las bases de datos electorales peruanas y pidió investigar el rol de Ipsos

López Aliaga ya había sido desmentido anteriormente por Perú Check, la plataforma colaborativa de verificación de datos impulsada por el Consejo de la Prensa Peruana, que negó que las actas de la serie 900 hayan sido creadas para fraude.

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La plataforma constató que la serie existe desde hace más de una década y ha sido utilizada en procesos electorales anteriores, como los de 2011, 2016 y 2021.

También corroboró que su implementación no está limitada a comicios locales y que su funcionamiento se ampara en la Ley Orgánica de Elecciones, que busca facilitar la participación de personas en zonas apartadas, eliminando obstáculos geográficos y económicos.

Con el 98.239 % de actas contabilizadas por la ONPE, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtiene el 50.002 % de los votos, equivalente a 9′034,071 sufragios, mientras que Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) registra el 49.998 % con 9′033,312 votos.

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La hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) puede, de esa manera, lograr el objetivo que había perseguido en las últimas tres elecciones donde había sido derrotada en la segunda vuelta (2011, 2016 y 2021) y que apunta a conseguir en su cuarta candidatura presidencial.