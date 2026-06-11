Jassir Yunis, exintegrante de Combate, y Miranda Capurro protagonizan historia de amor en película ‘Amigo, por ahí no es’

El modelo y actor Jassir Yunis dará un paso decisivo en su carrera artística al asumir el rol protagónico en 'Amigo, por ahí no es' una nueva comedia peruana que llegará a los cines nacionales el próximo 1 de octubre. Yunis, conocido por su paso por el reality ‘Combate’ y por papeles secundarios en diversas producciones locales, asume este papel como un reto personal y profesional, decidido a demostrar su talento más allá de los prejuicios y críticas.
En la cinta, Yunis compartirá pantalla con la influencer y actriz Miranda Capurro, con quien dará vida a una historia de romance, traición y amistad que busca conectar con el público joven. Sobre su experiencia, el actor destacó las cualidades de su compañera de reparto. “Miranda es una chica con mucho talento. Ha recibido mucho ‘hate’, pero es súper trabajadora y trabajar con ella ha sido muy gratificante”, afirmó Yunis en declaraciones previas al estreno.
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El joven actor no ha dudado en referirse al peso de los señalamientos que ha enfrentado por ser hijo del productor Gino Tassara, quien dirige la película. “Me siento muy emocionado con esta película, es muy importante para mí sobre todo porque tengo una carga muy pesada. Me han señalado por ser el hijo del director de la película y no creo que sea el único que ha trabajado con su padre, pero sin duda me he esforzado el triple que mis colegas para demostrar que estoy en la película por mi trabajo y no por ser el hijo dé”, sostuvo Yunis, quien busca consolidar un nombre propio en la industria cinematográfica peruana.
De realitys a la actuación
Antes de este protagónico, Yunis participó en ‘Combate’, para luego participar en proyectos como “Utopía, la película”, “Aislados, la serie” y una cinta bajo la dirección de Lucho Llosa, que aún no ha llegado a la cartelera y en la que comparte roles con Thiago Vernal, Camila Calderón y Merly Morello. Ahora, de la mano de Sinargollas Producciones, su carrera toma un nuevo impulso en una comedia que apuesta por el humor, los enredos y las segundas oportunidades.
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El elenco de “Amigo, por ahí no es” destaca por reunir figuras consagradas y jóvenes talentos. Además de Yunis y Capurro, la película cuenta con la participación de Mathías Spitzer, Haydee Cáceres, Gian Piero Díaz, Rossana Fernández Maldonado, Andrea Luna, Tito Vega, Marissa Minetti, Edith Tapia, Giuliana Muente, Gabriel González, Karla Medina y Fiorella Flórez.
También forman parte del reparto la conductora Andrea Arana, Daniella Stornaiuolo, la exchica reality y campeona de surf Vania Torres, y la modelo Giulliana Vallebuona. Completan la lista apariciones especiales como la de Susy Díaz y otras figuras populares del espectáculo nacional.
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¿De qué trata ‘Amigo, por ahí no es’?
La trama de 'Amigo, por ahí no es' gira en torno a las aventuras y desventuras de un grupo de jóvenes que enfrentan conflictos sentimentales y personales en medio de situaciones inesperadas. El guion explora la complejidad de las relaciones modernas, la presión social y la búsqueda de identidad, todo bajo el prisma de la comedia ligera y el entretenimiento familiar.
La apuesta de Sinargollas con esta película es fortalecer la presencia del cine peruano en la cartelera, combinando rostros conocidos de la televisión y figuras emergentes de las redes sociales. El objetivo es conectar con una audiencia amplia y diversa, ofreciendo una propuesta fresca y cercana a la realidad de los jóvenes peruanos.
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El estreno de 'Amigo, por ahí no es' representa una oportunidad para Jassir Yunis de consolidar su carrera y responder a quienes han puesto en duda sus méritos. “He trabajado el triple para estar aquí y quiero que el público vea que soy mucho más que el hijo de un productor”, recalca. En paralelo, la película promete humor, emociones y mensajes sobre la amistad y el amor propio.
Con un estreno programado para el 1 de octubre, la comedia busca repetir el éxito de otras producciones nacionales recientes y convertirse en una de las favoritas del público en la temporada. El equipo detrás de la cinta invita a los espectadores a disfrutar de una historia entretenida, con personajes carismáticos y situaciones con las que muchos podrán identificarse.
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