Jorge Luna afirma que Papá Noel existe y reta a Gisela Valcárcel que demuestre lo contrario

¡La polémica no acaba! Desde que Gisela Valcárcel aseguró que Papá Noel no existe y que es un invento del hombre, diversas figuras de la farándula y usuarios en redes sociales la han criticado. Y es que, la popular ‘Señito’ dejó a más de uno sorprendido al romperle la ilusión a un grupo de niños en una chocolatada que organizó en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Ahora, el conductor de ‘Hablando Huevadas’, Jorge Luna, utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para recalcarle a sus fieles seguidores que el personaje de barba blanca y disfraz rojo sí existe. Según el humorista, ha recibido muchos preguntas con respecto a un evento especial por Navidad que está promocionando. Al parecer, a algunas personas le ha generado dudas las palabras de la rubia.

Asimismo, Jorge Luna lanzó una advertencia a Gisela Valcárcel indicándole que mida lo que dice cuando converse con niños. Además, le pidió que muestre pruebas que verifiquen sus palabras, pues señaló que él sí conoce a Papá Noel.

“Ustedes quédense tranquilos, yo tengo pruebas de que existe, lo vi ayer, fui a la ‘Casa de Papá Noel’ y lo he visto, no sé de dónde está sacando Gisela esas cosas de que Papá Noel no existe, espero que tenga pruebas de la no realidad y la no existencia del señor Papá Noel, porque yo lo conozco, tengo videos donde logré captar su presencia, entonces le pido a Gisela que mida sus palabras, sobre todo frente a los niños por favor“, dijo el comediante.

Finalmente, el compañero de Ricardo Mendoza compartió una fotografía, donde aparece el conductor ‘Choca’ Mandros junto al famoso personaje navideño para sustentar que él también sería consciente de su existencia. Incluso, le pidió a la figura de América TV que debería hablar con la presentadora.

“Choca es del mismo canal (que Gisela), entonces le pido por favor que no esté emitiendo comentarios que no estén basados en la verdad, porque yo logré captar en imágenes en exclusiva al señor don Papa Noel y es amigo de Choca. Choca debería decirle”, agregó.

Magaly Medina arremetió en su contra

Magaly Medina al enterarse de lo que dijo Gisela Valcárcel no dudó en verter duras palabras en su contra. La periodista se mostró en desacuerdo con que vaya a una obra social con la intención de cambiarle la realidad a los pequeños.

“Se graba intentando justificar lo que es injustificable. Cómo vas a ir a unos niños a romperle la ilusión y decir que no existe Papá Noel, por más que para muchos niños realmente no exista Papá Noel, no hay que decirles. Ahora dice: ‘Hay creo que he molestado a los Papá Noel’. Qué tarada que es, disculpen, pero no hay que hablar por hablar”, comentó.

“Es tan inconsciente la mujer que sigue justificándose y sigue diciendo que Papá Noel no existe. Los niños siempre tiene esa ilusión de que exista un Papá Noel, a mí me criaron con la idea de que Papá Noel existía y lo creí hasta bien grandota, y me gustó vivir con eso. Luego lo supe e igual, creo que a los niños le gusta esa fantasía e ilusión”, agregó.

